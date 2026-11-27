A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) apresentou na última quarta-feira, 25, o protótipo de um veículo lunar que buscará água no polo sul da Lua. O objetivo é investigar se esse recurso poderá ser utilizado na produção de combustível para foguetes em futuras missões espaciais.

Batizada de LUPEX (Exploração Polar Lunar, na sigla em inglês), a missão está prevista para 2028 e será realizada em parceria com a Índia. Enquanto a agência espacial japonesa ficará responsável pelo desenvolvimento do veículo explorador, conhecido como rover, os indianos fornecerão o módulo de pouso.

Segundo a JAXA, a missão deverá coletar informações sobre a quantidade e a qualidade da água presente na superfície lunar, ajudando a determinar seu potencial para a exploração espacial.

Por que os cientistas buscam água no polo sul da Lua?

As regiões polares da Lua possuem áreas permanentemente sombreadas, que nunca recebem luz solar direta. Os cientistas consideram altamente provável que essas regiões abriguem reservas de água próximas à superfície.

Assim que pousar, o rover japonês deverá identificar locais com potencial presença desse recurso e realizar perfurações no solo lunar para coletar amostras.

A análise do material permitirá investigar as características da água disponível e avaliar suas possibilidades de utilização em futuras missões.

Como a água da Lua pode ser usada como combustível?

Um dos principais objetivos da missão LUPEX é avaliar a possibilidade de produzir combustível para foguetes a partir dos recursos encontrados no próprio satélite natural da Terra.

Segundo a AFP, Takeshi Hoshino, gerente do projeto, afirmou que mais de 90% da água utilizada na Estação Espacial Internacional (ISS) é reciclada. Nos foguetes que utilizam hidrogênio e oxigênio, entretanto, a água produzida durante a combustão não pode ser recuperada para reutilização.

A produção de combustível na superfície lunar poderá, futuramente, abastecer espaçonaves em viagens de retorno à Terra ou em missões com destino a Marte.

A proposta faz parte dos esforços para tornar a exploração espacial mais sustentável.

Robô lunar passa por testes em condições extremas

Apresentado para a imprensa em Tóquio, o modelo experimental possui quatro pernas e integra o desenvolvimento do veículo que será enviado à Lua.

Os engenheiros japoneses estão avaliando o desempenho do equipamento em diferentes condições, incluindo a capacidade de subir encostas, realizar movimentos contínuos e operar em ambientes de vácuo.

Os testes fazem parte da preparação do rover para explorar a superfície lunar e alcançar locais onde poderão existir reservas de água.

Foto: AFP (AFP)

Foto: AFP (AFP)

Japão amplia participação na corrida espacial

A missão LUPEX integra uma série de iniciativas japonesas voltadas à exploração de outros corpos celestes. Em 2024, o Japão tornou-se o quinto país a realizar um pouso suave na Lua, embora a sonda não tripulada da JAXA tenha aterrissado em uma posição irregular.

O país também enfrenta desafios no setor espacial privado. Em 2025, a empresa japonesa ispace fracassou em sua tentativa de realizar um pouso controlado na superfície lunar.

Em outubro deste ano, a JAXA lançou uma espaçonave destinada a coletar amostras de uma das luas de Marte. A missão busca contribuir para a compreensão das origens do Sistema Solar e da vida na Terra.