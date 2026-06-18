Onda de frio já tem data para chegar e pode baixar temperatura em até 10 graus

A primeira onda de frio do inverno já tem data para chegar: está prevista para o próximo fim de semana, junto com o início oficial da estação, no domingo, 21. A mudança deve trazer queda significativa nas temperaturas.

De acordo com a Climatempo, os termômetros podem registrar até 10 graus abaixo da média, em um fenômeno que deve se estender do Acre ao sul de Goiás. A expectativa é que o período mais intenso de frio dure ao menos até o início da semana seguinte.

Apesar de o inverno começar oficialmente no domingo, a quinta-feira já apresentou características típicas da estação em grande parte do Centro-Sul do país. Após a queda mais acentuada das temperaturas nos últimos dias, a massa de ar frio mantém o amanhecer gelado no Sul, em áreas do Sudeste e em partes de Mato Grosso do Sul.

Frio intenso no Sul

O frio deve ser mais intenso no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no sul de São Paulo e no sul de Minas Gerais, onde há previsão de geada nas áreas mais elevadas e regiões de serra.

Na Região Norte, o calor e a umidade seguem predominando. A previsão para quinta-feira indica pancadas de chuva no Amazonas, em Roraima, no Amapá, em parte do Pará, além do Acre e de Rondônia.

Já no Nordeste, no interior, o clima é de tempo seco e muito calor.