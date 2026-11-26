Ikigai é um conceito japonês que significa, aproximadamente, “razão de viver” e representa aquilo que dá sentido à vida cotidiana. Embora tenha se popularizado por um diagrama de quatro círculos, essa representação surgiu no Ocidente. Um estudo publicado na revista Psychosomatic Medicine identificou menor risco de mortalidade entre pessoas que relataram ter ikigai, mas não comprovou que o propósito de vida seja responsável por aumentar a longevidade.

Em resumo:

Ikigai significa “razão de viver” ou “aquilo que faz a vida valer a pena”;

ou “aquilo que faz a vida valer a pena”; No Japão, o conceito pode estar relacionado à família, aos hobbies, ao trabalho e a pequenas atividades cotidianas;

O diagrama de quatro círculos associado ao ikigai surgiu no Ocidente e ganhou essa denominação em 2014 ;

; Estudos identificaram menor mortalidade e menor risco de declínio cognitivo entre pessoas com maior senso de propósito ;

; As pesquisas são observacionais e não permitem concluir que o ikigai, isoladamente, prolongue a vida.

O que é ikigai e qual o significado da palavra?

Ikigai é um conceito japonês que representa as razões pelas quais uma pessoa considera a vida significativa. A palavra combina iki, relacionado a viver, e gai, que remete a valor, e pode ser traduzida como “razão de viver” ou “aquilo que faz a vida valer a pena”.

No Japão, o significado de ikigai não se limita à realização profissional ou à busca de uma grande missão pessoal. O conceito também pode estar presente em atividades cotidianas, como cuidar de um jardim, conviver com familiares, praticar um hobby ou participar da comunidade.

A psiquiatra japonesa Mieko Kamiya, uma das pioneiras no estudo do tema, diferenciou as atividades que dão sentido à vida da sensação de realização proporcionada por elas. Dessa forma, o ikigai está relacionado à importância que cada pessoa atribui a diferentes aspectos de sua rotina.

Essa interpretação também aparece em uma pesquisa publicada na revista JMIR Aging, que analisa o conceito japonês e suas relações com o bem-estar. Segundo os pesquisadores, o ikigai apresenta semelhanças com ideias ocidentais de felicidade e satisfação com a vida, embora não tenha exatamente o mesmo significado.

Origem do diagrama não é japonesa

O diagrama de ikigai mais conhecido reúne quatro perguntas:

O que você ama; No que é bom; O que o mundo precisa; Pelo que pode receber dinheiro.

A interseção dos círculos é apresentada como o ponto em que a pessoa encontra seu propósito de vida.

Apesar da popularidade, essa representação não surgiu no Japão. O espanhol Andrés Zuzunaga desenvolveu o diagrama no início da década de 2010 para explicar o conceito de propósito, sem relacioná-lo ao ikigai.

A associação ocorreu em 2014, quando o britânico Marc Winn publicou um texto sobre a filosofia japonesa e substituiu a palavra “propósito” por “ikigai” no centro da imagem. A versão passou a circular em cursos, palestras e conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e carreira.

No texto original publicado por Winn, o autor relacionou o conceito à longevidade e aos hábitos de moradores de Okinawa, região japonesa conhecida pela presença histórica de pessoas centenárias.

Portanto, embora possa ajudar a organizar interesses e objetivos profissionais, a mandala de ikigai não representa o significado tradicional do conceito, que não exige reunir talento, remuneração, satisfação pessoal e contribuição social em uma única atividade.

Ikigai e longevidade: o que mostrou o estudo de Ohsaki?

Uma das principais pesquisas sobre ikigai e longevidade é o Estudo de Ohsaki, que acompanhou mais de 43 mil adultos japoneses durante mais de sete anos.

Segundo o trabalho publicado na revista Psychosomatic Medicine, os participantes que declararam não ter ikigai apresentaram risco de morte por qualquer causa 50% maior do que aqueles que relataram ter uma razão para viver.

A diferença também apareceu nas doenças cardiovasculares, com risco de morte aproximadamente 60% maior entre pessoas sem ikigai. Os pesquisadores consideraram fatores como características demográficas, condições de saúde e hábitos dos participantes para analisar os resultados.

O levantamento ajudou a estabelecer a relação entre propósito de vida e mortalidade, posteriormente investigada em estudos com populações de outros países.

O que a ciência diz sobre propósito de vida e mortalidade?

Apesar da popularidade do conceito no Japão, a relação entre propósito de vida e longevidade também foi identificada fora do país.

Em 2016, uma meta-análise publicada na revista Psychosomatic Medicine reuniu dez estudos e identificou menores riscos de morte e de eventos cardiovasculares entre pessoas com maior senso de propósito.

Em 2026, os resultados ganharam respaldo em uma pesquisa publicada na revista Psychological Medicine, que analisou dados de quase meio milhão de pessoas dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. Ao longo de períodos de acompanhamento de até 32 anos, os pesquisadores constataram que os participantes com maior senso de propósito apresentaram risco de mortalidade aproximadamente 24% menor.

Essa diferença diminuiu, mas permaneceu presente mesmo após os pesquisadores considerarem fatores como condições de saúde, hábitos e aspectos psicológicos, o que indica que a relação entre propósito de vida e mortalidade não se restringe à população japonesa.

Propósito de vida pode reduzir o risco de Alzheimer?

Pessoas com maior senso de propósito apresentaram menor risco de desenvolver Alzheimer em uma pesquisa conduzida pelo Rush Alzheimer's Disease Center, em Chicago.

O estudo, disponível na revista Archives of General Psychiatry, acompanhou 951 idosos sem demência por até sete anos. Nesse período, 155 participantes receberam diagnóstico de Alzheimer.

Segundo os pesquisadores, o grupo com maior senso de propósito teve aproximadamente 2,4 vezes mais chances de permanecer sem o diagnóstico durante o acompanhamento, na comparação com participantes que apresentaram pontuações mais baixas em uma escala de propósito de vida.

O levantamento também encontrou menor risco de comprometimento cognitivo leve entre pessoas com pontuações mais elevadas. Assim, os resultados sugerem uma possível relação entre bem-estar psicológico e saúde cerebral, que ainda precisa ser investigada por estudos capazes de esclarecer os mecanismos envolvidos.

Ter propósito faz viver mais? O que os estudos não comprovam

Apesar dos resultados, ainda não é possível afirmar que encontrar o próprio ikigai aumente a expectativa de vida. As principais pesquisas sobre o tema são observacionais: os cientistas acompanham pessoas com diferentes níveis de propósito e comparam seus indicadores de saúde, sem controlar todas as condições que podem influenciar os resultados.

Uma pessoa com boa saúde, por exemplo, pode ter mais disposição para manter atividades, cultivar relações sociais e encontrar satisfação na rotina. Nesse caso, a própria condição de saúde pode contribuir para um maior senso de propósito.

Além disso, renda, escolaridade, hábitos saudáveis, vínculos sociais e sintomas depressivos interferem nessa relação. Embora os pesquisadores façam ajustes estatísticos para considerar essas diferenças, nem todos os fatores podem ser isolados.

Qual é a relação entre ikigai, Okinawa e as zonas azuis?

O ikigai ganhou projeção internacional ao ser associado aos moradores de Okinawa, no Japão, uma das regiões tradicionalmente incluídas entre as chamadas zonas azuis. Essas localidades ficaram conhecidas pela concentração histórica de pessoas que alcançaram idades avançadas.

O escritor Dan Buettner ajudou a popularizar essa relação ao investigar os hábitos de populações longevas, como alimentação, atividade física, vínculos comunitários e senso de propósito.

O conceito japonês passou a ser apresentado como uma das características culturais relacionadas ao envelhecimento em Okinawa. Entretanto, os indicadores de longevidade da região envolvem diferentes fatores e não podem ser atribuídos exclusivamente ao ikigai.

Apesar disso, uma revisão publicada na revista Aging and Disease também identificou limitações nas pesquisas sobre zonas azuis, especialmente nas comparações entre regiões e nos indicadores utilizados para avaliar a longevidade.

Como encontrar seu ikigai sem usar o diagrama?

No Japão, o ikigai não depende de uma fórmula ou da combinação entre satisfação pessoal, habilidades e remuneração. O conceito abrange atividades e experiências que dão sentido ao dia a dia, como relações familiares, hobbies e interesses pessoais, independentemente de objetivos profissionais.

Para refletir sobre essas fontes de propósito, algumas perguntas podem ajudar, embora não sejam um teste oficial:

Quais atividades tornam meu dia mais significativo?

O que gosto de fazer, mesmo sem receber dinheiro por isso?

Quais relações pessoais são importantes para mim?

O que me motiva a manter determinadas atividades na rotina?

O que gostaria de continuar fazendo nos próximos anos?

Perguntas frequentes sobre ikigai

Saiba mais sobre o conceito relacionado ao propósito de vida.

Qual é a tradução de ikigai?

Ikigai significa, aproximadamente, “razão de viver” ou “aquilo que faz a vida valer a pena”. O conceito está relacionado às experiências e atividades que dão sentido ao dia a dia.

Quem criou a mandala do ikigai?

O espanhol Andrés Zuzunaga desenvolveu o diagrama de quatro círculos para representar o propósito de vida. Em 2014, o britânico Marc Winn associou a palavra ikigai à imagem, que posteriormente se popularizou.

O teste de ikigai funciona?

Não há comprovação de que testes online baseados no diagrama identifiquem cientificamente o ikigai de uma pessoa. Essas ferramentas podem ajudar na reflexão sobre interesses e objetivos pessoais, mas não representam uma avaliação validada do conceito japonês.

Ikigai tem relação com trabalho e carreira?

O trabalho pode ser uma fonte de ikigai, assim como a família, as amizades, os hobbies e outras atividades cotidianas. O conceito não exige que o propósito esteja relacionado a uma profissão ou à remuneração.

Quais livros explicam o conceito de ikigai?

Entre as obras mais conhecidas estão Ikigai: os cinco passos para encontrar seu propósito, do neurocientista japonês Ken Mogi, que aborda o conceito a partir de experiências cotidianas, e Ikigai: os segredos dos japoneses para uma vida longa e feliz, de Héctor García e Francesc Miralles, que popularizou a relação entre o conceito, Okinawa e a longevidade.