Robô lunar: protótipo desenvolvido pela JAXA investigará a quantidade e a qualidade da água encontrada no satélite natural (AFP)
Redatora
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 16h00.
A Agência Espacial do Japão (JAXA) apresentou um robô lunar que irá buscar água no polo sul da Lua. A missão LUPEX, em parceria com a Índia e prevista para 2028, visa investigar se a água lunar pode ser usada como combustível para foguetes em futuras missões espaciais. O rover japonês coletará amostras para análise da quantidade e qualidade da água presente na superfície lunar.
A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) apresentou na última quarta-feira, 25, o protótipo de um veículo lunar que buscará água no polo sul da Lua. O objetivo é investigar se esse recurso poderá ser utilizado na produção de combustível para foguetes em futuras missões espaciais.
Batizada de LUPEX (Exploração Polar Lunar, na sigla em inglês), a missão está prevista para 2028 e será realizada em parceria com a Índia. Enquanto a agência espacial japonesa ficará responsável pelo desenvolvimento do veículo explorador, conhecido como rover, os indianos fornecerão o módulo de pouso.
Segundo a JAXA, a missão deverá coletar informações sobre a quantidade e a qualidade da água presente na superfície lunar, ajudando a determinar seu potencial para a exploração espacial.
As regiões polares da Lua possuem áreas permanentemente sombreadas, que nunca recebem luz solar direta. Os cientistas consideram altamente provável que essas regiões abriguem reservas de água próximas à superfície.
Assim que pousar, o rover japonês deverá identificar locais com potencial presença desse recurso e realizar perfurações no solo lunar para coletar amostras.
A análise do material permitirá investigar as características da água disponível e avaliar suas possibilidades de utilização em futuras missões.
Um dos principais objetivos da missão LUPEX é avaliar a possibilidade de produzir combustível para foguetes a partir dos recursos encontrados no próprio satélite natural da Terra.
Segundo a AFP, Takeshi Hoshino, gerente do projeto, afirmou que mais de 90% da água utilizada na Estação Espacial Internacional (ISS) é reciclada. Nos foguetes que utilizam hidrogênio e oxigênio, entretanto, a água produzida durante a combustão não pode ser recuperada para reutilização.
A produção de combustível na superfície lunar poderá, futuramente, abastecer espaçonaves em viagens de retorno à Terra ou em missões com destino a Marte.
A proposta faz parte dos esforços para tornar a exploração espacial mais sustentável.
Apresentado para a imprensa em Tóquio, o modelo experimental possui quatro pernas e integra o desenvolvimento do veículo que será enviado à Lua.
Os engenheiros japoneses estão avaliando o desempenho do equipamento em diferentes condições, incluindo a capacidade de subir encostas, realizar movimentos contínuos e operar em ambientes de vácuo.
Os testes fazem parte da preparação do rover para explorar a superfície lunar e alcançar locais onde poderão existir reservas de água.
A missão LUPEX integra uma série de iniciativas japonesas voltadas à exploração de outros corpos celestes. Em 2024, o Japão tornou-se o quinto país a realizar um pouso suave na Lua, embora a sonda não tripulada da JAXA tenha aterrissado em uma posição irregular.
O país também enfrenta desafios no setor espacial privado. Em 2025, a empresa japonesa ispace fracassou em sua tentativa de realizar um pouso controlado na superfície lunar.
Em outubro deste ano, a JAXA lançou uma espaçonave destinada a coletar amostras de uma das luas de Marte. A missão busca contribuir para a compreensão das origens do Sistema Solar e da vida na Terra.