Câncer cresce entre jovens — envelhecimento acelerado pode ajudar a explicar

As gerações mais jovens podem estar envelhecendo biologicamente mais rápido, e essa mudança foi associada a um risco maior de câncer antes dos 55 anos. Um novo estudo identificou sinais de envelhecimento acelerado entre pessoas nascidas mais recentemente, possível peça para entender o aumento da doença em adultos jovens.

A pesquisa faz parte do trabalho feito por cientistas da Escola de Medicina da Universidade de Washington em St. Louis (WashU Medicine) e publicada na revista Nature Medicine. A equipe comparou a idade cronológica dos participantes com indicadores capazes de estimar o envelhecimento do organismo.

Para os resultados, foram analisados dados de mais de 154 mil adultos do UK Biobank, no Reino Unido, e de outros 10 mil participantes do programa All of Us, dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), nos Estados Unidos.

Idade biológica revela diferença entre gerações

A idade cronológica corresponde ao número de anos vividos. Já a biológica indica quanto o organismo aparenta ter envelhecido a partir de características mensuráveis nas células, nos órgãos e no metabolismo.

Para estimá-la, os pesquisadores utilizaram diferentes métodos baseados em biomarcadores clínicos e metabólicos. Um deles foi o PhenoAge, que considera nove indicadores sanguíneos, como albumina e creatinina.

A equipe também analisou proteínas presentes no sangue para calcular separadamente o envelhecimento de órgãos e sistemas.

As diferenças entre gerações apareceram nos dois países. No Reino Unido, pessoas nascidas entre 1965 e 1974 apresentaram envelhecimento sistêmico 23% maior que aquelas de 1950 a 1954, após o ajuste pela idade cronológica.

Nos Estados Unidos, participantes nascidos entre 1990 e 1999 registraram índice 92% superior em comparação com os nascidos de 1965 a 1969.

Envelhecimento acelerado foi associado ao câncer precoce

Os pesquisadores investigaram se essas diferenças também estavam relacionadas ao câncer de início precoce, classificação usada no trabalho para tumores diagnosticados aos 55 anos ou menos.

Um envelhecimento sistêmico mais acentuado foi associado a um aumento de 8% no risco de cânceres sólidos nessa faixa etária. As relações mais fortes envolveram tumores de pulmão, gastrointestinais e uterinos.

Quando os participantes foram divididos em três grupos, aqueles com os maiores níveis apresentaram risco 15% superior ao observado entre pessoas com os menores índices. A relação permaneceu mesmo após os cientistas considerarem a predisposição genética ao câncer e ao próprio envelhecimento acelerado.

Dessa forma, os resultados mostram uma associação e não estabelecem que esse processo biológico seja responsável pelo aumento da doença entre adultos jovens.

Cada órgão pode envelhecer em um ritmo diferente

A análise revelou ainda que diferentes partes do organismo podem envelhecer em velocidades distintas e apresentar relações específicas com determinados tipos de tumor.

Um sistema imunológico biologicamente mais velho foi associado a maior risco de câncer de pulmão precoce. Já o envelhecimento do tecido adiposo apareceu relacionado ao câncer colorretal diagnosticado antes dos 55 anos.

A equipe já havia investigado fatores como obesidade, alterações metabólicas, consumo de álcool, sedentarismo e qualidade da alimentação. Isoladamente, porém, nenhum deles parece explicar grande parte da tendência observada.

O que pode estar acelerando o envelhecimento?

Os cientistas ainda não sabem por que gerações mais recentes apresentam perfis biológicos mais envelhecidos. Uma das próximas etapas é investigar como mudanças no ambiente, estilo de vida e sociedade podem deixar marcas duradouras no organismo.

O objetivo é entender como diferentes exposições se acumulam ao longo da vida e podem contribuir para a vulnerabilidade ao câncer.

Se essa relação for confirmada por novas pesquisas, indicadores de idade biológica poderão ajudar a identificar jovens com risco elevado enquanto ainda estão saudáveis. Isso poderia permitir estratégias de prevenção e rastreamento mais direcionadas.