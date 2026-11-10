Tripulação da Nasa retorna de 'Marte' após mais de um ano em isolamento

Nasa: experiência dos voluntários será usada no planejamento de futuras missões de exploração humana (Nasa)
Redatora
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11h42.
Quatro voluntários da Nasa encerraram uma missão que simulou a vida em Marte após mais de um ano de isolamento. A equipe passou 378 dias em um ambiente que reproduzia desafios enfrentados por astronautas durante futuras viagens ao planeta vermelho.
Segundo comunicado da Nasa, os participantes deixaram o habitat em 31 de outubro de 2026, concluindo a missão do programa CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog). Durante o experimento, os voluntários cultivaram alimentos, administraram recursos limitados e enfrentaram atrasos na comunicação com o controle da missão.
A iniciativa faz parte dos estudos da agência espacial americana para preparar futuras missões tripuladas à Lua e a Marte. De acordo com a Nasa, as experiências da equipe poderão contribuir para compreender como os astronautas se adaptam a longos períodos de confinamento e às exigências da exploração espacial.
O programa CHAPEA foi desenvolvido para investigar como seres humanos reagem às condições de uma missão espacial prolongada. Embora os participantes tenham permanecido na Terra durante todo o experimento, o ambiente reproduziu parte das dificuldades que uma tripulação enfrentaria ao viver e trabalhar em Marte.
Os quatro voluntários foram Matthew Montgomery, James Spicer, Ross Elder e Ellen Ellis. Durante a missão, a equipe precisou executar atividades semelhantes às previstas para astronautas que participarão de futuras expedições ao planeta vermelho.
Entre as tarefas estavam a operação e os testes de sistemas essenciais, o cultivo de alimentos, a conservação de suprimentos e a realização de atividades extraveiculares simuladas. Essas atividades reproduzem operações realizadas fora de uma espaçonave ou habitat e permitem estudar como os astronautas podem trabalhar em ambientes externos.
Um dos principais desafios foi a necessidade de administrar recursos limitados durante um longo período de confinamento.
Os participantes também precisaram manter equipamentos, produzir alimentos e cumprir tarefas diárias em equipe. Outro aspecto investigado foi o atraso na comunicação com a Terra, uma dificuldade prevista para futuras viagens a Marte.
Diferentemente dos astronautas da Estação Espacial Internacional, que conseguem se comunicar quase instantaneamente com o controle da missão, uma tripulação em Marte enfrentaria atrasos significativos na transmissão de mensagens.
Isso acontece porque os sinais de rádio precisam percorrer a grande distância entre os dois planetas. Na prática, os astronautas não poderiam depender de respostas imediatas para resolver problemas ou tomar decisões. Por isso, a simulação também buscou reproduzir situações que exigem maior autonomia dos participantes.
O CHAPEA é um programa da Nasa que utiliza missões análogas para estudar os desafios da exploração espacial de longa duração. Essas simulações reproduzem determinadas condições de missões espaciais em ambientes controlados na Terra.
O objetivo é observar como as tripulações lidam com o confinamento, as limitações de recursos e as responsabilidades necessárias para manter um habitat funcionando.
Os experimentos também permitem investigar questões relacionadas à saúde, ao desempenho e à adaptação dos participantes. As informações obtidas ajudam a agência a estudar dificuldades que poderão surgir durante viagens tripuladas a destinos mais distantes.
A Nasa pretende utilizar as informações reunidas durante o experimento para aperfeiçoar o planejamento de futuras missões humanas. Entre os aspectos investigados estão a produção de alimentos, a manutenção de equipamentos, o uso de recursos limitados e a comunicação com a Terra.
Esses fatores são importantes para missões nas quais os astronautas precisarão permanecer longe do planeta por longos períodos.
Segundo a agência, os conhecimentos adquiridos com a experiência também poderão contribuir para os preparativos de uma base lunar e de futuras expedições tripuladas a Marte.
Embora os quatro voluntários nunca tenham deixado a Terra, o experimento permitiu estudar parte dos desafios que os astronautas poderão enfrentar ao viver em outro planeta.