EUA e China aceleram corrida pelo polo sul da Lua; entenda a 'guerra fria' espacial

A nova corrida espacial entre Estados Unidos e China tem um destino em comum: o polo sul da Lua. A região se tornou prioridade para os dois países por concentrar possíveis reservas de gelo de água, um recurso considerado essencial para viabilizar bases permanentes na superfície lunar e futuras missões ao espaço profundo.

Nos últimos anos, a China acelerou seus avanços na exploração espacial. O país colocou em operação a estação espacial Tiangong, trouxe à Terra as primeiras amostras do lado oculto da Lua e trabalha para realizar um pouso tripulado até 2030.

Já os Estados Unidos, por meio da Nasa, pretendem retomar as missões tripuladas à Lua com o programa Artemis.

De acordo com informações da CNN, a disputa se concentra no polo sul lunar, onde ambos planejam enviar novas missões robóticas para investigar a presença de gelo e preparar a chegada de astronautas.

Polo sul da Lua concentra recurso estratégico para missões

O interesse pelo polo sul da Lua está ligado à possibilidade de existência de depósitos de gelo de água em crateras que permanecem permanentemente na sombra. Caso esse recurso seja confirmado e explorado, ele poderá reduzir a necessidade de transportar água da Terra.

Segundo a CNN, além de servir para consumo humano, a água pode ser convertida em oxigênio para respiração e hidrogênio para combustível de foguetes, tornando possíveis permanências mais longas na Lua e futuras viagens ao espaço profundo. Por isso, cientistas consideram a região estratégica para a construção de bases permanentes no satélite.

China e Estados Unidos aceleram missões ao polo sul lunar

Os dois países pretendem ampliar a exploração do polo sul antes da chegada de missões tripuladas.

Segundo a CNN, a China planeja lançar ainda este mês a missão Chang'e-7, que utilizará quatro veículos robóticos — um orbitador, um módulo de pouso, um rover e um robô saltador — para investigar a região. Entre os objetivos está perfurar o solo e analisar diretamente a presença de gelo de água.

Em entrevista à mídia estatal chinesa em 2025, Tang Yuhua, vice-chefe de projeto da missão, afirmou que localizar esse gelo poderá reduzir significativamente o custo e o tempo necessários para transportar água da Terra, facilitando o estabelecimento de uma base humana para atividades de longo prazo na Lua e abrindo caminho para missões a Marte.

Os Estados Unidos também apostam na exploração robótica. A Nasa pretende enviar ao polo sul lunar, no fim de 2026, o módulo de pouso Griffin, desenvolvido pela empresa Astrobotic Technology. A missão buscará aprimorar tecnologias de pouso na região, considerada uma das mais desafiadoras da Lua.

Uma disputa que vai além da ciência

A competição entre as duas potências não envolve apenas descobertas científicas. Para especialistas, quem conseguir estabelecer presença no polo sul poderá obter vantagem no desenvolvimento de infraestrutura para futuras operações lunares. Ao contrário das missões Apollo, que permaneceram poucos dias na superfície, o objetivo agora é criar condições para ocupações de longa duração.

Clayton Swope, vice-diretor do Projeto de Segurança Aeroespacial do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), afirmou à CNN que a visão de longo prazo é a formação de assentamentos permanentes, com pessoas vivendo e construindo comunidades fora da Terra.

Nesse cenário, além da tecnologia necessária para chegar à Lua, ganha importância a capacidade de utilizar os recursos disponíveis no próprio ambiente lunar.

China avança com estratégia de longo prazo

O programa espacial chinês faz parte de uma estratégia nacional defendida pelo presidente Xi Jinping, que já classificou o desenvolvimento espacial como um dos pilares para transformar a China em uma potência científica e tecnológica.

A exploração lunar também possui forte significado cultural para o país. As missões do programa recebem o nome de Chang'e, deusa da Lua presente na mitologia chinesa, refletindo a importância histórica e simbólica do satélite para a cultura do país.

Além das missões robóticas, a China pretende realizar seu primeiro pouso tripulado na Lua até 2030.

Estados Unidos apostam na parceria com empresas privadas

Enquanto isso, os Estados Unidos buscam retomar a exploração lunar por meio do programa Artemis, que conta com a participação de empresas privadas no desenvolvimento de foguetes e módulos de pouso.

A estratégia difere do programa Apollo, encerrado em 1972, e busca criar uma presença sustentável na Lua, utilizando tecnologias capazes de apoiar futuras missões científicas e tripuladas.