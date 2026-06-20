Cálcio e vitamina D funcionam para proteger os ossos? Estudos levantam dúvidas

Uma ampla revisão científica está colocando em dúvida um dos hábitos mais comuns relacionados à saúde óssea. Segundo pesquisadores, suplementos de cálcio e vitamina D oferecem pouco ou nenhum benefício clinicamente relevante na prevenção de fraturas e quedas para a maioria dos idosos.

Os resultados foram publicados no periódico científico The BMJ e reúnem evidências de 69 ensaios clínicos envolvendo 153.902 adultos. A análise concluiu que o cálcio, a vitamina D, ou a combinação dos dois, não reduziram de forma significativa o risco de fraturas ou quedas na maior parte dos participantes avaliados.

Cálcio e vitamina D ajudam a prevenir fraturas?

Para responder a essa questão, os pesquisadores analisaram estudos que compararam a suplementação de cálcio, vitamina D ou ambos com placebo ou ausência de tratamento.

Após avaliar os dados disponíveis, a equipe encontrou pouca ou nenhuma redução no risco geral de fraturas. O mesmo resultado foi observado para fraturas de quadril, consideradas uma das consequências mais graves das quedas em idosos.

A revisão também apontou que a suplementação teve impacto mínimo ou inexistente na prevenção de quedas, um dos principais objetivos associados ao uso desses produtos.

Por que o estudo pode mudar recomendações médicas?

O cálcio e a vitamina D são frequentemente recomendados para preservar a saúde óssea e reduzir o risco de lesões relacionadas ao envelhecimento.

Apesar de estudos anteriores já terem levantado dúvidas sobre sua eficácia, esses suplementos continuam presentes em diversas diretrizes e recomendações de saúde.

Com base nos resultados da revisão, os autores afirmam que médicos, sociedades científicas e órgãos reguladores podem precisar reavaliar as orientações relacionadas ao uso rotineiro desses suplementos para prevenção de fraturas e quedas.

Para quem as conclusões não se aplicam?

Os pesquisadores destacam que os resultados não devem ser extrapolados para todos os grupos de pacientes.

A análise não avaliou especificamente pessoas com determinadas doenças ósseas nem indivíduos que recebem tratamento medicamentoso para osteoporose. Nesses casos, a suplementação pode continuar tendo indicações próprias definidas por profissionais de saúde.

Além disso, algumas das análises incluíram um número menor de estudos e participantes, o que exige cautela na interpretação de determinados resultados.

O que realmente ajuda a prevenir quedas e fraturas?

Em um editorial publicado junto com a revisão, especialistas defendem que os esforços de prevenção podem ser direcionados para estratégias que já demonstraram benefícios mais consistentes.

Entre elas estão programas de exercícios voltados para equilíbrio, fortalecimento muscular e resistência física, além de abordagens personalizadas de prevenção de quedas baseadas nos fatores de risco de cada indivíduo.

Segundo os autores, futuras pesquisas ainda ainda serão necessárias para identificar quais grupos podem se beneficiar da suplementação e em quais situações ela continua sendo indicada.