O número de casos de dengue registrados no mundo aumentou 34 vezes entre 1990 e 2024, passando de 430 mil para 14,7 milhões. Uma nova análise indica que a expansão da doença transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti foi maior do que se estimava anteriormente.

O crescimento das populações urbanas e o aquecimento global estão entre os fatores que favorecem a disseminação do mosquito, ampliando o número de pessoas expostas ao vírus. Os dados foram apresentados, durante a reunião anual da Sociedade Americana de Medicina Tropical e Higiene (ASTMH), nos Estados Unidos, e divulgados pela revista científica Nature.

Durante o evento, pesquisadores apresentaram resultados de diferentes estratégias de combate à dengue, incluindo a liberação de mosquitos com a bactéria Wolbachia no Brasil.

Por que os casos de dengue estão aumentando no mundo?

A dengue é uma doença viral que pode provocar febre, dor de cabeça e fortes dores nos ossos. Seu principal transmissor, o Aedes aegypti, encontra condições favoráveis para se proliferar em ambientes urbanos e quentes.

Com o aumento das temperaturas globais e a expansão das cidades, o mosquito passou a ocupar áreas mais amplas, expondo um número maior de pessoas à doença. Segundo Eng Eong Ooi, virologista especializado em dengue da Escola de Medicina Duke-NUS, em Singapura, o crescimento das populações urbanas contribui para que mais pessoas estejam sob risco de infecção a cada ano.

Dimensionar o avanço da doença, entretanto, é um desafio. Os registros de dengue estão distribuídos em diferentes bancos de dados, o que dificulta a comparação das informações ao longo do tempo.

Para contornar esse problema, a equipe de Ahyoung Lim, pesquisadora da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, reuniu registros de casos notificados e utilizou modelos estatísticos para preencher lacunas nas informações.

Mosquitos com Wolbachia reduziram infecções por dengue no Brasil

Uma das estratégias investigadas para combater a dengue consiste em liberar mosquitos portadores da bactéria Wolbachia, que reduz a capacidade desses insetos de transmitir vírus.

Ao se reproduzirem, os mosquitos transmitem a bactéria aos seus descendentes. Com o passar das gerações, a estratégia busca reduzir a proporção de insetos capazes de disseminar a doença.

Entre janeiro de 2021 e maio de 2022, pesquisadores liberaram aproximadamente 32 milhões de mosquitos com Wolbachia em determinadas regiões do Brasil.

O estudo acompanhou quase 6 mil crianças que viviam dentro e fora dessas áreas. Amostras de sangue foram coletadas anualmente entre 2020 e 2024 para avaliar a ocorrência de infecções. Os resultados mostraram que as crianças que viviam nas regiões onde os mosquitos foram liberados apresentaram uma probabilidade 68% menor de contrair dengue em comparação com aquelas que residiam nas demais localidades.

Segundo Elisabeth Nelson, epidemiologista da Escola de Saúde Pública da Universidade Yale, nos Estados Unidos, os resultados reforçam o potencial da bactéria no controle da transmissão.

A importância da vacinação para conter novos surtos

Apesar dos resultados obtidos no Brasil, a liberação de mosquitos com Wolbachia apresenta limitações. Os insetos portadores da bactéria geralmente não substituem toda a população de mosquitos de uma região. Parte deles, portanto, continua capaz de transmitir o vírus.

Outro ponto levantado pelos pesquisadores é que a redução da circulação da dengue pode diminuir a imunidade da população, criando condições para novos surtos.

Por esse motivo, Nelson defende que a estratégia seja combinada com a vacinação contra a dengue. Embora as vacinas disponíveis também não ofereçam proteção completa, a combinação das duas estratégias pode contribuir para o controle da doença.

Repelentes ambientais apresentam resultados divergentes

Outra alternativa estudada pelos cientistas envolve o uso de dispositivos que liberam continuamente substâncias repelentes de mosquitos durante semanas ou meses. Um ensaio clínico realizado no Peru, entre 2016 e 2019, identificou uma redução de 34% no risco de infecção por doenças transmitidas pelo Aedes aegypti entre pessoas expostas a esses dispositivos.

Em Porto Rico, entretanto, os resultados foram diferentes. Mais de 50 mil dispositivos foram instalados em residências entre 2024 e 2025, mas os pesquisadores não identificaram diferenças significativas no número de casos de dengue entre bairros que receberam ou não os equipamentos.

Ao contrário do estudo realizado no Peru, a pesquisa em Porto Rico não foi um ensaio clínico randomizado e controlado. Segundo Nicole Achee, entomologista médica da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, a eficácia das intervenções depende das características de transmissão da doença em cada região.

Os pesquisadores defendem a realização de novos testes para determinar em quais condições esses dispositivos podem contribuir para o controle da dengue.