Covid-19 tem tendência de alta em 18 estados há seis semanas, alerta Ministério da Saúde

As notificações de covid-19 apresentam tendência de crescimento em 17 estados e no Distrito Federal há pelo menos seis semanas, segundo boletim do Ministério da Saúde com dados atualizados até 4 de novembro. Todas as localidades, porém, seguem classificadas como de baixo risco pela pasta.

Desde o início de 2026, o país contabilizou 118.851 casos de síndrome gripal associados à doença no levantamento, que abrange até a semana epidemiológica 43. O total representa uma queda de 68,8% em relação ao mesmo período de 2025, apesar do avanço nas últimas semanas.

A tendência de alta foi identificada em Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal.

Laboratórios particulares também registraram aumento das infecções pelo Sars-CoV-2, vírus causador da doença, nas últimas nove semanas. Segundo o ministério, o movimento era esperado, pois acompanha o padrão de crescimento observado no segundo semestre de anos anteriores.

Casos graves seguem em níveis baixos

O InfoGripe, boletim da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), também identificou sinais de aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por covid-19 em Mato Grosso, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. A incidência, no entanto, permanece baixa nessas localidades.

“Em relação à covid-19, há leve sinal de aumento dos casos graves em Mato Grosso, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina, embora a incidência permaneça baixa nessas localidades”, informa o documento.

No acumulado do ano, os registros de SRAG associados à doença somaram cerca de 3,4 mil, ante 9,2 mil no mesmo intervalo de 2025 — redução de 63%, segundo o Ministério da Saúde. Os óbitos passaram de aproximadamente 1,4 mil para 437, queda de 69%.

Quem deve se vacinar contra a covid-19?

A vacinação é a principal estratégia para prevenir hospitalizações e mortes pela doença. As doses são oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a pasta, mais de 7,4 milhões de doses foram aplicadas no país neste ano.

As orientações do Ministério da Saúde preveem os seguintes esquemas para os públicos abaixo:

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: o esquema depende do imunizante. Com a Pfizer, são três doses; com a Moderna, duas;

o esquema depende do imunizante. Com a Pfizer, são três doses; com a Moderna, duas; Gestantes: uma dose a cada gestação;

uma dose a cada gestação; Pessoas com 60 anos ou mais: uma dose a cada seis meses;

uma dose a cada seis meses; Pessoas imunocomprometidas a partir de 5 anos: vacinação a cada seis meses;

vacinação a cada seis meses; Demais grupos especiais a partir de 5 anos, como pessoas com comorbidades ou deficiência permanente: vacinação anual.

O Ministério da Saúde orienta os integrantes dos grupos prioritários a procurar uma Unidade Básica de Saúde para manter a caderneta atualizada.