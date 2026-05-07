DNA 'fora do padrão' surpreende cientistas e desafia regras da vida

Um experimento de rotina levou a uma descoberta inesperada que pode mudar o entendimento sobre o funcionamento do DNA. Pesquisadores do Earlham Institute identificaram um microrganismo que utiliza o código genético de forma diferente do padrão considerado quase universal na biologia.

O estudo, publicado na PLOS Genetics e divulgado pela ScienceDaily nesta quinta-feira, 7, mostra que esse organismo microscópico altera o significado de sinais genéticos fundamentais, desafiando conceitos consolidados sobre como os genes são lidos e transformados em proteínas.

O que muda no código genético descoberto

Na maioria dos seres vivos, três códons — sequências de DNA chamadas TAA, TAG e TGA — funcionam como sinais de “parada”, indicando o fim da leitura de um gene. No organismo recém-identificado, chamado Oligohymenophorea sp. PL0344, esse sistema funciona de forma diferente.

Nesse caso, apenas o códon TGA mantém a função de parada, enquanto os códons TAA e TAG assumem novos papéis. O TAA passa a codificar o aminoácido lisina, e o TAG se associa ao ácido glutâmico. De acordo com os autores, essa combinação inédita nunca havia sido observada dessa forma na natureza.

Como a descoberta foi feita

A descoberta ocorreu durante testes de um novo método de sequenciamento de DNA de célula única. O objetivo inicial dos cientistas era validar a tecnologia, mas a análise revelou um padrão genético incomum em um protista coletado em água doce, em um lago no Reino Unido.

O pesquisador e autor do estudo, Jamie McGowan, destaca que o achado inesperado reforça que ainda há muito a ser descoberto sobre organismos microscópicos e sua diversidade genética.

Por que desafia a biologia

O código genético é considerado quase universal porque a maioria dos organismos segue as mesmas regras para traduzir o DNA em proteínas. Alterações existem, mas costumam seguir padrões previsíveis, como mudanças simultâneas em códons de parada.

No entanto, o caso observado nesse microrganismo rompe esse princípio ao reatribuir esses sinais de forma independente. Isso desafia uma das bases da genética moderna e indica que as regras podem ser mais flexíveis do que se pensava.

Além disso, o organismo pertence ao grupo dos protistas, seres microscópicos extremamente diversos que não se enquadram como animais, plantas ou fungos. Esses organismos já eram conhecidos por apresentar variações incomuns no código genético, mas a descoberta reforça que esse grupo pode guardar exceções ainda mais complexas.

Os resultados indicam que, embora o código genético seja estável na maioria dos seres vivos, ele pode apresentar adaptações significativas em organismos pouco estudados. Os pesquisadores também identificaram mecanismos celulares capazes de interpretar essas mudanças, o que indica que a alteração não é um erro, mas uma adaptação funcional.

Com isso, a descoberta amplia o entendimento sobre a evolução da vida e sugere que diferentes formas de interpretar o DNA podem existir na natureza. Esse tipo de achado pode impactar áreas como biologia evolutiva, genética molecular e biotecnologia.

Para os cientistas, o principal ponto é que ainda existem muitas exceções às chamadas “regras universais” da biologia, especialmente entre organismos microscópicos que ainda não foram totalmente explorados.