1 em cada 10 pacientes com câncer no Brasil tem mutação genética hereditária, diz estudo

Um em cada 10 pacientes com câncer no Brasil carrega uma mutação genética hereditária que pode ter influenciado diretamente o surgimento da doença. O dado é do maior estudo genômico já realizado no país, publicado na revista The Lancet Regional Health – Americas.

A pesquisa analisou o DNA de 275 pacientes com câncer de mama, próstata e intestino atendidos em hospitais públicos das cinco regiões do Brasil, dentro do projeto Mapa Genoma Brasil, coordenado pelo Hospital BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, com apoio do Ministério da Saúde.

Mutação pode mudar tratamento

Segundo os pesquisadores, identificar uma mutação hereditária não serve apenas para confirmar predisposição genética. A descoberta também pode alterar o tratamento do paciente. Em casos de câncer de mama ligados aos genes BRCA1 e BRCA2, por exemplo, pacientes podem se tornar elegíveis para medicamentos conhecidos como inibidores de PARP.

Já em tumores de intestino associados a genes como MLH1, MSH6 e PMS2, os cientistas afirmam que alguns pacientes podem responder melhor à imunoterapia.

De acordo com o urologista e cirurgião oncológico Gustavo Cardoso Guimarães, pesquisador principal do estudo, mesmo quando a mutação não muda imediatamente a medicação, ela pode alterar estratégias de vigilância, prevenção e acompanhamento familiar.

Familiares também podem estar em risco

testes genéticos, quase 40% apresentaram a mesma Entre os parentes de pacientes que carregavam mutações hereditárias e aceitaram realizar, quase 40% apresentaram a mesma alteração no DNA . Segundo os pesquisadores, muitos desses familiares ainda não haviam desenvolvido câncer.

A descoberta permite iniciar protocolos preventivos antes do surgimento da doença, incluindo exames frequentes e acompanhamento especializado.

Em pessoas com mutações no gene BRCA1, por exemplo, o risco de câncer de mama pode chegar a 85% ao longo da vida. Já alterações no gene TP53, associadas à Síndrome de Li-Fraumeni, estão ligadas a um risco superior a 90% de desenvolver algum tipo de câncer.

Variante genética brasileira chamou atenção

O estudo também identificou casos da mutação TP53 R337H, alteração genética associada à Síndrome de Li-Fraumeni. De acordo com o estudo, essa variante possui forte relação histórica com a população brasileira, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste.

Estudos anteriores indicam que a mutação se espalhou no país a partir de um ancestral comum que viveu há cerca de 300 anos. Atualmente, a estimativa é de que a alteração esteja presente em aproximadamente 1 a cada 300 pessoas em algumas regiões brasileiras.

DNA brasileiro ainda é pouco estudado

Os pesquisadores afirmam que grande parte dos bancos genéticos internacionais foi construída principalmente com dados de populações europeias. Isso dificulta a interpretação de mutações encontradas em países miscigenados, como o Brasil.

Segundo os cientistas, ampliar pesquisas genéticas no país pode ajudar a tornar diagnósticos e tratamentos mais precisos para a população brasileira. Apesar disso, a estrutura utilizada na análise ainda está distante da realidade da maior parte da rede pública brasileira.

Guimarães afirma que o país possui menos de 500 geneticistas clínicos para uma população superior a 200 milhões de habitantes. Os serviços especializados em oncogenética também permanecem concentrados nos grandes centros urbanos.

Diante desse cenário, os autores defendem a ampliação de questionários sobre histórico familiar em unidades de saúde para identificar pacientes com maior risco hereditário e encaminhá-los a centros de referência.

Os próximos ciclos da pesquisa podem ajudar o Ministério da Saúde a avaliar a incorporação de testes genéticos e protocolos específicos no Sistema Único de Saúde (SUS).