Não é segredo que a Black Friday é uma das principais oportunidades comerciais do calendário brasileiro. Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), a data deve movimentar mais de R$ 24 bilhões neste ano.

Mas aproveitar seu potencial exige muito mais do que preparar ofertas competitivas e atrair consumidores. Em um período de alta movimentação, a capacidade de integrar diferentes etapas da operação, acompanhar indicadores e responder rapidamente às demandas pode fazer toda a diferença para o resultado das empresas.

Uma pesquisa da TOTVS, realizada em parceria com a Opinion Box, mostra que 69% dos brasileiros acompanham as ofertas da Black Friday ou consideram a data uma das principais oportunidades de compra do ano.

Ao mesmo tempo, apenas 22% acreditam que as promoções sejam muito superiores às de outras épocas, enquanto 38% ainda não decidiram se vão aproveitar a ocasião para fazer compras.

O desconto já não decide tudo

O cenário aponta para um consumidor que compara, pesquisa e avalia diferentes aspectos antes de fechar negócio. Os descontos continuam relevantes: para 55% dos entrevistados, são um estímulo à compra. Mas outros fatores também pesam na decisão, como frete grátis (53%) e parcelamento sem juros (37%).

"Na Black Friday, a complexidade cresce e o tempo de reação diminui" Elói Assis, diretor-executivo para Varejo da TOTVS

A jornada também envolve diferentes canais. No estudo, os marketplaces lideram a descoberta de produtos e ofertas (45%), a pesquisa (43%) e a finalização das compras (38%). Já as redes sociais, embora sejam citadas por 35% como canal de descoberta, são responsáveis por apenas 5% das compras.

“Em um calendário repleto de promoções, a Black Friday não compete mais sozinha. Mais do que descontos, o varejo precisa demonstrar valor – o que exige integrar preço, frete, formas de pagamento, reputação e experiência em toda a jornada”, afirma Elói Assis, diretor-executivo para Varejo da TOTVS.

Vender mais é só parte da equação

Integrar canais com apoio da tecnologia, no entanto, é apenas parte do desafio. Conforme a operação cresce, também aumenta a complexidade de administrar pagamentos, recebíveis, taxas, cancelamentos e repasses. É uma dimensão menos visível para o consumidor, mas que pode ter impacto direto sobre a rentabilidade do negócio.

Outro estudo recente, da Equals by TOTVS, ajuda a dimensionar essa pressão. O levantamento analisou 313,8 milhões de transações em novembro de 2025 e identificou que a última semana concentrou 31% da movimentação financeira do mês.

Entre os dias 24 e 30, foram processadas 79,8 milhões de transações, equivalentes a 25,4% das operações daquele mês. O pico aconteceu no dia da Black Friday, 28 de novembro, quando o volume de transações ficou 149% acima da média diária de novembro.

A concentração das vendas em um intervalo tão curto aumenta a necessidade de acompanhar os fluxos financeiros em tempo real. Afinal, eventuais divergências em pagamentos, taxas e repasses podem passar despercebidas durante o pico de movimentação e só aparecer no fechamento das contas.

“Os dados mostram que a semana da Black Friday concentra uma parcela desproporcional do movimento financeiro. Para as empresas e equipes, a principal mensagem é chegar à campanha de Black Friday com integrações testadas, indicadores definidos e uma rotina capaz de identificar divergências durante o pico”, afirma Assis. “Descobrir problemas apenas no fechamento reduz a capacidade de reação.”

A tecnologia por trás dos resultados

É nesse contexto que a tecnologia assume um papel estratégico. Mais do que automatizar tarefas isoladas, a digitalização permite conectar informações de diferentes áreas e construir uma visão integrada do negócio.

Estoque, vendas, financeiro e logística passam a compartilhar dados que ajudam gestores a identificar gargalos, antecipar necessidades e tomar decisões com maior segurança. “A tecnologia permite fazer essa conferência em escala, mas o resultado depende de dados organizados e processos bem definidos”, acrescenta Assis.

No ambiente financeiro, uma das aplicações é a conciliação automática, que cruza informações de vendas, recebíveis, liquidações e repasses, reduzindo o trabalho manual e acelerando a identificação de divergências.

O monitoramento contínuo também permite localizar diferenças entre taxas contratadas e aplicadas, evitando que eventuais inconsistências se acumulem durante os períodos de maior movimentação.

Os benefícios se estendem a outras áreas. Com informações integradas, as empresas conseguem identificar mudanças na demanda, ajustar estoques e avaliar estratégias comerciais. Ferramentas de análise de dados e inteligência artificial integradas aos sistemas da TOTVS ampliam essa capacidade, apoiando a automação de processos e a identificação de padrões.

Para o varejo, a preparação para a Black Friday passa, portanto, por uma visão mais ampla da operação. Integrar canais, organizar dados e acompanhar fluxos financeiros permite não só atender às expectativas dos consumidores, preservar margens e reduzir riscos, como também garantir que o resultado não termine quando o consumidor aperta o botão de compra.