Moraes nega visitas de Marinho e Tereza Cristina a Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou autorização para que os senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS) visitem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ambos buscam apoio para enfrentar Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) na eleição à Presidência do Senado.

Na decisão, Moraes afirmou que Bolsonaro está impedido de exercer atividade político-partidária porque teve os direitos políticos suspensos após sua condenação definitiva.

“Estando no curso da execução de sua pena privativa de liberdade imposta em decisão transitada em julgado, [Bolsonaro], consequentemente, está com todos os seus Direitos Políticos suspensos por expressa determinação constitucional, inclusive o exercício de atividade político-partidária”, escreveu o ministro.

Segundo Moraes, o cumprimento da pena em prisão domiciliar não permite que a residência seja utilizada “como escritório político, funcionando como verdadeira extensão da sede de Partido Político, para o exercício de ostensiva atividade político-partidária”.

O magistrado considerou que autorizar os encontros permitiria ao ex-presidente participar de reuniões e articulações sobre decisões que cabem aos parlamentares e a seus partidos.

Bolsonaro era aguardado para ajudar a definir candidatura

A decisão ocorre durante as negociações da oposição para escolher quem disputará a chefia do Senado contra Davi Alcolumbre, que busca a reeleição. Segundo o jornal O Globo, aliados de Marinho e Tereza Cristina esperavam que uma conversa com Bolsonaro ajudasse a encaminhar essa definição.

A avaliação era que o ex-presidente pretendia ouvir os dois senadores, inclusive sobre o número de votos que cada um poderia reunir, antes de indicar sua posição.

O pedido de visita foi apresentado um dia depois de o PL oficializar a candidatura de Marinho, líder da oposição no Senado e ex-coordenador da campanha do senador Flávio Bolsonaro.

Aliados dos dois pré-candidatos atribuíam a Bolsonaro um papel na construção de um acordo para evitar a divisão dos votos da oposição. Marinho é considerado mais próximo do ex-presidente e tem a preferência de parte do núcleo bolsonarista. Interlocutores de Tereza Cristina, por sua vez, acreditam que ela pode atrair parlamentares de centro e integrantes da base governista.

Marinho e Tereza discutem acordo para evitar duas candidaturas

Os senadores já estabeleceram um entendimento para impedir que suas candidaturas cheguem simultaneamente à votação, prevista para fevereiro. Pelo acordo em discussão, ambos continuarão a buscar apoio e compararão suas contagens de votos mais perto da eleição.

A expectativa é que essa avaliação ocorra na segunda quinzena de janeiro. Quem reunir mais adesões permanecerá na disputa, enquanto o outro deverá retirar a candidatura e evitar movimentos que prejudiquem o aliado.

Marinho pretende explorar a insatisfação de parlamentares com o que considera uma postura de submissão do Senado ao Executivo e ao Judiciário. Tereza Cristina busca apoio entre integrantes do Centrão.

Alcolumbre trabalha para preservar sua base e responder às críticas de setores da direita, que cobram uma atuação mais dura da Casa em relação aos ministros do Supremo.

Entenda a condenação de Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado em 11 de setembro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado em 2022 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino acompanharam o voto do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Como Luiz Fux votou para absolver Bolsonaro, ele não participou da dosimetria.

Serão 27 anos e 3 meses de pena privativa, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses em detenção. Além disso, Bolsonaro pagará 124 dias-multa, que representa dois salários mínimos por dia.

Moraes considerou o agravamento da pena por apontar Bolsonaro como líder da organização criminosa. Houve também atenuantes, redução de pena, em todos os crimes, em razão da idade avançada do ex-presidente.

Com o resultado do julgamento, Bolsonaro se tornou o primeiro ex-presidente da República a ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

Na decisão sobre os efeitos civis e administrativos da pena, a Corte decidiu que todos os condenados ficarão inelegíveis por 8 anos depois do cumprimento da pena. Também foi determinado que os condenados terão que pagar uma multa coletiva por dano morais de R$ 30 milhões.

A Turma condenou Bolsonaro por todos os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da União (PGR) na denúncia.

A PGR pediu na denúncia que os ministros somem as penas de todos os crimes. Nesse cenário, a punição máxima poderia chegar a 43 anos de prisão.

Veja a pena de Bolsonaro para cada crime

Organização criminosa : 7 anos e 7 meses de prisão

: 7 anos e 7 meses de prisão Abolição violenta do estado democrático de direito : 6 anos e 6 meses

: 6 anos e 6 meses Golpe de Estado : 8 anos e 2 meses

: 8 anos e 2 meses Dano qualificado pela violência e grave ameaça : 2 anos e 6 meses, 62 dias-multa.

: 2 anos e 6 meses, 62 dias-multa. Deterioração de patrimônio tombado: 2 anos e 6 meses, 62 dias-multa.

Entenda a acusação contra Bolsonaro e aliados

Segundo a Procuradoria-Geral da República, uma organização estava "enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares", e se "desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes".

A acusação afirma que os delitos descritos não são de ocorrência instantânea, mas se desenrolam em cadeia de acontecimentos, alguns com mais marcante visibilidade do que outros, sempre articulados ao mesmo objetivo – o de a organização, tendo à frente o então presidente da República Jair Bolsonaro, não deixar o Poder, ou a ele retornar, pela força, ameaçada ou exercida, contrariando o resultado apurado da vontade popular nas urnas.

Entre os fatos revelados pelos investigadores está o plano "Punhal Verde e Amarelo", uma trama para assassinar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.