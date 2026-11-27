O Palmeiras entra em campo neste sábado, 28, às 17h (horário de Brasília), em busca do quarto título da Copa Libertadores. O adversário é o Estudiantes de La Plata, também tetracampeão do torneio, e o palco é o Estádio Centenário, em Montevidéu.

Foi ali que o clube paulista conquistou o tri, em 2021, ao vencer o Flamengo por 2 a 1 na prorrogação. O confronto também retoma uma história antiga: em 1968, as duas equipes decidiram a competição, e o Estudiantes levantou a taça após vencer por 2 a 0 o jogo decisivo, disputado no mesmo estádio.

Para os torcedores que não viajam ao Uruguai, São Paulo oferece alternativas que vão dos botecos tradicionais da Vila Madalena a bares especializados em transmissões esportivas, com casas que abrem para o almoço e outras que funcionam até a madrugada. A seguir, dez endereços para acompanhar a final.

Bar Filial

Um dos endereços mais conhecidos da boemia paulistana, o Bar Filial, na Vila Madalena, entrou em uma nova fase sob a gestão da Soccer Hospitality, empresa de entretenimento e hospitalidade esportiva. A casa tem um telão e três televisores, e a decoração mantém a linguagem dos botecos brasileiros. No cardápio, os destaques são o provolone à milanesa, os bolinhos de arroz e as caipirinhas. O bar funciona até a madrugada, o que permite estender a noite depois do apito final.

Endereço: Rua Fidalga, 254 – Vila Madalena. Instagram: @barfilial

Bar do Juarez Pinheiros

Referência em comida de boteco na cidade, o Bar do Juarez combina ambiente descontraído, televisores e um cardápio de pratos para compartilhar. O carro-chefe é a picanha fatiada, que o próprio cliente finaliza em uma chapa na mesa. Bolinhos, pastéis, chope e caipirinhas completam o pedido para os 90 minutos.

Endereço: Rua Deputado Lacerda Franco, 642 – Pinheiros. Instagram: @bardojuarez

Carnaúbar Bar e Restaurante

Perto do Aeroporto de Congonhas, o Carnaúbar atende quem quer começar o sábado no almoço. A casa reúne cozinha brasileira, música ao vivo, chope e uma carta extensa de drinques. Entre as sugestões estão o torresmo de rolo, o croquete de costela e a mandioca cremosa. O espaço kids faz do endereço uma opção para assistir à decisão em família.

Endereço: Rua Baronesa de Bela Vista, 750 – Vila Congonhas.

The Blue Pub

Inspirado nos pubs britânicos, o The Blue Pub é ponto de encontro tradicional de quem acompanha esportes em São Paulo. Para a final, a casa vai transmitir a partida nos telões e abrirá excepcionalmente às 16h. O cardápio aposta em cervejas nacionais e importadas, hambúrgueres e petiscos, em um ambiente com referências à cultura inglesa.

Endereço: Alameda Ribeirão Preto, 384 – Bela Vista.

Bar Posto 6

Com inspiração nos botequins cariocas, o Posto 6 tem estrutura dedicada a transmissões esportivas, com televisores de grande formato e telão. O cardápio privilegia porções fartas para dividir, como a chapa mista de picanha, calabresa e frango grelhado, servida com farofa, vinagrete e pães.

Endereço: Rua Aspicuelta, 644 – Vila Madalena.

Saul Beach Bar

Na Vila Olímpia, o Saul Beach Bar leva a atmosfera praiana para a Zona Sul, com salão, varanda, deck e quadras de areia. A casa confirmou a exibição da