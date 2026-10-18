Camas infláveis e minicérebros: veja como será a 1ª estação espacial comercial do mundo

Uma estação espacial construída e operada por uma empresa privada pode começar a receber astronautas e experimentos científicos em 2027. Batizada de Haven-1, a estrutura é desenvolvida pela empresa americana Vast e pretende se tornar a primeira estação espacial comercial independente do mundo.

Entre os projetos científicos previstos está uma pesquisa do neurocientista brasileiro Alysson Muotri, professor da Universidade da Califórnia em San Diego (UCSD), que pretende levar minicérebros cultivados em laboratório à órbita terrestre para investigar processos relacionados ao envelhecimento cerebral e à doença de Alzheimer.

Diferentemente da Estação Espacial Internacional (ISS), operada por uma parceria entre agências espaciais, a Haven-1 foi projetada para oferecer infraestrutura privada a missões tripuladas e experimentos científicos em microgravidade. Seu lançamento está previsto para ocorrer a bordo de um foguete Falcon 9, da SpaceX.

Como será a primeira estação espacial comercial?

A Haven-1 terá uma estrutura compacta, com ambientes planejados para acomodar astronautas durante missões de curta duração. De acordo com comunicado, o projeto prevê compartimentos individuais para descanso, áreas de armazenamento, equipamentos de comunicação e espaços destinados a experimentos científicos.

O interior apresenta paredes lisas e um desenho diferente do observado na ISS, onde cabos, equipamentos e estruturas metálicas ficam mais expostos.

Entre os recursos previstos estão acomodações adaptadas à ausência de gravidade, pontos de apoio para deslocamento dos astronautas e uma janela que permitirá observar a Terra.

A estação também contará com um laboratório para pesquisas científicas e desenvolvimento de tecnologias em microgravidade. De acordo com a Vast, a Haven-1 foi projetada para missões de aproximadamente duas semanas, com capacidade para receber até quatro tripulantes.

Como a Haven-1 chegará ao espaço?

O lançamento da estação está previsto para 2027, utilizando um foguete Falcon 9, da SpaceX. Após entrar em órbita, a estrutura deverá receber astronautas transportados pela cápsula Dragon, também desenvolvida pela empresa de Elon Musk.

A Haven-1 foi concebida para operar de maneira independente, sem precisar permanecer acoplada à ISS. O projeto faz parte dos planos da Vast de desenvolver uma infraestrutura comercial permanente em órbita baixa da Terra.

A empresa também trabalha no desenvolvimento da Haven-2, uma estação maior, formada por diferentes módulos, com o objetivo de ampliar a capacidade de permanência humana e de realização de pesquisas no espaço.

Brasileiro quer estudar Alzheimer no espaço

Uma das pesquisas previstas para a Haven-1 envolve o neurocientista brasileiro Alysson Muotri, professor da Universidade da Califórnia em San Diego (UCSD).

O pesquisador trabalha com organoides cerebrais, estruturas conhecidas popularmente como minicérebros, desenvolvidas em laboratório a partir de células-tronco. Essas estruturas reproduzem determinadas características do desenvolvimento do cérebro humano e permitem investigar doenças neurológicas e o comportamento das células nervosas.

A proposta é levar os organoides à estação espacial para estudar como o ambiente de microgravidade influencia seu desenvolvimento e envelhecimento.

O projeto pretende investigar especialmente processos associados à doença de Alzheimer, que provoca alterações progressivas na memória e em outras funções cognitivas.

A hipótese investigada é que condições do ambiente espacial possam acelerar determinados processos celulares, permitindo observar mudanças relacionadas ao envelhecimento cerebral. Após os experimentos, os organoides deverão retornar à Terra para análises laboratoriais.

Quando a estação começará a funcionar?

A Vast mantém a previsão de lançamento da Haven-1 para 2027, mas o início das operações tripuladas dependerá da conclusão dos testes e da preparação das missões.

A empresa informou que iniciou a integração dos sistemas da estação em janeiro de 2026, etapa que inclui equipamentos de suporte à vida, controle térmico e propulsão.

Além disso, a participação de Alysson Muotri em uma eventual missão tripulada ainda não tem data confirmada. Se o cronograma for cumprido, a Haven-1 poderá se tornar a primeira estação espacial independente, construída e operada comercialmente por uma empresa privada, a receber astronautas.

O projeto representa uma tentativa de ampliar o acesso à pesquisa em órbita e desenvolver novas alternativas para atividades científicas e comerciais fora da Terra.

Veja imagens da primeira estação espacial comercial

Alojamento privativo. Foto: Vast (Vast)

Mesa comunitária desdobrável. Foto: Vast (Vast)

Corredor de armazenamento. Foto: Vast (Vast)

Área comum multiuso. Foto: Vast (Vast)

O Haven-1 integra um sistema de fitness na estação. Foto: Vast (Vast)

Laboratório. Foto: Vast (Vast)