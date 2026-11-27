Os casos de Covid-19 apresentam tendência de alta em 23 estados e no Distrito Federal, segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde na quinta-feira, 26.

Com seis semanas consecutivas de sinais de aumento nas infecções, o governo federal começou a enviar mensagens pelo WhatsApp e pelo aplicativo GOV.BR para orientar a população a procurar os postos de saúde.

A mobilização tem como foco pessoas com maior risco de hospitalização e morte, como idosos e imunocomprometidos. O ministério disponibilizou mais de 2,1 milhões de doses extras aos estados. Em 2026, a pasta distribuiu mais de 25,7 milhões de doses, e pouco mais de 8,5 milhões foram aplicadas, volume equivalente a cerca de um terço do total distribuído.O balanço de doses distribuídas e aplicadas não detalha quantas estão em estoque, perto do vencimento ou foram descartadas.

Casos graves de Covid-19 sobem em oito estados e no DF

O boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), aponta aumento dos casos graves de Covid-19 na Bahia, no Distrito Federal, no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em São Paulo. A incidência de quadros graves atribuídos à doença ainda é baixa.

Até 21 de novembro, o Ministério da Saúde contabilizou 159.275 notificações de síndrome gripal por Covid-19 em 2026. O total se refere aos casos identificados pela vigilância. Parte das infecções passa sem registro porque nem todas as pessoas com sintomas procuram atendimento ou fazem testes.

Na rede pública de laboratórios, a proporção de testes RT-PCR positivos subiu de 1,5% para 2,51% em uma semana. Na rede privada, o indicador apresenta tendência de alta há 11 semanas.

No mesmo balanço, foram registrados 4.101 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) associados ao coronavírus e 481 mortes. Pessoas com mais de 65 anos responderam por 325 óbitos, cerca de 68% do total.

Mesmo com a alta recente, os indicadores acumulados seguem abaixo dos de 2025. Na comparação entre os dois anos até a primeira semana de novembro, as notificações de síndrome gripal por Covid-19 caíram 66,5%. Os casos graves recuaram 59,3%, e os óbitos, 68,4%.

Linhagem PJ.2.1 ganha espaço no Sudeste

A alta das infecções coincide com o avanço da PJ.2.1, linhagem do coronavírus sob monitoramento da Organização Mundial da Saúde (OMS). Identificada no Canadá em maio, ela foi detectada no Brasil no fim de agosto e ganhou espaço sobretudo no Sudeste.

Na cidade do Rio de Janeiro, o Instituto Oswaldo Cruz e a Secretaria Municipal de Saúde identificaram a PJ.2.1 em 58% das 167 amostras sequenciadas. O material foi coletado entre 17 de outubro e 6 de novembro.

No país, a linhagem corresponde a 5% das amostras sequenciadas pela rede pública em 2026. A XFG e suas descendentes ainda predominam, com cerca de 76%.

Até o momento, as evidências são insuficientes para concluir que a PJ.2.1 provoque quadros mais graves ou explique, sozinha, o aumento das infecções. A perda de proteção imunológica ao longo do tempo também pode favorecer novas ondas de transmissão.

Já tomei três doses da vacina. Preciso tomar outra?

A indicação depende da idade e das condições de saúde. A proteção adquirida pela vacinação ou por uma infecção anterior diminui com o tempo, e mutações do coronavírus podem reduzir a capacidade dos anticorpos de reconhecer algumas variantes.

Para os grupos com maior risco de complicações, o Ministério da Saúde orienta a atualização periódica da vacina. A imunização tem como principal objetivo reduzir o risco de internação e morte, embora pessoas vacinadas também possam voltar a se infectar.

Quem deve se vacinar contra a Covid-19?

A vacina é oferecida gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) durante todo o ano. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) estabelece intervalos de acordo com o público.

Pessoas com 60 anos ou mais recebem uma dose a cada seis meses.

recebem uma dose a cada seis meses. Pessoas imunocomprometidas recebem uma dose a cada seis meses após a conclusão do esquema inicial. O grupo inclui transplantados, pessoas que vivem com HIV, determinados pacientes oncológicos e pessoas que usam medicamentos imunossupressores.

recebem uma dose a cada seis meses após a conclusão do esquema inicial. O grupo inclui transplantados, pessoas que vivem com HIV, determinados pacientes oncológicos e pessoas que usam medicamentos imunossupressores. Pessoas com doenças crônicas e outros grupos especiais recebem uma dose por ano.

recebem uma dose por ano. Gestantes recebem uma dose a cada gestação, em qualquer fase, respeitado o intervalo recomendado.

recebem uma dose a cada gestação, em qualquer fase, respeitado o intervalo recomendado. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos recebem o esquema inicial, com número de doses e intervalos definidos conforme o imunizante utilizado.

A vacinação anual também é indicada a trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas em situação de rua, moradores de instituições de longa permanência, trabalhadores dos Correios, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. Puérperas que não receberam a dose durante a gestação também têm indicação de vacinação.

Por que adultos saudáveis de até 59 anos não recebem reforço de rotina?

O calendário nacional concentra as doses periódicas nos grupos com maior risco de hospitalização e morte. Pessoas de 5 a 59 anos que estão fora dos grupos prioritários podem receber uma dose pelo SUS se nunca tiverem sido vacinadas. Para quem já recebeu pelo menos uma dose, o calendário não prevê reforço de rotina.

Como consultar o histórico de vacinação?

O registro das doses contra a Covid-19 pode ser consultado no aplicativo Meu SUS Digital. Após entrar com a conta gov.br, selecione “Minha Saúde” e, em seguida, “Vacinas”.

Se uma dose não aparecer no aplicativo, procure o serviço de saúde que fez a aplicação. Quem perdeu a caderneta também pode verificar a situação vacinal em uma unidade de saúde.

Como reduzir o risco de transmissão?

A Fiocruz orienta pessoas com sintomas respiratórios a ficar em casa sempre que possível, sobretudo para evitar a transmissão a idosos e imunocomprometidos. Se for necessário sair, a recomendação é usar uma máscara de boa filtragem, como PFF2 ou N95. Ventilar os ambientes, higienizar as mãos e cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar também ajudam a reduzir a transmissão.

O Ministério da Saúde informou que disponibilizou mais de 3 milhões de testes rápidos de Covid-19 aos estados e ao Distrito Federal, incluindo uma remessa adicional de 1,9 milhão de unidades.

O SUS também oferece tratamento antiviral a pacientes elegíveis com maior risco de agravamento. O medicamento deve ser iniciado nos primeiros dias de sintomas, após avaliação médica.