Lua terá supercomputador capaz de processar dados sem depender da Terra

A Lua poderá receber um sistema de computação de alto desempenho ainda em 2026. O equipamento foi desenvolvido para processar dados diretamente na superfície lunar, reduzindo a necessidade de enviar informações à Terra para análise.

Segundo um comunicado oficial da Hewlett Packard Enterprise (HPE), o sistema, chamado Spaceborne Computer-4, será utilizado para testar tecnologias de inteligência artificial (IA), navegação e segurança digital.

A iniciativa busca reduzir a dependência da comunicação com a Terra, sobretudo durante missões que precisam transmitir grandes volumes de informações. O computador também poderá contribuir para futuras operações não tripuladas e para o desenvolvimento de bases habitadas na Lua.

Como será o supercomputador da Lua?

O Spaceborne Computer-4 é um sistema compacto de computação de alto desempenho, com aproximadamente 1,2 quilo.

O equipamento reúne uma CPU e uma GPU de baixo consumo de energia, além de dispensar ventoinhas de resfriamento. A ausência de componentes móveis ajuda a reduzir a vulnerabilidade do sistema às condições lunares, especialmente à poeira.

O computador também utiliza unidades de armazenamento de estado sólido da Kioxia, que guardam informações em chips de memória flash.

O que o computador fará na Lua?

Após chegar à superfície lunar, o equipamento passará por testes de desempenho para avaliar seu funcionamento no ambiente espacial.

Entre os experimentos previstos estão a execução de modelos de linguagem com geração aumentada por recuperação (RAG), tecnologia que permite consultar documentos antes de produzir respostas.

O sistema também será utilizado para processar dados de sensores LiDAR, empregados em atividades de mapeamento e navegação.

Outro objetivo será verificar a capacidade de instalar, executar e administrar diferentes aplicativos diretamente na Lua.

Quando o supercomputador chegará à Lua?

O lançamento está previsto para o final de 2026, como parte de uma missão vinculada ao programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS), da Nasa.

O Spaceborne Computer-4 será transportado pelo rover FLIP, desenvolvido pela Astrolab. O veículo viajará a bordo do módulo de pouso Griffin-1, da Voyager Technologies, com destino a uma região próxima ao polo sul lunar.

A chegada e o início dos testes dependerão do cronograma e do sucesso das etapas da missão.

Inteligência artificial e segurança também serão testadas

A missão incluirá experimentos de inteligência artificial desenvolvidos pela Nasa. Um deles é o FLUID, algoritmo de aprendizado federado que coordena três redes neurais treinadas com dados provenientes da Terra, da Lua e da Estação Espacial Internacional.

Também está previsto o teste de um modelo de linguagem adaptado para consultar e interpretar documentos armazenados a bordo.

Na área de segurança digital, a Deloitte participará com o Silent Shield, sistema projetado para identificar atividades anômalas e possíveis intrusões em tempo quase real.

Caso os experimentos apresentem resultados satisfatórios, essas tecnologias poderão apoiar futuras missões e operações em bases lunares, permitindo processar informações sem depender de uma conexão contínua com a Terra.