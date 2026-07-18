França x Inglaterra: saiba horário e onde assistir à disputa do 3º lugar

França e Inglaterra se enfrentam neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo 2026. A partida acontece no Hard Rock Stadium, em Miami, e reúne as duas seleções eliminadas nas semifinais: os franceses pela Espanha, os ingleses pela Argentina.

Para a França, o duelo representa a chance de ficar entre os três melhores do mundo pela terceira edição consecutiva do torneio. Já a Inglaterra busca sua melhor colocação em uma Copa do Mundo desde o título conquistado em 1966. Esta será a terceira vez que os ingleses disputam o terceiro lugar — antes, perderam em 1990 e 2018.

Escalações prováveis

França

Mike Maignan; Lucas Digne, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano e Jules Koundé; Adrien Rabiot e Aurélien Tchouaméni; Michael Olise, Désiré Doué e Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé.

Inglaterra

Pickford (Henderson); Chalobah (Quansah), Marc Guéhi, Stones, Nico O'Reilly (Spence); Elliot Anderson, Declan Rice; Bellingham (Rogers); Madueke, Gordon, Kane.

Onde assistir França x Inglaterra

A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas: