Depois de anos sem respostas, IA ajuda hospital a diagnosticar doenças raras

Há um tipo de paciente para quem a medicina moderna, mesmo com sequenciamento genético, ainda não tem resposta: o portador de doença rara que faz exame atrás de exame e segue sem diagnóstico.

Cerca de metade dessas pessoas continua sem explicação genética depois de anos de investigação. Foi justamente nesse ponto cego que um modelo de inteligência artificial (IA) da OpenAI encontrou 18 respostas que tinham escapado a especialistas humanos.

O resultado saiu de um estudo do Boston Children's Hospital, um dos maiores hospitais pediátricos dos Estados Unidos, em parceria com a própria OpenAI, publicado em 18 de junho na NEJM AI — braço dedicado à inteligência artificial do periódico científico New England Journal of Medicine.

Os pesquisadores reanalisaram 376 genomas de pacientes sem diagnóstico e, com a ajuda do modelo o3 Deep Research, chegaram a 18 novos resultados, todos depois confirmados por médicos.

A máquina sugere, o médico decide

Antes de qualquer entusiasmo, uma distinção que o próprio estudo faz questão de deixar claro é que a IA não diagnosticou ninguém.

O modelo levantou hipóteses ligadas a evidências e as entregou a especialistas, que precisaram revisar cada uma, pedir novos testes e confirmar o resultado em laboratório clínico certificado antes de fechar qualquer diagnóstico.

O que a ferramenta faz, na prática, é ganho de escala, ao percorrer em pouco tempo um volume de informação que seria inviável para um humano examinar à mão — milhares a milhões de variações genéticas possíveis, prontuários espalhados e uma literatura científica que se atualiza rápido.

A IA aponta onde olhar; a responsabilidade pelo diagnóstico segue com o médico.

4,8% de respostas em casos sem saída

O número que impressiona não é o 18, mas o contexto em que ele aparece.

Esses 376 genomas já tinham sido vasculhados por especialistas antes, sem sucesso. Encontrar nova explicação em 4,8% deles representa, na leitura dos pesquisadores, um salto relevante para casos considerados praticamente encerrados.

"Considerando quantas vezes esses casos já tinham sido analisados, esse é um número enorme, e cada um significa uma resposta para uma família", disse Catherine Brownstein, uma das responsáveis pelo estudo, à NBC.

Entre os 18 diagnósticos, há dez crianças com doenças raras do neurodesenvolvimento, quatro com distúrbios neuromusculares, duas que haviam morrido subitamente e duas com psicose precoce.

Por que esse tipo de doença escapa

Doença rara, nos Estados Unidos, é menos rara do que o nome sugere: atinge cerca de uma em cada dez pessoas no país — mais de 30 milhões, metade delas crianças. A dificuldade do diagnóstico não está na falta de dados, mas no excesso deles.

A pista costuma existir, escondida em meio a um volume de informação genética grande demais para ser revisado com frequência por uma equipe humana.

É aí que entra o argumento central dos pesquisadores: o conhecimento sobre o genoma muda o tempo todo.

Uma associação entre gene e doença descoberta neste ano pode tornar diagnosticável um caso que era um mistério no ano passado. O problema é que, na rotina dos hospitais, quase ninguém tem tempo de reabrir casos antigos a cada novo avanço da ciência.

O que muda na rotina dos hospitais

A promessa do estudo é menos espetacular do que "IA que diagnostica" e mais concreta: usar a inteligência artificial para tornar viável essa reanálise periódica em larga escala.

Em vez de depender de um especialista para reabrir manualmente cada caso sem solução, hospitais poderiam rodar os modelos sobre arquivos antigos, gerar novas pistas e reservar o trabalho humano para a etapa que exige julgamento clínico — avaliar, testar e confirmar.

Para quem espera há anos por uma explicação, é nessa diferença de escala que mora a notícia. Um dos casos reabertos foi o de uma paciente que começou a apresentar sintomas aos nove anos de idade e só recebeu o diagnóstico perto dos 20, depois que a reanálise por IA encontrou o que uma década de investigação não tinha achado.