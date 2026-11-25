Uma luz misteriosa no céu do Rio de Janeiro chamou a atenção de pesquisadores do Observatório Vega. O fenômeno foi registrado na madrugada de terça-feira, 17, em Itaboraí, na região metropolitana da capital fluminense.

As imagens mostram uma estrutura luminosa semelhante a um arco, com um núcleo escuro, que aumentou gradualmente de brilho sem apresentar deslocamento aparente.

O registro ocorreu por volta das 3h32 (horário de Brasília), por meio da estação Vênus 2, equipada com uma câmera fixa de monitoramento do céu.

Após analisar as imagens e cruzar informações astronômicas, meteorológicas e aeronáuticas, o Observatório Vega informou que não conseguiu determinar a origem do fenômeno.

O que aconteceu no céu do Rio de Janeiro?

Durante o período em que esteve visível, a luz permaneceu aparentemente imóvel no campo de visão da câmera. Não foram identificados deslocamento lateral, rastro luminoso ou luzes intermitentes características de aeronaves.

Por volta das 3h33, uma camada de nuvens baixas avançou sobre a região e encobriu progressivamente a estrutura. Segundo o observatório, esse comportamento indica que a fonte luminosa estava acima da camada de nuvens.

Às 3h51, quando o céu voltou a ficar limpo, as estrelas apareceram normalmente nas imagens. A luminosidade, porém, já não estava mais na posição em que havia sido observada.

Veja o vídeo:

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O que poderia explicar o fenômeno luminoso?

A equipe analisou diferentes possibilidades para tentar determinar a natureza do registro. De acordo com a instituição, as características observadas não correspondem às de meteoros, aeronaves, drones, satélites artificiais ou astros conhecidos.

Os pesquisadores também descartaram a possibilidade de a luminosidade ter sido provocada por interferências na lente ou no sensor da câmera. Sem conseguir identificar a origem, o Observatório Vega classificou o registro como UAP.

O que significa UAP?

UAP é a sigla em inglês para Unidentified Anomalous Phenomena, ou fenômeno anômalo não identificado.

O termo é utilizado para classificar fenômenos observados no céu cuja natureza ainda não pôde ser determinada.

A classificação, portanto, não significa que a luz registrada em Itaboraí, no Rio de Janeiro, tenha origem extraterrestre. Ela indica apenas que, a partir das informações analisadas, ainda não foi possível identificar o fenômeno.