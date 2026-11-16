DNA revela nova espécie de borboleta que 'enganou' cientistas por 200 anos

Uma borboleta comum nas florestas da América Central e do Sul "escondeu" um segredo dos cientistas por mais de dois séculos. Pesquisadores descobriram que o grupo de insetos, antes considerado uma única espécie, abriga, na verdade, três espécies quase idênticas, incluindo uma até então desconhecida pela ciência.

A descoberta foi possível graças à combinação de análises genéticas e de características das asas que passam despercebidas aos olhos humanos. Apesar das semelhanças, as borboletas apresentam diferenças no DNA e na maneira como refletem a luz ultravioleta.

O estudo foi conduzido por pesquisadores do Museu de História Natural da Flórida, nos Estados Unidos, e publicado na revista científica Zootaxa. A nova espécie recebeu o nome científico de Colobura cryptica, em referência à identidade que permaneceu oculta por tanto tempo.

Como uma borboleta passou 200 anos sem ser identificada?

As borboletas do gênero Colobura são encontradas em diferentes regiões da América Central e do Sul, incluindo áreas da Amazônia e da Mata Atlântica brasileira.

Durante mais de dois séculos, os cientistas acreditaram que o gênero possuía apenas uma espécie, a Colobura dirce, descrita em 1758 pelo naturalista Carl Linnaeus. Essa classificação começou a mudar em 2001, quando pesquisadores reconheceram formalmente uma segunda espécie, chamada Colobura annulata.

A possibilidade de existir uma terceira espécie surgiu após uma descoberta na Venezuela. O pesquisador Andrés Orellana encontrou lagartas do gênero Colobura se alimentando das folhas de uma árvore do gênero Cecropia.

Embora apresentassem o corpo preto e os espinhos amarelos característicos do grupo, as lagartas tinham uma diferença: não possuíam as marcas de cor creme encontradas nas outras duas espécies.

As fotografias foram compartilhadas com Keith Willmott, pesquisador do Museu de História Natural da Flórida, que já havia participado da identificação da segunda espécie. A observação levou a uma nova investigação, coordenada por Anisha Sapkota, doutoranda da instituição.

Luz ultravioleta revelou diferenças invisíveis nas asas

Identificar as três espécies apenas pela aparência é uma tarefa difícil. As borboletas adultas possuem padrões de asas quase idênticos, com pequenas variações em uma faixa cinza localizada na parte inferior das asas dianteiras.

Ao examinar exemplares preservados em museus, Sapkota percebeu que algumas asas apresentavam um brilho violeta discreto. A pesquisadora decidiu investigar essa característica utilizando um espectrômetro, equipamento capaz de medir a luz refletida pelos materiais.

Os resultados mostraram que as três espécies refletem luz ultravioleta em comprimentos de onda diferentes. As medições médias identificadas foram:

Colobura dirce: 376 nanômetros;

Colobura annulata: 370 nanômetros;

Colobura cryptica: 344 nanômetros.

No caso da Colobura dirce, o valor corresponde à média de duas subespécies que apresentam diferenças próprias na reflexão ultravioleta.

Embora essas variações não sejam perceptíveis aos olhos humanos, muitas borboletas conseguem detectar esse tipo de luz. A descoberta levantou a possibilidade de que os padrões ultravioleta tenham uma função na comunicação entre os insetos.

DNA confirmou a existência de três espécies distintas

Além das diferenças nas asas e nas lagartas, os pesquisadores analisaram o material genético das borboletas. A equipe utilizou sequências curtas de DNA, conhecidas como códigos de barras genéticos, e examinou exemplares preservados em coleções científicas. Também foram sequenciados os genomas mitocondrial e nuclear dos insetos.

Os resultados revelaram linhagens evolutivas distintas, correspondentes às diferenças físicas identificadas pelos pesquisadores. A análise confirmou que o gênero Colobura possui três espécies reconhecidas, e não apenas duas.

Outro resultado chamou a atenção da equipe: apesar de viverem em regiões geográficas semelhantes, as espécies não apresentaram evidências detectáveis de cruzamento entre si nas análises de DNA nuclear.

Como três borboletas quase idênticas vivem no mesmo lugar?

As três espécies apresentam áreas de distribuição que se sobrepõem em diferentes partes da América Central e do Sul. A Colobura dirce possui a distribuição mais ampla, estendendo-se do México ao sudeste do Brasil, incluindo regiões dos dois lados da Cordilheira dos Andes e ilhas do Caribe.

A Colobura annulata também ocupa uma extensa área, mas não é encontrada nas Grandes Antilhas. Já a recém-descrita Colobura cryptica apresenta uma distribuição conhecida menor, do sul do México às encostas dos Andes.

A presença dessas espécies em regiões semelhantes levanta uma questão: como elas permaneceram geneticamente distintas ao longo da evolução? Uma das hipóteses investigadas envolve a utilização de diferentes partes das florestas.

Segundo Sapkota, a Colobura dirce costuma ser encontrada no sub-bosque, enquanto as outras duas espécies aparecem com maior frequência na copa das árvores. Essa separação poderia reduzir o contato entre os grupos, mesmo quando compartilham a mesma região.

No entanto, observações anteriores apresentaram resultados contraditórios, e os pesquisadores ainda não sabem se esse comportamento explica a diferenciação das espécies.

O mistério de como as borboletas escolhem seus parceiros

Outra dúvida envolve a maneira como as borboletas reconhecem indivíduos da própria espécie para se reproduzir. Muitas mariposas e algumas borboletas utilizam feromônios, substâncias químicas que funcionam como sinais de reconhecimento. As espécies do gênero Colobura, porém, não possuem as glândulas odoríferas especializadas responsáveis por liberar esses sinais.

Por isso, os cientistas investigam se as diferenças na reflexão da luz ultravioleta podem ajudar as borboletas a identificar parceiros. A hipótese considera que os insetos conseguem perceber padrões nas asas que são invisíveis para os humanos.

Esse mecanismo poderia contribuir para explicar por que as três espécies permanecem geneticamente distintas, apesar da semelhança física e da sobreposição de seus habitats.

A possibilidade ainda não foi confirmada. Para os pesquisadores, a identificação da Colobura cryptica mostra que mesmo animais comuns e estudados há séculos podem esconder uma diversidade desconhecida.

A próxima etapa será observar as borboletas em seus ambientes naturais para compreender como escolhem parceiros, ocupam diferentes partes da floresta e mantêm suas diferenças evolutivas.