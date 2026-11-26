Marte: problemas técnicos levaram à suspensão de atividades científicas de duas missões espaciais (Getty Images)
Redatora
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 15h54.
A Nasa enfrenta desafios técnicos em duas missões em Marte: o rover Perseverance e a sonda orbital Mars Odyssey. Ambos apresentaram falhas em componentes distintos - o Perseverance teve problemas nos rádios de comunicação, enquanto a Odyssey sofreu com a falha de uma roda de reação. As equipes investigam as causas e buscam soluções para retomar as atividades científicas até o fim de novembro.
Duas missões da Nasa em Marte tiveram suas atividades científicas interrompidas após apresentarem falhas técnicas em um intervalo de poucos dias. Os problemas atingiram o rover Perseverance e a sonda orbital Mars Odyssey.
De acordo com comunicado da agência espacial, embora tenham ocorrido em um período próximo, as avarias envolvem componentes distintos e não estão relacionadas entre si. As equipes responsáveis pelas missões investigam as causas e avaliam as possibilidades de recuperação dos equipamentos.
O problema no Perseverance foi identificado em 30 de outubro, quando o rádio principal deixou de emitir os sinais periódicos que indicam seu funcionamento ao computador de bordo.
Após detectar a ausência de 25 sinais consecutivos, o sistema de proteção desligou o componente, acionou o rádio reserva e colocou o veículo em modo de segurança. Nesse estado, os equipamentos não essenciais são desativados para preservar o funcionamento do robô.
Durante a análise dos dados, os engenheiros identificaram um segundo problema: o rádio auxiliar operava com aproximadamente metade da potência esperada. Os dois dispositivos utilizam frequência UHF e são responsáveis pela transmissão de grandes volumes de informações aos satélites que orbitam Marte, que posteriormente encaminham os dados à Terra.
Segundo a Nasa, o Perseverance permanece estável e consegue manter contato direto com a equipe responsável pela missão. Entretanto, a capacidade reduzida de transmissão levou à suspensão temporária das atividades científicas.
A sonda Mars Odyssey, lançada em 2001, apresentou um problema diferente. Em 4 de novembro, foi identificada uma falha em uma das rodas de reação, componentes utilizados para controlar sua orientação no espaço.
Originalmente, o equipamento contava com quatro dessas rodas, mas precisa de pelo menos três para desempenhar adequadamente essa função.
Uma delas deixou de funcionar em 2013. Com a nova avaria, a equipe investiga a possibilidade de recuperar o componente para evitar que a sonda dependa exclusivamente de seus propulsores. Essa alternativa aumentaria o consumo de combustível e poderia reduzir significativamente a duração da missão.
Segundo a agência espacial, os testes preliminares indicaram que a roda afetada ainda consegue se movimentar. Entretanto, os engenheiros precisam determinar se é possível restabelecer seu funcionamento.
As equipes trabalham na identificação das causas dos problemas e na recuperação dos componentes afetados.
No caso do Perseverance, a prioridade é restabelecer o funcionamento dos rádios utilizados para a transmissão de dados científicos. Já os responsáveis pela Mars Odyssey concentram os esforços na avaliação da roda de reação.
A expectativa anunciada pela agência espacial é que ambas as missões possam retomar suas operações científicas até o fim de novembro. O retorno, entretanto, depende dos resultados dos testes técnicos.
Glossário
O que é frequência UHF?
Uma faixa de frequência de onda eletromagnética usada em comunicações de rádio, televisão e transmissão de dados, incluindo sistemas espaciais como os rádios dos equipamentos da Nasa em Marte.