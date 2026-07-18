Como o estoicismo pode transformar suas estratégias de marketing

Estoicismo no marketing (ded pixto /Shutterstock)
Colunista Bússola
Publicado em 18 de julho de 2026 às 13h00.
Demorou pra caramba até eu entender isso. Passei anos estudando growth, funil, copy, gatilho mental, métrica de tudo quanto é tipo e no final das contas, o que mais mudou a forma como eu faço marketing não veio de nenhum curso novo. Veio de uns textos de quase dois mil anos atrás, escritos por gente que nunca viu um feed na vida.
A primeira vez que o estoicismo realmente me acertou foi num momento ruim.
Algoritmo mudando toda hora, alcance despencando, comentário ácido aparecendo do nada. Parecia que qualquer coisa podia desmontar o que eu estava construindo.
Foi aí que a tal da dicotomia do controle, do Epicteto, parou de ser só uma frase bonita e virou algo prático.
Tem o que depende de mim e tem o que não depende e a maior parte das coisas que eu perdia tempo brigando não dependia de mim.
O algoritmo, por exemplo, não depende de mim. A vontade do cliente de comprar hoje também não.
Tendência, humor do mercado, o que a concorrência vai fazer, nada disso está no meu controle.
O que está é a consistência da história que eu conto, a qualidade do que entrego, e a disciplina de continuar aparecendo mesmo quando o resultado demora.
Depois que eu parei de medir tudo pelo dia e comecei a olhar pelo trimestre, as coisas mudaram.
Um post sozinho não constrói nada, porém repetir a mesma promessa, várias vezes, com qualidade, isso sim começa a pesar.
Sêneca falava de imaginar o pior antes de acontecer. Na época chamavam de premeditatio malorum.
Eu transformei isso em hábito antes de lançar qualquer coisa.
“Se der errado, qual é o pior cenário? Qual crítica vão fazer? Onde posso estar sendo ingênuo?”
Fazer esse exercício não é ser negativo, é estar menos despreparado quando o problema aparece de verdade.
Porque problema sempre aparece, a diferença é que quem já pensou nisso responde com mais calma.
Outra coisa que pegou forte foi a pressa.
Todo mês tem uma tendência nova, um formato que “está bombando”, uma promessa fácil de alcance.
A vontade de correr atrás é grande, mas a temperança que os estoicos falavam me ajudou a segurar.
Escolher duas ou três apostas e ficar com elas por tempo suficiente costuma entregar mais resultado do que ficar pulando de onda em onda.
Marca que vive correndo atrás de tudo que aparece raramente constrói alguma coisa sólida.
Justiça e coragem também entraram na equação.
Marco Aurélio escrevia sobre fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando.
No marketing isso significa parar de usar gatilho que você sabe que é manipulação, parar de prometer o que não consegue entregar, e começar a tratar o público como gente inteligente que percebe quando a coisa não fecha.
Além disso, coragem pra dizer não, pra recusar parceria que não combina, para abandonar formato que até performa mas não representa quem você é, pra admitir erro em público quando erra.
No final, não tem fórmula mágica.
Tem um exercício constante de separar o que você controla do que não controla, sustentar uma narrativa por tempo suficiente para ela virar reputação, e aceitar que boa parte do resultado (curtida, alcance, algoritmo) simplesmente não te pertence.
O estoicismo não virou enfeite de legenda para mim, virou critério.
Critério para decidir o que vale a pena brigar e o que é melhor deixar passar e, sinceramente, isso tem sido bem mais útil do que qualquer tática de curto prazo que eu já testei.