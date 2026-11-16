Estas ferramentas de IA ajudam a automatizar tarefas e simplificar a rotina profissional

Responder e-mails, atualizar planilhas, organizar informações e preparar relatórios são atividades que ocupam parte da rotina de profissionais de diferentes áreas. Embora necessárias, muitas dessas tarefas seguem etapas previsíveis e podem ser executadas parcialmente por sistemas automatizados.

Com ferramentas de inteligência artificial e plataformas de integração, é possível conectar aplicativos para que informações circulem automaticamente entre eles. Na prática, isso permite criar fluxos de trabalho que começam com uma ação e desencadeiam outras, sem exigir que o profissional execute cada etapa manualmente.

Um levantamento do Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), publicado em 2025, identificou que 69% das tarefas já automatizadas por IA entre os trabalhadores consultados eram repetitivas. O dado reforça a presença desse tipo de atividade entre as aplicações da tecnologia no ambiente profissional.

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Quais ferramentas permitem automatizar tarefas com IA?

A automação pode ser construída com plataformas que conectam diferentes aplicativos e executam ações conforme regras previamente estabelecidas.

O Zapier permite integrar milhares de serviços e criar fluxos conhecidos como Zaps. Um exemplo é configurar o recebimento de um formulário para gerar automaticamente um registro em uma planilha e enviar uma notificação por e-mail.

Já o Make oferece uma interface visual para estruturar automações com diferentes etapas, condições e caminhos. Pode ser utilizado para integrar ferramentas de gestão de projetos, armazenamento de arquivos e comunicação.

Outra alternativa é o n8n, plataforma que permite criar fluxos mais personalizados, inclusive com integrações de modelos de inteligência artificial. É uma opção para quem precisa de maior controle sobre as etapas e as regras de execução.

O Microsoft Power Automate, por sua vez, permite conectar ferramentas do ecossistema Microsoft e outros serviços. Pode automatizar atividades como aprovação de documentos, notificações e atualização de registros.

Como criar uma automação com IA na prática?

Antes de escolher uma plataforma, é importante identificar uma atividade que consome tempo e apresenta etapas relativamente previsíveis.

Um profissional de gestão, por exemplo, pode precisar reunir informações recebidas por e-mail, organizar os dados em uma planilha e compartilhar um resumo com a equipe. Esse processo pode ser estruturado em um fluxo automatizado.

1. Identifique uma tarefa repetitiva

O primeiro passo é mapear uma atividade que se repete com frequência. Atualização de planilhas, organização de documentos, classificação de solicitações e elaboração de resumos estão entre as possibilidades.

Também é necessário identificar quais informações iniciam o processo, quais etapas precisam ser executadas e qual deve ser o resultado final.

2. Escolha as ferramentas que serão conectadas

Depois de mapear o processo, selecione os aplicativos envolvidos. Um fluxo pode conectar Gmail, Google Sheets, Slack e uma ferramenta de IA generativa, por exemplo.

A compatibilidade entre as plataformas é importante, assim como a disponibilidade de integrações nativas ou conexões por API, interface que permite a comunicação entre sistemas.

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3. Defina o papel da inteligência artificial

A IA pode entrar em etapas que exigem interpretação de informações, classificação de conteúdos ou produção de textos.

Em um fluxo de atendimento, por exemplo, um modelo de linguagem pode analisar mensagens recebidas, identificar o assunto e sugerir uma categoria. A plataforma de automação utiliza essa classificação para encaminhar a solicitação ao responsável.

4. Configure as regras e teste o fluxo

Cada automação precisa de um gatilho, ou seja, um evento que inicia o processo, e de ações que serão executadas em seguida.

Também é necessário estabelecer condições para situações excepcionais. Se uma informação estiver incompleta ou a IA apresentar baixa confiança na classificação, o fluxo pode encaminhar o caso para revisão humana.

Os testes devem considerar diferentes tipos de entrada, erros de integração e resultados inesperados.

O que considerar antes de automatizar processos?

Automatizar uma atividade não significa eliminar a necessidade de acompanhamento. Informações incorretas, falhas de integração e respostas imprecisas podem comprometer o resultado de um fluxo.

A proteção de dados também precisa fazer parte do planejamento. Antes de conectar sistemas, é necessário verificar quais informações serão compartilhadas, quais permissões estão sendo concedidas e se as ferramentas atendem às políticas de segurança da organização.

Outro ponto é definir indicadores para avaliar os resultados. Tempo economizado, redução de erros, quantidade de tarefas processadas e custos de operação ajudam a identificar se a automação está cumprindo seu objetivo.

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em estudo publicado em 2025, os ganhos de produtividade da IA generativa dependem do tipo de atividade, da experiência de quem utiliza a tecnologia e da colaboração entre pessoas e sistemas.

Por isso, compreender processos, analisar resultados e tomar decisões continua sendo parte importante do trabalho. A automação pode assumir etapas operacionais, mas sua implementação exige planejamento e capacidade de gestão.

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A adoção de inteligência artificial nas empresas também amplia a necessidade de profissionais que compreendam tecnologia, gestão, finanças e estratégia de negócios.

A formação executiva também pode contribuir para que analistas, coordenadores e gestores desenvolvam competências relacionadas à análise de dados, à tomada de decisão e à implementação de novas tecnologias.

Para profissionais que desejam ampliar a atuação em diferentes áreas, combinar conhecimentos técnicos e visão de negócios pode ajudar a compreender os impactos das novas tecnologias nas organizações.

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