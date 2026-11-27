A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) endureceu as regras para farmácias que manipulam medicamentos estéreis, incluindo as canetas emagrecedoras à base de tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, utilizado no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2.

Com a mudança, os estabelecimentos terão de comprovar que passaram por inspeção da vigilância sanitária local para obter ou manter a autorização para manipular esses medicamentos. Também será exigida uma licença sanitária que mencione expressamente a atividade de manipulação de medicamentos estéreis. As exigências valem tanto para novos pedidos de autorização quanto para farmácias que já estão em funcionamento.

A medida foi aprovada pela Anvisa na última quarta-feira, 25, em meio ao crescimento do mercado de medicamentos injetáveis manipulados no Brasil. Segundo dados da agência, em apenas seis meses, o país importou insumos suficientes para produzir 25 milhões de doses de tirzepatida manipulada.

O que muda nas regras para farmácias de manipulação?

Para solicitar autorização para manipular medicamentos estéreis, mudar de endereço ou ampliar suas atividades, as farmácias deverão apresentar um relatório de inspeção da vigilância sanitária realizado nos últimos 12 meses.

O documento deverá comprovar que o estabelecimento atende aos requisitos técnicos exigidos para exercer a atividade.

As farmácias que já possuem autorização também terão de apresentar dois documentos:

Licença sanitária vigente, com menção expressa à manipulação de medicamentos estéreis;

Relatório de inspeção sanitária realizado nos últimos 36 meses.

O descumprimento dos prazos estabelecidos pela agência resultará no cancelamento da autorização. A apresentação de recurso não suspenderá os efeitos da decisão.

A Anvisa também poderá cancelar a autorização a qualquer momento caso identifique irregularidades.

Os desafios da regulamentação da tirzepatida manipulada

O crescimento do mercado de canetas emagrecedoras manipuladas tem ampliado os desafios regulatórios enfrentados pela agência. A tirzepatida é o princípio ativo do Mounjaro, medicamento desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly, cuja patente está vigente até 2036.

Embora a Anvisa permita que farmácias de manipulação produzam formulações personalizadas à base da substância, essas versões devem ser diferentes das apresentações comercializadas pela farmacêutica.

Com as novas exigências, os estabelecimentos terão de comprovar que foram fiscalizados antes de obter autorização para manipular medicamentos estéreis.

A norma foi aprovada sem consulta pública ou análise de impacto regulatório. Segundo a agência, a dispensa desses procedimentos ocorreu por se tratar de uma medida destinada ao enfrentamento de uma situação de urgência.

Anvisa discutirá novas regras para canetas emagrecedoras em dezembro

As exigências aprovadas fazem parte de uma discussão mais ampla sobre a regulamentação da produção e da prescrição de medicamentos injetáveis manipulados.

Na mesma reunião, a diretoria da Anvisa deveria votar uma proposta que prevê regras mais rígidas para farmácias e médicos. Entre os pontos em discussão está a possibilidade de impedir que profissionais ofereçam esses medicamentos em suas próprias clínicas.

Caso a proposta seja aprovada, os pacientes terão de adquiri-los diretamente nas farmácias. O debate ocorre em meio à pressão de representantes do setor de manipulação e do Conselho Federal de Medicina (CFM).

A discussão foi adiada para 16 de dezembro. Enquanto isso, as novas regras relativas aos insumos utilizados na produção das canetas emagrecedoras manipuladas permanecem sem definição.