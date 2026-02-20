Mudança climática pode tornar metade das pastagens do planeta inadequadas até 2100

Mais de 100 milhões de trabalhadores e 1,6 bilhão de animais podem ter que se adaptar ao longo deste século — ou correm o risco de desaparecer com a pecuária extensiva.

Os números são de um estudo publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences pelo Instituto Potsdam, que mapeou pela primeira vez o "espaço climático seguro" para a criação de bovinos, ovinos e caprinos a pasto.

A conclusão: com o aquecimento global, esse espaço encolhe.

E o Cone Sul, um dos principais celeiros da carne do mundo — que engloba o Sul do Brasil, Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai — terá que encontrar respostas antes que o pasto seque.

O estudo estima que, mantida a trajetória atual de aquecimento global, entre 36% e 50% das áreas hoje consideradas aptas para a pecuária de pastoreio deixarão de sê-lo até 2100.

Clima ameaça agricultura na América Latina

Chaohui Li, pesquisador e autor do estudo, afirmou em comunicado à imprensa que a mudança climática modificará e reduzirá significativamente esses espaços em nível global, deixando menos áreas para que os animais pastem.

"Grande parte dessas mudanças será sentida em países que já enfrentam fome, instabilidade econômica e política e níveis mais elevados de desigualdade de gênero", afirmou.

A pecuária extensiva ocupa hoje cerca de um terço da superfície terrestre livre de gelo. São sistemas produtivos que dependem de condições ambientais específicas — temperatura, precipitação, umidade e vento — para manter a produtividade das pastagens e o bem-estar animal, garantindo a qualidade da carne e dos seus subprodutos. O estudo inova ao delimitar o que os pesquisadores chamam de "espaço climático seguro" para a atividade.

"O pastoreio em pastagens depende fortemente do ambiente, incluindo fatores como temperatura, umidade e disponibilidade de água", explicou Maximilian Kotz, coautor do estudo.

"O que observamos é que a mudança climática vai reduzir os espaços nos quais o pastoreio pode prosperar, o que representa um desafio fundamental para práticas agrícolas que existem há séculos", afirmou.

O que o estudo diz sobre a América do Sul

Embora a África concentre os maiores riscos, a pesquisa traz implicações diretas para a região do Cone Sul.

Argentina, Uruguai e o sul do Brasil (especialmente o bioma Pampa) abrigam um dos maiores estoques de campos naturais do mundo, onde a pecuária é predominantemente extensiva e altamente dependente do regime climático.

O aquecimento global tende a deslocar as faixas climáticas adequadas para o pastoreio.

No Cone Sul, os impactos projetados incluem pressão sobre a disponibilidade de água para dessedentação animal, queda na produtividade das pastagens nativas e estresse térmico sobre os rebanhos, com impacto direto em taxas de concepção e ganho de peso diário.

Os pesquisadores alertam que estratégias tradicionais de adaptação — substituição de espécies ou migração dos rebanhos — podem não ser suficientes diante da magnitude projetada.

Caminhos de adaptação

Os autores do estudo ressaltam que a redução das emissões de gases de efeito estufa, por meio da transição energética, segue sendo a principal ferramenta para evitar os cenários mais extremos.

Para a pecuária do Cone Sul, as opções de resposta incluem:

Sistemas de integração lavoura-pecuária , que reduzem a pressão sobre pastagens nativas e melhoram a resiliência do solo;

, que reduzem a pressão sobre pastagens nativas e melhoram a resiliência do solo; Melhoramento genético de forrageiras adaptadas a estresse hídrico;

Rastreabilidade e certificação de baixo carbono , que podem abrir mercados diferenciados;

, que podem abrir mercados diferenciados; Instrumentos financeiros como seguros paramétricos para perdas climáticas.

O estudo foi publicado em um momento em que a pressão regulatória sobre a cadeia da carne aumenta na União Europeia e em outros mercados importadores. O Cone Sul responde por parcela significativa das exportações globais de carne bovina.