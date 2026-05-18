Após covid-19, mundo está menos preparado para uma nova pandemia

Pandemia: OMS alerta que o mundo está menos preparado para enfrentar novas pandemias, mesmo após os impactos globais da covid-19. (Tauseef Mustafa/AFP)
Repórter
Publicado em 18 de maio de 2026 às 12h08.
O mundo está hoje menos preparado para enfrentar uma nova pandemia do que deveria após a experiência da covid-19, segundo um relatório apresentado por especialistas que monitoram a preparação global para emergências sanitárias a pedido da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Banco Mundial.
O documento afirma que indicadores centrais de resposta sanitária pioraram nos últimos anos, incluindo o acesso a vacinas, diagnósticos e tratamentos.
Segundo os especialistas, surtos infecciosos estão se tornando mais frequentes e mais danosos, enquanto a capacidade global de reação enfrenta obstáculos econômicos e geopolíticos.
“O mundo não está mais seguro contra pandemias”, afirma o relatório, que relembra o impacto da covid-19 e das epidemias de ebola na última década.
O alerta ocorre em meio ao novo surto de Ebola na República Democrática do Congo e após episódios recentes envolvendo mpox e hantavírus.
Os especialistas destacam que a distribuição desigual de vacinas continua sendo um dos principais problemas globais. Como exemplo, o documento cita que vacinas contra mpox chegaram a países pobres quase dois anos após o início do surto.
O relatório aponta que investimentos em prevenção não acompanharam o crescimento do risco pandêmico. Também cita fatores como tensões geopolíticas, mudanças ambientais, aumento das viagens internacionais e cortes em ajuda humanitária.
Segundo os autores, o cenário atual combina maior vulnerabilidade econômica e menor cooperação internacional.
Entre as recomendações, os especialistas defendem três medidas prioritárias:
As negociações do tratado seguem travadas por divergências sobre compartilhamento de patógenos e distribuição de benefícios relacionados a vacinas e tratamentos.
*Com EFE