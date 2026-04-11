Biodiversidade em risco: os animais brasileiros ameaçados de extinção

O Brasil é considerado o país com a maior biodiversidade do planeta. São mais de 125 mil espécies animais catalogadas — entre mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes — segundo dados do IBGE.

Ainda assim, uma parte relevante dessa fauna está sob ameaça, pressionada principalmente pela perda de habitat, caça, poluição e mudanças climáticas. Embora a Amazônia concentre boa parte dessas espécies, o risco não se limita a um único bioma.

Veja algumas das espécies brasileiras ameaçadas de extinção:

Onça-pintada

Maior felino das Américas, a onça-pintada é peça-chave no equilíbrio dos ecossistemas.

Presente em diferentes regiões do país, ela sofre com o desmatamento e a caça, muitas vezes associada à expansão agropecuária.

Onça-pintada: caça ilegal, envenenamento e atropelamentos ameaçam espécie (Kim Schandorff/Getty Images)

Gato-maracajá

Esse pequeno felino de hábitos noturnos vive principalmente em áreas de floresta e tem grande habilidade para se deslocar entre árvores. A destruição do habitat e o tráfico de animais são as principais ameaças.

Macaco-aranha

Espécie típica de florestas tropicais, o macaco-aranha tem papel essencial na dispersão de sementes. A fragmentação das florestas e a redução de alimentos comprometem sua sobrevivência.

Gavião-real

Uma das maiores aves de rapina do mundo, o gavião-real depende de grandes áreas preservadas. Ele precisa de árvores altas para nidificar, o que o torna especialmente vulnerável ao desmatamento.

Boto-cor-de-rosa

Habitante dos rios amazônicos, o boto enfrenta ameaças como pesca ilegal, construção de hidrelétricas e mudanças no regime das águas.

Pesca irregular e descarte inadequado de materiais são ameaças ao boto-cor-de-rosa ( Ricardo Lima/Getty Images)

Peixe-boi da Amazônia

Mamífero aquático adaptado aos rios da região Norte, o peixe-boi sofre com alterações ambientais e já foi alvo de caça intensa no passado.

Ariranha

Conhecida como lontra-gigante, a ariranha vive em grupos e depende de rios limpos. A poluição — especialmente por garimpo — compromete diretamente sua sobrevivência.

Ararajuba

Ave de plumagem amarela vibrante, a ararajuba é alvo frequente do tráfico de animais. Também sofre com a perda de áreas onde constrói seus ninhos.

Captura e tráficos de animais silvestres comprometem presença da ave no país (.)

Doninha-da-Amazônia

Menos conhecida, essa pequena carnívora enfrenta pressão tanto pela caça quanto pela redução de habitat.

Sauim-de-coleira

Endêmico da região de Manaus, esse pequeno primata vive em áreas cada vez mais fragmentadas. A urbanização e a competição com espécies invasoras estão entre os principais riscos.

Outros animais ameaçados no Brasil

A lista de espécies em risco vai além da Amazônia. O mico-leão-dourado, símbolo da Mata Atlântica, perdeu grande parte de seu habitat original.

O lobo-guará, típico do Cerrado, sofre com a expansão agrícola.

Já a baleia-franca-austral, no litoral, quase foi levada à extinção pela caça predatória e ainda se recupera lentamente.

Entre os principais motivos para a perda das espécies estão a expansão agrícola, o desmatamento, queimadas, o garimpo ilegal, a extração de petróleo em seus habitats e as mudanças no padrão climático.

Apesar das diferenças entre biomas e espécies, o padrão se repete: a pressão humana sobre os ambientes naturais segue como principal fator de risco.