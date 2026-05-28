Entenda o plano de US$ 20 bi da Nasa para fixar uma base na Lua

A Nasa divulgou detalhes dos próximos passos do programa que pretende construir uma base permanente na Lua. Os anúncios foram feitos em uma coletiva de imprensa na última terça-feira, 26. Módulos de pouso robóticos, drones e veículos espaciais estão entre os itens que já estão sendo desenvolvidos.

A empresa Blue Origin, do fundador da Amazon, Jeff Bezos, está entre as companhias escolhidas para criar essas máquinas. Intuitive Machines e Astrobotic também receberam contratos.

As iniciativas fazem parte de um programa de US$ 20 bilhões chamado "Ignition Moon Base", anunciado em março pela agência para construir uma base permanente no polo sul da Lua até 2032. A estrutura deve ser alimentada por energia nuclear e solar.

Segundo o site oficial da Nasa, a estrutura será a base de operações dos astronautas do programa Artemis que viverão e trabalharão no primeiro posto avançado da humanidade na Lua. "A Nasa lidera equipes globais de inovadores de diversas agências espaciais internacionais, da indústria e da academia para construir a Base Lunar e estabelecer uma presença humana permanente perto do Polo Sul lunar." O polo sul da Lua foi escolhido porque tem água congelada que poderia ser usada para consumo ou para produzir oxigênio.

Os Estados Unidos querem levar americanos de volta à Lua antes do fim do mandato do presidente Donald Trump, em 2029. Já a China planeja pousar humanos na superfície lunar até 2030.

O administrador da Nasa, Jared Isaacman, afirmou nesta terça-feira que os novos anúncios significam que os Estados Unidos “nunca desistirão da Lua novamente”. Isaacman escreveu em suas redes sociais que a base lunar também servirá para dominar as habilidades necessárias para o próximo desafio da agência: Marte.

The near impossible is becoming possible. We are building toward a sustained human presence at the lunar South Pole. It begins with Phase 1: CLPS landers and LTV rovers testing the “science of survival” on the lunar surface before heavy HLS cargo landers deliver the mass and… pic.twitter.com/EhqmXAPQzA — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) May 26, 2026

Programa terá três fases

O programa Ignition Moon Base terá três fases. Antes da viagem de humanos, a agência pretende enviar módulos lunares robóticos e drones para explorar e mapear o terreno lunar. Veículos de entrega também devem ser enviados para transportar astronautas pela superfície e carregar equipamentos de comunicação e instrumentos científicos.

Na última coletiva, a Nasa explicou que quer que o módulo lunar Endurance, da Blue Origin, consiga realizar pousos precisos, navegação e controle autônomos. Já o módulo Griffin-1, da Astrobotic, deve pousar na cratera Nobile, perto do polo sul.

A exploração robótica deve durar até 2029, com 25 lançamentos e 4 toneladas de carga pousadas na Lua, segundo Carlos García-Galán, executivo do programa.

Depois, a Nasa pretende construir instalações de energia nuclear e solar na Lua, incluindo reatores de fissão. Para a terceira etapa, a ser realizada até 2032, a agência quer que humanos possam viver na Lua em moradias “semipermanentes”.

Para o transporte dos astronautas na Lua, serão usados rovers de deslocamento em longas distâncias na superfície rochosa.