Covid-19: casos graves voltam a subir no Brasil; veja onde estão em alta

Os casos graves de Covid-19 continuam aumentando no Brasil, segundo o novo boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira, 12. A alta nas hospitalizações ocorre principalmente em cinco estados e no Distrito Federal, mas os números ainda estão em patamares considerados baixos.

O levantamento, referente ao período de 1º a 7 de novembro, identificou crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associados ao coronavírus em diferentes regiões do país. O monitoramento acompanha infecções respiratórias que evoluem para quadros graves e hospitalização.

A análise faz parte do InfoGripe, projeto da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), desenvolvido pelo Programa de Computação Científica da instituição. Apesar do avanço, os pesquisadores afirmam que o cenário ainda não é considerado preocupante.

Onde os casos graves de Covid-19 estão aumentando?

Segundo o levantamento, o crescimento das hospitalizações associadas à Covid-19 está concentrado principalmente nas regiões Centro-Sul e Nordeste.

Os locais que apresentam aumento são:

Distrito Federal;

Minas Gerais;

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Paraná;

Bahia.

No Mato Grosso, que havia registrado crescimento no boletim anterior, os dados mais recentes já indicam desaceleração dos casos graves.

Embora o avanço esteja presente em diferentes regiões, a Fiocruz destaca que as ocorrências permanecem em níveis baixos.

A pesquisadora Tatiana Portella, do InfoGripe, reforçou a importância da vacinação diante do aumento da circulação do vírus. Segundo ela, mesmo sem um cenário preocupante neste momento, o crescimento dos casos graves indica que o coronavírus continua circulando na população.

Testes positivos para Covid-19 também estão em alta

Além das hospitalizações, outros indicadores apontam aumento da circulação do coronavírus no Brasil. Dados do Ministério da Saúde identificaram uma tendência de crescimento dos casos de síndrome gripal associados à Covid-19 nas últimas seis semanas.

A alta foi observada em 18 unidades da federação: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

O monitoramento do Instituto Todos pela Saúde (ITpS), realizado com resultados de laboratórios brasileiros, também registrou aumento na proporção de exames positivos para Covid-19. A taxa de positividade passou de 6,62%, no fim de setembro, para 16,66% na semana anterior à divulgação do boletim. Esse foi o maior percentual registrado desde março de 2025.

Apesar da elevação, o Ministério da Saúde informa que o movimento acompanha um padrão observado em anos anteriores, quando houve aumento da circulação do vírus no segundo semestre.

Covid-19 registra menos casos que em 2025

Mesmo com a tendência recente de crescimento, os registros de Covid-19 permanecem abaixo dos níveis observados no ano passado.

Segundo dados do Ministério da Saúde, até meados de outubro de 2025 haviam sido contabilizados 367.640 casos de síndrome gripal por Covid-19. No mesmo período de 2026, foram registrados 115.626 casos, uma redução de 68,5%.

A pasta considera que o cenário atual permanece em um patamar de baixo risco, apesar do aumento recente dos indicadores.

Quais vírus mais causam internações por infecção respiratória?

A Covid-19 não é a principal causa de hospitalizações por infecções respiratórias no Brasil em 2026, segundo o InfoGripe. Ao longo do ano, foram notificados 174.427 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no país.

Entre os casos com resultado laboratorial positivo para vírus respiratórios no acumulado do ano, a distribuição apresentada pelo boletim foi:

Vírus sincicial respiratório (VSR): 38,3%;

Rinovírus: 33,7%;

Influenza A: 15,4%;

Influenza B: 5,5%;

Sars-CoV-2 (Covid-19): 4%.

Já nas quatro semanas epidemiológicas mais recentes, o rinovírus respondeu por 49% dos casos positivos, enquanto o coronavírus representou 11,5%. No mesmo período, o Sars-CoV-2 esteve associado a 26,9% dos óbitos com identificação viral, atrás do rinovírus, responsável por 43,6%.

Quem deve tomar a vacina contra a Covid-19?

Diante do aumento da circulação do coronavírus, a Fiocruz reforça a importância de manter a vacinação atualizada.

Segundo as recomendações do Ministério da Saúde citadas no levantamento, o esquema inclui:

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: vacinação inicial;

Gestantes: uma dose a cada gravidez;

Idosos a partir de 60 anos: reforço a cada seis meses;

Pessoas imunocomprometidas: reforço semestral;

Demais grupos prioritários, como profissionais de saúde: reforço anual.

A recomendação é verificar se as doses estão em dia, sobretudo entre pessoas com maior risco de desenvolver complicações da doença.