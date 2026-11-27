A OpenAI processou a Apple nesta sexta-feira, 27, acusando a fabricante do iPhone de se apropriar de segredos comerciais e pressionar fornecedores para dificultar o desenvolvimento de seus aparelhos de inteligência artificial (IA). Segundo o Financial Times, a ação foi apresentada em um tribunal da Califórnia.

A dona do ChatGPT afirma que a Apple usa seu tamanho e poder econômico para impedir a chegada de uma concorrente ao mercado de dispositivos pessoais. A iniciativa é uma resposta à ação iniciada pela Apple em julho, na qual a fabricante acusa ex-funcionários de levar informações confidenciais para a OpenAI.

Por que os fornecedores entraram na disputa?

A OpenAI alega que a Apple ameaçou fornecedores que também trabalham em seus aparelhos de IA para restringir seu acesso a fabricantes e componentes.

Na avaliação apresentada à Justiça pela OpenAI, seus futuros aparelhos poderiam superar os da Apple em um mercado que a fabricante do iPhone considera seu próprio território. A OpenAI acusa a rival de tentar “competir de forma desleal por todos os meios disponíveis”, em tradução livre do trecho reproduzido pelo jornal.

O acesso a fabricantes e componentes faz parte do plano da OpenAI de lançar uma família de dispositivos com IA. A empresa afirma que a Apple usa sua posição na cadeia de suprimentos para dificultar a fabricação desses produtos.

O que as empresas alegam sobre os arquivos confidenciais?

A disputa começou em 10 de julho, quando a Apple processou a OpenAI e ex-integrantes de sua equipe, entre eles Tang Tan, hoje chefe de hardware da dona do ChatGPT. A fabricante afirma que informações sobre desenvolvimento de produtos e fornecedores foram compartilhadas com a nova empregadora.

A ação também envolve Chang Liu, ex-engenheiro que a Apple acusa de acessar arquivos confidenciais da companhia após seu desligamento. A OpenAI nega ter se apropriado de segredos comerciais e sustenta que o processo tenta restringir a contratação de profissionais.

A OpenAI afirma que um ex-funcionário compartilhou informações sobre seus planos de produtos e fornecedores ao voltar a trabalhar na Apple.

A OpenAI já havia levantado a suspeita em um documento apresentado à Justiça em outubro. Na ocasião, alegou que o profissional enviou mais de 100 arquivos confidenciais para contas pessoais, incluindo imagens de pelo menos um dispositivo ainda não lançado e dados de engenharia, fabricação e fornecedores.

Em outubro, a Apple afirmou que não havia encontrado evidências que sustentassem as acusações. A companhia disse que mantém regras para impedir que novos funcionários usem informações confidenciais de antigos empregadores.

Na nova ação, a OpenAI também questiona os procedimentos internos da rival. Segundo o Financial Times, a empresa alega que a Apple incentivava os funcionários a guardar documentos corporativos em aparelhos pessoais e serviços de armazenamento em nuvem. Na avaliação da OpenAI, a prática dificultava separar os arquivos após o desligamento.

O projeto de aparelhos da OpenAI com Jony Ive

Em maio de 2025, a OpenAI anunciou a aquisição da io, fundada por Jony Ive, ex-chefe de design da Apple, e outros profissionais. A equipe foi incorporada à OpenAI em julho daquele ano. Ive e seu estúdio LoveFrom permaneceram independentes e responsáveis por trabalhos de design e criação.

A colaboração busca desenvolver novas formas de interação com a IA em aparelhos físicos. Na apresentação da parceria, Sam Altman e Ive afirmaram que os modelos permitem repensar a maneira como as pessoas usam esses dispositivos.

O conflito ocorre pouco mais de dois anos depois de Apple e OpenAI anunciarem, em junho de 2024, uma parceria para integrar o ChatGPT à Siri e a outras ferramentas do iPhone, iPad e Mac.