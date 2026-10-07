Novo exame de sangue que detecta sinais de 50 tipos de câncer chega ao Brasil

Um novo exame de sangue capaz de buscar sinais associados a mais de 50 tipos de câncer passou a ser oferecido no Brasil. Chamado Galleri, o teste analisa fragmentos de DNA presentes na corrente sanguínea em busca de alterações relacionadas à presença de tumores.

A tecnologia foi desenvolvida pela GRAIL e chega ao país por meio da Gênesis Genomics, joint venture do Einstein Hospital Israelita com o Grupo Fleury. O procedimento custa R$ 6.990, exige solicitação médica e não possui cobertura pelos planos de saúde. A coleta ocorre no Brasil, enquanto a amostra segue aos Estados Unidos para análise.

A principal indicação é para pessoas sem sintomas a partir dos 50 anos, sobretudo aquelas com maior risco de desenvolver a doença.

Como funciona o Galleri?

O Galleri é um tipo de biópsia líquida que examina o chamado DNA livre circulante encontrado no sangue. A tecnologia procura padrões de metilação, modificações químicas que podem apresentar características diferentes em células cancerosas e normais.

Caso encontre um sinal compatível com câncer, o sistema estima o órgão ou tecido onde o tumor provavelmente surgiu. O método difere da biópsia convencional, que envolve a retirada de uma amostra de tecido.

Por isso, um resultado positivo representa uma suspeita e precisa ser investigado com outros procedimentos. Exames de imagem e, quando necessário, uma biópsia convencional podem ser utilizados para confirmar a doença.

Quais cânceres o Galleri pode detectar?

O exame busca sinais associados a mais de 50 tipos de câncer, incluindo alguns sem métodos de rastreamento de rotina para a população geral, como os de pâncreas, fígado e ovário.

O desempenho, entretanto, não é igual para todos os tumores. Isso ocorre porque eles liberam diferentes quantidades de DNA na corrente sanguínea.

Quanto menor a presença desse material, mais difícil pode ser identificar as alterações moleculares procuradas pelo teste.

Qual a eficácia do Galleri?

Uma das principais pesquisas sobre o exame foi o PATHFINDER, publicado em 2023 na revista científica The Lancet. O trabalho avaliou 6.662 pessoas com 50 anos ou mais e sem sintomas de câncer.

Dados mais recentes vieram do PATHFINDER 2, que reuniu 35.878 participantes e teve seus resultados publicados em setembro na Nature Medicine. Nesse estudo, o Galleri apresentou especificidade de 99,6%, indicando uma baixa proporção de resultados positivos entre pessoas sem câncer.

Quando encontrou um sinal da doença, o teste apontou corretamente sua provável origem em 91,3% dos casos. A sensibilidade geral, que mede a capacidade de detectar o câncer quando ele está presente, foi de 39,3%. Isso significa que o exame identificou aproximadamente quatro em cada dez tumores existentes no grupo analisado.

O resultado variou de acordo com a progressão da doença. A sensibilidade foi de 21,4% no estágio 1 e chegou a 63,2% no estágio 4. Portanto, um resultado negativo não descarta completamente a presença de câncer, principalmente nas fases iniciais.

Estudo avaliou 142 mil pessoas

Outro grande trabalho, chamado NHS-Galleri, acompanhou 142.250 participantes no Reino Unido. Publicado na mesma revista, o estudo investigou se a utilização do exame poderia modificar o estágio em que os tumores eram descobertos.

A pesquisa não atingiu seu principal objetivo, que era demonstrar uma redução estatisticamente significativa na incidência combinada de cânceres nos estágios 3 e 4.

Por outro lado, houve aumento na identificação de tumores nos estágios 1 e 2, redução de 14% nos diagnósticos em estágio 4 e menos casos descobertos após atendimentos de emergência.

Os achados sugerem que o Galleri pode antecipar a identificação de alguns tumores. No entanto, as evidências disponíveis ainda não permitem afirmar que o exame reduza a mortalidade pela doença.

Quem pode fazer o exame?

O Galleri é indicado principalmente para pessoas com 50 anos ou mais e sem sintomas. O teste também pode ser considerado em indivíduos com maior risco, incluindo aqueles com histórico familiar, predisposição genética ou tabagismo.

A realização depende de solicitação médica e não substitui os métodos tradicionais de rastreamento. Mamografia, colonoscopia e outros exames devem continuar sendo realizados conforme a indicação para cada paciente.

A chegada da tecnologia ocorre em um momento de aumento esperado dos casos de câncer no Brasil. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o país deve registrar cerca de 781 mil novos casos de tumores malignos por ano entre 2026 e 2028.

O Galleri amplia as possibilidades de rastreamento, sobretudo para tumores sem exames de rotina. Seu desempenho, no entanto, ainda varia de acordo com o tipo e as características da doença.