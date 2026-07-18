Buraco visto no Google Maps revela cratera de meteoro com 390 milhões de anos

O que parecia ser apenas uma grande depressão no terreno vista pelo Google Maps acabou levando à descoberta de uma antiga cratera de impacto. Cientistas confirmaram que a estrutura encontrada na província de Quebec, no Canadá, foi formada pela colisão de um meteorito há cerca de 390 milhões de anos.

Segundo o Live Science, a confirmação veio após pesquisadores encontrarem evidências geológicas que comprovam a origem da formação. A cratera, com aproximadamente 25 quilômetros de diâmetro, foi notada pela primeira vez em 2024 pelo astrônomo amador Joël Lapointe, enquanto procurava uma trilha de acampamento na região de Côte-Nord.

A descoberta transformou uma observação casual em uma das maiores crateras de impacto já identificadas no Canadá.

Como os cientistas confirmaram a origem da cratera?

As primeiras análises identificaram grãos de zircão, um mineral que pode se formar sob as altas temperaturas e pressões provocadas pelo impacto de meteoritos.

Embora esse material representasse um forte indício, ele não bastava para comprovar a origem da estrutura. Por isso, uma equipe de pesquisadores realizou uma expedição ao local em busca de outras evidências.

Durante o trabalho de campo, os cientistas encontraram cones de estilhaçamento, formações geológicas raras produzidas por ondas de choque extremamente intensas e consideradas uma das principais marcas deixadas por impactos de meteoritos.

A equipe também identificou afloramentos de rocha fundida, outro sinal compatível com as condições extremas geradas no momento da colisão.

Cratera recebeu nome oficial

Com a origem confirmada, a formação passou a ser chamada de Cratera Uhaachatik, nome escolhido pelo Conselho dos Innus de Ekuanitshit, representante dos povos indígenas da região.

Os pesquisadores estimam que o impacto ocorreu durante o período Devoniano, há cerca de 390 milhões de anos, quando as primeiras árvores começavam a se espalhar pela Terra.

Apesar de medir cerca de 25 quilômetros de diâmetro, a cratera é muito maior do que o meteorito que a originou. Isso ocorre porque esse tipo de estrutura é formado pela enorme quantidade de energia liberada no momento da colisão, e não pelo tamanho da rocha espacial.

Descoberta está entre as maiores do Canadá

Atualmente, os cientistas conhecem cerca de 200 crateras de impacto na Terra, das quais 31 estão localizadas no Canadá.

A maioria dessas formações mede entre 5 e 10 quilômetros de diâmetro, o que coloca a Cratera Uhaachatik entre as maiores já identificadas no país.