Duas missões da Nasa em Marte tiveram suas atividades científicas interrompidas após apresentarem falhas técnicas em um intervalo de poucos dias. Os problemas atingiram o rover Perseverance e a sonda orbital Mars Odyssey.

De acordo com comunicado da agência espacial, embora tenham ocorrido em um período próximo, as avarias envolvem componentes distintos e não estão relacionadas entre si. As equipes responsáveis pelas missões investigam as causas e avaliam as possibilidades de recuperação dos equipamentos.

O que aconteceu com o rover Perseverance em Marte?

O problema no Perseverance foi identificado em 30 de outubro, quando o rádio principal deixou de emitir os sinais periódicos que indicam seu funcionamento ao computador de bordo.

Após detectar a ausência de 25 sinais consecutivos, o sistema de proteção desligou o componente, acionou o rádio reserva e colocou o veículo em modo de segurança. Nesse estado, os equipamentos não essenciais são desativados para preservar o funcionamento do robô.

Durante a análise dos dados, os engenheiros identificaram um segundo problema: o rádio auxiliar operava com aproximadamente metade da potência esperada. Os dois dispositivos utilizam frequência UHF e são responsáveis pela transmissão de grandes volumes de informações aos satélites que orbitam Marte, que posteriormente encaminham os dados à Terra.

Segundo a Nasa, o Perseverance permanece estável e consegue manter contato direto com a equipe responsável pela missão. Entretanto, a capacidade reduzida de transmissão levou à suspensão temporária das atividades científicas.

Falha na Mars Odyssey pode comprometer a vida útil da missão

A sonda Mars Odyssey, lançada em 2001, apresentou um problema diferente. Em 4 de novembro, foi identificada uma falha em uma das rodas de reação, componentes utilizados para controlar sua orientação no espaço.

Originalmente, o equipamento contava com quatro dessas rodas, mas precisa de pelo menos três para desempenhar adequadamente essa função.

Uma delas deixou de funcionar em 2013. Com a nova avaria, a equipe investiga a possibilidade de recuperar o componente para evitar que a sonda dependa exclusivamente de seus propulsores. Essa alternativa aumentaria o consumo de combustível e poderia reduzir significativamente a duração da missão.

Segundo a agência espacial, os testes preliminares indicaram que a roda afetada ainda consegue se movimentar. Entretanto, os engenheiros precisam determinar se é possível restabelecer seu funcionamento.

Quando as missões da Nasa em Marte serão retomadas?

As equipes trabalham na identificação das causas dos problemas e na recuperação dos componentes afetados.

No caso do Perseverance, a prioridade é restabelecer o funcionamento dos rádios utilizados para a transmissão de dados científicos. Já os responsáveis pela Mars Odyssey concentram os esforços na avaliação da roda de reação.

A expectativa anunciada pela agência espacial é que ambas as missões possam retomar suas operações científicas até o fim de novembro. O retorno, entretanto, depende dos resultados dos testes técnicos.