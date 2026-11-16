Peixe-leão com veneno que pode causar convulsões é registrado pela primeira vez no ES

Peixe-leão: exemplar foi registrado pela primeira vez de forma documentada no litoral do Espírito Santo (Reprodução)
Redatora
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10h43.
Um peixe-leão, espécie invasora com espinhos venenosos, foi registrado pela primeira vez no Espírito Santo. O avistamento preocupa por seus impactos ambientais e riscos à saúde humana. A espécie está se expandindo pelo litoral brasileiro e exige monitoramento.
Um peixe-leão, espécie invasora com espinhos venenosos, foi filmado pela primeira vez no litoral do Espírito Santo. O animal foi encontrado no sábado, 14, durante um mergulho recreativo na Ilha Escalvada, em Guarapari.
O exemplar, de aproximadamente 15 centímetros, estava a 9,4 metros de profundidade, na face oeste da ilha. O avistamento ocorreu por volta das 9h30, quando a temperatura da água era de 23 °C.
O registro foi feito por Roney Fernandes, integrante da equipe da Cia do Mergulho. A ocorrência foi comunicada ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), segundo informações do g1.
O registro ocorre em meio à expansão da espécie pelo litoral brasileiro. Em agosto, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) confirmou a presença do peixe-leão no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, na Bahia, e anunciou ações de monitoramento e manejo.
O peixe-leão é uma espécie marinha originária dos oceanos Índico e Pacífico. No Brasil, é considerado um animal exótico invasor por ocorrer fora de sua região de origem e apresentar potencial de causar danos ambientais.
Segundo a Secretaria do Meio Ambiente da Bahia (Sema), a espécie possui elevada capacidade de adaptação e reprodução, além de se alimentar de diferentes organismos marinhos.
O animal consome principalmente peixes menores e crustáceos, podendo afetar espécies nativas e o equilíbrio dos ecossistemas. Sua presença também representa uma preocupação para a atividade pesqueira, já que pode consumir peixes de interesse comercial e competir por alimento com espécies locais.
A Sema informa que não há predadores naturais conhecidos capazes de controlar efetivamente as populações de peixe-leão estabelecidas no Brasil.
O peixe-leão foi introduzido no Oceano Atlântico na década de 1980, inicialmente na região da Flórida, nos Estados Unidos. A partir dali, a espécie se espalhou pelo Caribe e avançou para outras áreas do oceano.
Segundo a Secretaria do Meio Ambiente da Bahia, o animal posteriormente alcançou o litoral norte e nordeste do Brasil, favorecido pela dispersão pelas correntes marinhas.
A presença da espécie já havia sido confirmada em diferentes regiões da costa brasileira antes do registro no Espírito Santo. Em agosto, o ICMBio anunciou a identificação de exemplares no arquipélago de Abrolhos e o início de medidas de monitoramento e manejo.
Além dos impactos ambientais, o peixe-leão representa um risco para a saúde humana. O animal possui espinhos venenosos nas nadadeiras, capazes de inocular veneno quando entram em contato com a pele.
De acordo com um material de orientação publicado pelo ICMBio, o envenenamento pode provocar dor, náuseas e até convulsões. O órgão recomenda que pessoas feridas pelos espinhos procurem atendimento médico o mais rápido possível.
O risco de acidentes exige atenção especialmente de mergulhadores, pescadores e pessoas que encontram a espécie no ambiente marinho. A orientação é não tocar nem tentar capturar o animal sem treinamento e autorização adequados.
O ICMBio recomenda que mergulhadores registrem os avistamentos para contribuir com o acompanhamento da espécie. Entre as informações importantes estão o local, a profundidade e as características do animal.
Também é recomendado fotografar ou filmar o exemplar, desde que seja possível manter uma distância segura. O registro deve ser comunicado aos órgãos ambientais responsáveis.
A captura não deve ser realizada por pessoas sem capacitação, devido ao risco de envenenamento e à necessidade de seguir procedimentos específicos.
O monitoramento e a retirada controlada de exemplares estão entre as estratégias utilizadas para reduzir os impactos do peixe-leão nos ecossistemas marinhos.
Em um guia técnico sobre a espécie, o ICMBio orienta o registro de novos avistamentos e a organização de ações específicas de acompanhamento em áreas onde o animal é identificado. As medidas incluem a capacitação de equipes e o planejamento de operações de manejo.
Na Paraíba, por exemplo, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) informou, em abril, que havia contabilizado 64 ocorrências da espécie no estado, sendo 52 capturas e 12 avistamentos.
O registro no Espírito Santo acrescenta uma nova ocorrência documentada ao acompanhamento da expansão do peixe-leão pelo litoral brasileiro.