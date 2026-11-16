Ciência

Sonda Voyager 1 alcançará distância inédita da Terra após 49 anos no espaço

Lançada em 1977, sonda da Nasa chegará a cerca de 26 bilhões de quilômetros do planeta nesta quarta-feira, 18

Nasa: Voyager 1 é o objeto construído pelo ser humano mais distante da Terra (NASA/JPL-Caltech/Reprodução)

Nasa: Voyager 1 é o objeto construído pelo ser humano mais distante da Terra (NASA/JPL-Caltech/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 11h10.

Última atualização em 16 de novembro de 2026 às 11h17.

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A Voyager 1, da Nasa, está prestes a alcançar um marco na exploração espacial. Nesta quarta-feira, 18, às 7h16 (horário de Brasília), a sonda se tornará o primeiro objeto construído pela humanidade a atingir a distância de um dia-luz da Terra.

A nave estará a aproximadamente 26 bilhões de quilômetros do planeta, distância que a luz percorre em 24 horas. Lançada em 1977, a Voyager 1 já é o objeto de fabricação humana mais distante da Terra e segue pelo espaço interestelar, a quase 61 mil quilômetros por hora.

Em entrevista à Reuters, o astrofísico Alan Cummings, pesquisador do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) e integrante do programa Voyager desde 1973, classificou o feito como um marco da engenharia pela longevidade da missão e pela capacidade de manter comunicação com a sonda a uma distância tão grande.

Sinal da Terra levará 24 horas para chegar à Voyager 1

Segundo a Nasa, a distância alcançada pela Voyager 1 terá um efeito direto no tempo necessário para a comunicação com a sonda. Como os sinais de rádio viajam à velocidade da luz, uma mensagem enviada da Terra levará cerca de 24 horas para chegar até ela.

Se a Voyager 1 respondesse imediatamente, o sinal de retorno precisaria de outras 24 horas para alcançar o planeta. Dessa forma, uma comunicação de ida e volta levaria cerca de 48 horas, sem considerar o tempo necessário para processar os comandos.

Para efeito de comparação, um ano-luz corresponde a aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros.

Missão Voyager 1 já dura quase cinco décadas

A Voyager 1 foi lançada em 5 de setembro de 1977, a bordo de um foguete Titan IIIE-Centaur, em Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos. A missão foi desenvolvida para explorar os planetas mais distantes do Sistema Solar, com foco inicial em Júpiter e Saturno.

Durante sua passagem por Júpiter, a sonda identificou um anel fino ao redor do planeta e duas luas até então desconhecidas. Em Saturno, descobriu outras cinco luas e identificou o anel G.

Após concluir essa etapa, a nave continuou sua trajetória em direção às regiões externas do Sistema Solar. Em agosto de 2012, tornou-se a primeira espaçonave a entrar no espaço interestelar, ao ultrapassar a região dominada pelo vento solar.

Desde então, continua se afastando da Terra e enviando informações sobre o ambiente espacial.

Voyager 1 e Voyager 2 seguiram trajetórias diferentes

Embora tenham sido desenvolvidas como parte do mesmo programa, as duas sondas seguiram trajetórias diferentes.

A Voyager 2 foi lançada em 20 de agosto de 1977, 16 dias antes de sua nave gêmea. Apesar disso, a Voyager 1 percorreu uma rota mais rápida e a ultrapassou poucos meses depois.

Enquanto a Voyager 1 seguiu para o espaço interestelar após explorar Júpiter e Saturno, a Voyager 2 continuou sua viagem para observar Urano e Netuno. A segunda sonda também deixou a heliosfera, região dominada pelo vento solar, em 2018.

Segundo Cummings, a Voyager 2 deverá alcançar a distância de um dia-luz da Terra em novembro de 2035, cerca de nove anos depois de sua nave gêmea.

A passagem pela marca de um dia-luz não provocará mudanças no funcionamento da Voyager 1. A sonda continuará sua trajetória pelo espaço interestelar, mantendo a comunicação com a Terra quase cinco décadas após seu lançamento.

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