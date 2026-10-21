Robô da Nasa bate recorde de distância percorrida em Marte

O rover Perseverance, da Nasa, estabeleceu um novo recorde de distância percorrida fora da Terra ao completar 45,22 quilômetros na superfície de Marte. A marca supera os 45,16 quilômetros registrados pelo Opportunity, que detinha o recorde anterior.

Segundo um comunicado da Nasa, o feito ocorreu em 11 de outubro, após cinco anos e meio de exploração. O Opportunity levou quase 15 anos para alcançar a distância anterior.

O recorde foi registrado no 2.006º dia marciano da missão, enquanto o Perseverance atravessava uma região próxima à borda da cratera Jezero, onde cientistas investigam rochas de aproximadamente 4 bilhões de anos.

Como o Perseverance conseguiu bater o recorde em Marte?

Uma das principais tecnologias responsáveis pelo deslocamento do robô é o AutoNav, sistema de navegação autônoma que permite identificar obstáculos e definir rotas durante o percurso.

O Perseverance utiliza câmeras para registrar o terreno, construir mapas tridimensionais e escolher caminhos entre pontos estabelecidos pelos controladores da missão na Terra. Com essa tecnologia, o veículo consegue percorrer até 412 metros em um único dia marciano.

Mais de 90% da distância total percorrida contou com a avaliação do terreno pelo AutoNav. Nos robôs Opportunity e Spirit, os primeiros sistemas autônomos eram utilizados em aproximadamente 5% do trajeto.

A evolução também aparece na quantidade de informações processadas. Enquanto o Sojourner, primeiro robô da Nasa a explorar Marte, analisava cerca de 20 pontos para definir uma rota, o Perseverance examina aproximadamente 600 mil pontos a cada avaliação do terreno.

Os robôs que já percorreram Marte e a Lua

O recorde anterior pertencia ao Opportunity, que explorou Marte entre 2004 e 2018. O Perseverance também superou as distâncias percorridas por veículos utilizados na exploração lunar.

Confira algumas marcas históricas:

Perseverance (Marte): 45,22 quilômetros, em outubro de 2026.

Opportunity (Marte): 45,16 quilômetros.

Lunokhod 2 (Lua): 39 quilômetros.

Curiosity (Marte): mais de 38,07 quilômetros, até outubro de 2026.

Apollo 17 (Lua): 35,7 quilômetros percorridos pelos astronautas em um veículo lunar.

Spirit (Marte): 7,7 quilômetros.

Sojourner (Marte): aproximadamente 100 metros.

A Nasa informou que a missão original do Perseverance previa um deslocamento máximo de 20 quilômetros. Com os sistemas de mobilidade ainda operacionais, a agência espera que o robô continue ampliando o recorde.

Perseverance investiga rochas de 4 bilhões de anos em Marte

O Perseverance explora atualmente a região conhecida como Lac de Charmes, próxima à borda oeste da cratera Jezero. O local reúne terrenos antigos que podem preservar informações sobre os primeiros períodos da história de Marte.

Um dos destinos da missão é Idubi, onde os pesquisadores procuram indícios de antigos sistemas hidrotermais, formados pela circulação de água aquecida entre rochas. Esses ambientes são investigados porque podem ter apresentado condições favoráveis à existência de microrganismos no passado.

Durante a missão, o robô também identificou uma possível bioassinatura na rocha chamada Cheyava Falls. A descoberta não representa confirmação de vida, já que processos não biológicos também podem produzir características semelhantes.

Até este mês, o Perseverance havia coletado 29 amostras de rochas e regolito, material solto presente na superfície marciana.

Até quando o Perseverance continuará explorando Marte?

A Nasa aprovou a primeira extensão da missão com previsão de continuidade até aproximadamente o fim de 2028. Durante esse período, o robô seguirá investigando a borda da cratera Jezero e deverá avançar para o sul.

Entre os próximos destinos está Rainbow Falls, um bloco de crosta marciana com cerca de 100 metros de largura, elevado pelo impacto que formou a cratera.

Os engenheiros também trabalham em melhorias no sistema de navegação para reduzir mudanças de direção e permitir que o robô se oriente por mapas orbitais durante o deslocamento. Outro desafio é o brilho intenso do Sol, que pode interferir nas câmeras e limitar o tempo diário de exploração.

Com os aprimoramentos, a Nasa pretende ampliar a capacidade de deslocamento do Perseverance e facilitar a exploração de novas formações geológicas em Marte.