1 em cada 10 pacientes com câncer no Brasil tem mutação genética hereditária, diz estudo

DNA: Pesquisa revelou alterações genéticas ligadas ao risco de câncer em famílias ( RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images)
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Publicado em 13 de maio de 2026 às 10h14.
Um em cada 10 pacientes com câncer no Brasil carrega uma mutação genética hereditária que pode ter influenciado diretamente o surgimento da doença. O dado é do maior estudo genômico já realizado no país, publicado na revista The Lancet Regional Health – Americas.
A pesquisa analisou o DNA de 275 pacientes com câncer de mama, próstata e intestino atendidos em hospitais públicos das cinco regiões do Brasil, dentro do projeto Mapa Genoma Brasil, coordenado pelo Hospital BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, com apoio do Ministério da Saúde.
Segundo os pesquisadores, identificar uma mutação hereditária não serve apenas para confirmar predisposição genética. A descoberta também pode alterar o tratamento do paciente. Em casos de câncer de mama ligados aos genes BRCA1 e BRCA2, por exemplo, pacientes podem se tornar elegíveis para medicamentos conhecidos como inibidores de PARP.
Já em tumores de intestino associados a genes como MLH1, MSH6 e PMS2, os cientistas afirmam que alguns pacientes podem responder melhor à imunoterapia.
De acordo com o urologista e cirurgião oncológico Gustavo Cardoso Guimarães, pesquisador principal do estudo, mesmo quando a mutação não muda imediatamente a medicação, ela pode alterar estratégias de vigilância, prevenção e acompanhamento familiar.
A descoberta permite iniciar protocolos preventivos antes do surgimento da doença, incluindo exames frequentes e acompanhamento especializado.
Em pessoas com mutações no gene BRCA1, por exemplo, o risco de câncer de mama pode chegar a 85% ao longo da vida. Já alterações no gene TP53, associadas à Síndrome de Li-Fraumeni, estão ligadas a um risco superior a 90% de desenvolver algum tipo de câncer.
O estudo também identificou casos da mutação TP53 R337H, alteração genética associada à Síndrome de Li-Fraumeni. De acordo com o estudo, essa variante possui forte relação histórica com a população brasileira, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste.
Estudos anteriores indicam que a mutação se espalhou no país a partir de um ancestral comum que viveu há cerca de 300 anos. Atualmente, a estimativa é de que a alteração esteja presente em aproximadamente 1 a cada 300 pessoas em algumas regiões brasileiras.
Os pesquisadores afirmam que grande parte dos bancos genéticos internacionais foi construída principalmente com dados de populações europeias. Isso dificulta a interpretação de mutações encontradas em países miscigenados, como o Brasil.
Segundo os cientistas, ampliar pesquisas genéticas no país pode ajudar a tornar diagnósticos e tratamentos mais precisos para a população brasileira. Apesar disso, a estrutura utilizada na análise ainda está distante da realidade da maior parte da rede pública brasileira.
Guimarães afirma que o país possui menos de 500 geneticistas clínicos para uma população superior a 200 milhões de habitantes. Os serviços especializados em oncogenética também permanecem concentrados nos grandes centros urbanos.
Diante desse cenário, os autores defendem a ampliação de questionários sobre histórico familiar em unidades de saúde para identificar pacientes com maior risco hereditário e encaminhá-los a centros de referência.
Os próximos ciclos da pesquisa podem ajudar o Ministério da Saúde a avaliar a incorporação de testes genéticos e protocolos específicos no Sistema Único de Saúde (SUS).