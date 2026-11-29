Reunir diferentes serviços em um único endereço é uma estratégia para aumentar o fluxo de consumidores e fazer com que eles resolvam mais tarefas em uma mesma visita. No varejo, a aposta exige espaço, investimento e uma operação capaz de administrar negócios com demandas diferentes, do abastecimento de alimentos à venda de medicamentos.

É nessa direção que o Grupo Toureiro, empresa familiar do Piauí com 67 anos de história, investiu R$ 100 milhões em um novo complexo em Parnaíba, cidade localizada no norte do estado. O empreendimento reúne supermercado, farmácia, adega, padaria, rodoviária, boteco e praça de alimentação com food trucks.

A nova unidade foi inaugurada em 27 de novembro e tem mais de 26.400 metros quadrados. A farmácia concentra uma das maiores apostas do projeto: são 1.500 metros quadrados de área de vendas, com cerca de 16.000 produtos cadastrados.

O grupo quer aproveitar o movimento gerado por diferentes negócios para atrair consumidores e aumentar o tempo de permanência no complexo.

"Acreditamos na força desse mercado, na nossa região e no cliente daqui. Percebemos que as pessoas querem praticidade: resolver tudo num só lugar, com conforto e preços baixos. Por isso o complexo reúne supermercado, farmácia e rodoviária. O investimento de 100 milhões de reais mostra nossa confiança no futuro desse modelo de negócio e no potencial da economia local", diz Jenival Castro de Almeida, CEO do Grupo Toureiro.

A inauguração também faz parte de um plano de expansão. O grupo já estuda novas cidades e quer levar o modelo a outros mercados, embora ainda não divulgue quais serão os próximos destinos.

Como o Grupo Toureiro começou

A história do Grupo Toureiro começou há mais de 67 anos, em Parnaíba, no litoral do Piauí. Fundado por Raimundo Florindo de Castro e Maria Adelaide Cavalcante, o negócio nasceu como um pequeno bazar no mercado público da cidade.

Ao longo das décadas, a empresa diversificou suas operações e passou a atuar em diferentes segmentos do varejo e da distribuição. Hoje, o grupo reúne supermercados, lojas de caça e pesca, adega e padaria, além de negócios de atacado e distribuição de medicamentos, alimentos e produtos congelados. A operação está presente no Piauí e no Maranhão, com unidades em Parnaíba e Teresina, além de São Luís e Balsas.

A entrada no setor farmacêutico ocorreu com Gerardo Ponte Cavalcante Neto, filho dos fundadores. Enquanto estudava em Fortaleza, ele trabalhou como representante de um grande distribuidor de medicamentos de Minas Gerais e se interessou pelo segmento. Ao voltar a Parnaíba, passou a comercializar medicamentos na empresa da família, dando origem à operação que se tornaria a Toureiro Farma.

Com o passar dos anos, o negócio farmacêutico ganhou espaço e se tornou um dos pilares do grupo.

Como funciona a nova farmácia

A nova farmácia tem 1.500 metros quadrados de área de vendas e cerca de 16.000 produtos cadastrados. O projeto aposta em corredores amplos, grandes exposições e prateleiras altas, em um formato inspirado em operações do varejo alimentar.

A estratégia é ampliar a variedade de produtos e permitir que o consumidor encontre medicamentos, itens de higiene, beleza e outros produtos em uma mesma visita. O grupo já vinha testando o formato em outras inaugurações e afirma que o modelo tem funcionado.

A farmácia também se beneficia do fluxo de pessoas que circulam pelo complexo. A rodoviária, o supermercado e os outros negócios funcionam como pontos de atração, enquanto a operação farmacêutica pode capturar parte desse movimento.

Ao todo, o complexo reúne aproximadamente 44.000 produtos cadastrados em diferentes categorias.

Qual é o papel da rodoviária no complexo

A aposta do Grupo Toureiro é que a combinação de negócios reduza o número de deslocamentos dos clientes. Quem vai ao supermercado pode comprar medicamentos, passar na adega, fazer uma refeição ou embarcar em uma viagem sem precisar sair do empreendimento.

A rodoviária é uma das peças centrais do modelo. O grupo espera que o movimento de passageiros ajude a atrair consumidores para os outros negócios. A expectativa é que o fluxo gerado pela estrutura de transporte e pela farmácia contribua para o desempenho do complexo.

"A expectativa do fluxo de pessoas trazido pela rodoviária e pela farmácia nos deixa otimistas. Nossas projeções são positivas e o planejamento é de longo prazo. Mais do que o retorno imediato, queremos construir uma relação duradoura com os clientes da região", afirma Almeida.

O investimento, porém, reúne operações com necessidades diferentes de estoque, logística, pessoal e gestão. A aposta depende de manter o movimento de consumidores e transformar a circulação entre os negócios em vendas. O grupo não divulgou projeções de faturamento para a nova unidade nem prazo de retorno do investimento de R$ 100 milhões.

Quais são os planos de expansão do Grupo Toureiro

O novo complexo é um dos primeiros passos de um plano de expansão do Grupo Toureiro. No Piauí, o grupo mantém operações próprias. Fora do estado, a expansão da marca Farma ocorre por meio de uma joint venture com o Grupo Mateus, empresa com origem no Maranhão.

A parceria amplia o alcance da operação farmacêutica e abre caminho para a entrada em novos mercados. O grupo mantém unidades em Parnaíba e Teresina, no Piauí, e em São Luís e Balsas, no Maranhão.

A estratégia para os próximos anos é levar o modelo a outras cidades e regiões. Ainda sem revelar os locais estudados, a empresa pretende usar a nova unidade como parte de seu plano de crescimento.