Esporte

Fase de grupos copa 2026

França x Inglaterra: saiba horário e onde assistir à disputa do 3º lugar

Partida acontece neste sábado, 18, às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami

França e Inglaterra decidem terceiro lugar da Copa do Mundo 2026 (MAURO PIMENTEL/AFP)

França e Inglaterra decidem terceiro lugar da Copa do Mundo 2026 (MAURO PIMENTEL/AFP)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 18 de julho de 2026 às 13h09.

França e Inglaterra se enfrentam neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo 2026. A partida acontece no Hard Rock Stadium, em Miami, e reúne as duas seleções eliminadas nas semifinais: os franceses pela Espanha, os ingleses pela Argentina.

Para a França, o duelo representa a chance de ficar entre os três melhores do mundo pela terceira edição consecutiva do torneio. Já a Inglaterra busca sua melhor colocação em uma Copa do Mundo desde o título conquistado em 1966. Esta será a terceira vez que os ingleses disputam o terceiro lugar — antes, perderam em 1990 e 2018.

Escalações prováveis

França

Mike Maignan; Lucas Digne, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano e Jules Koundé; Adrien Rabiot e Aurélien Tchouaméni; Michael Olise, Désiré Doué e Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé.

Inglaterra

Pickford (Henderson); Chalobah (Quansah), Marc Guéhi, Stones, Nico O'Reilly (Spence); Elliot Anderson, Declan Rice; Bellingham (Rogers); Madueke, Gordon, Kane.

Onde assistir França x Inglaterra

A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • TV Aberta: TV Globo e SBT
  • TV Fechada: sportv e NSports
  • Streaming: Globoplay
  • YouTube: ge tv e Cazé TV
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoFrançaInglaterraJogadores de futebol

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