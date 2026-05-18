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Após covid-19, mundo está menos preparado para uma nova pandemia

Relatório ligado à OMS e ao Banco Mundial aponta retrocessos em vacinação, financiamento e cooperação internacional

Pandemia: OMS alerta que o mundo está menos preparado para enfrentar novas pandemias, mesmo após os impactos globais da covid-19. (Tauseef Mustafa/AFP)

Pandemia: OMS alerta que o mundo está menos preparado para enfrentar novas pandemias, mesmo após os impactos globais da covid-19. (Tauseef Mustafa/AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 18 de maio de 2026 às 12h08.

O mundo está hoje menos preparado para enfrentar uma nova pandemia do que deveria após a experiência da covid-19, segundo um relatório apresentado por especialistas que monitoram a preparação global para emergências sanitárias a pedido da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Banco Mundial.

O documento afirma que indicadores centrais de resposta sanitária pioraram nos últimos anos, incluindo o acesso a vacinas, diagnósticos e tratamentos.

Segundo os especialistas, surtos infecciosos estão se tornando mais frequentes e mais danosos, enquanto a capacidade global de reação enfrenta obstáculos econômicos e geopolíticos.

“O mundo não está mais seguro contra pandemias”, afirma o relatório, que relembra o impacto da covid-19 e das epidemias de ebola na última década.

Ebola e mpox reforçam preocupação

O alerta ocorre em meio ao novo surto de Ebola na República Democrática do Congo e após episódios recentes envolvendo mpox e hantavírus.

Os especialistas destacam que a distribuição desigual de vacinas continua sendo um dos principais problemas globais. Como exemplo, o documento cita que vacinas contra mpox chegaram a países pobres quase dois anos após o início do surto.

Tensões políticas e cortes agravam cenário

O relatório aponta que investimentos em prevenção não acompanharam o crescimento do risco pandêmico. Também cita fatores como tensões geopolíticas, mudanças ambientais, aumento das viagens internacionais e cortes em ajuda humanitária.

Segundo os autores, o cenário atual combina maior vulnerabilidade econômica e menor cooperação internacional.

Prioridades para evitar nova crise sanitária

Entre as recomendações, os especialistas defendem três medidas prioritárias:

  • criação de um sistema independente de vigilância pandêmica;
  • financiamento permanente para prevenção e resposta rápida;
  • avanço no acordo global sobre pandemias em negociação internacional.

As negociações do tratado seguem travadas por divergências sobre compartilhamento de patógenos e distribuição de benefícios relacionados a vacinas e tratamentos.

*Com EFE 

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