A gravidade cria a realidade? Nova teoria desafia a física moderna

Durante quase um século, físicos tentaram desenvolver uma teoria capaz de unir a mecânica quântica e a gravidade, os dois pilares que sustentam a compreensão moderna do Universo. Apesar dos avanços obtidos em ambas as áreas, encontrar uma explicação única para os fenômenos da natureza continua sendo um dos maiores desafios da ciência.

Uma reportagem publicada pela revista New Scientist reúne propostas que seguem um caminho diferente do adotado tradicionalmente pelos pesquisadores. Em vez de adaptar a gravidade às regras da mecânica quântica, alguns cientistas investigam se a própria teoria quântica precisa ser modificada para incorporar os efeitos gravitacionais.

A hipótese está sendo explorada por diferentes grupos de pesquisa e começa a ser testada experimentalmente. Se estiver correta, poderá ajudar a explicar como a realidade observada emerge do comportamento probabilístico descrito pela mecânica quântica e oferecer novas pistas na busca por uma teoria capaz de unificar as leis fundamentais da natureza.

O conflito entre gravidade e mecânica quântica

A mecânica quântica descreve o comportamento das partículas subatômicas com enorme precisão. Nesse universo microscópico, objetos podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, fenômeno conhecido como superposição.

Em teoria, uma partícula pode ocupar diferentes posições simultaneamente até que uma medição seja realizada. No mundo cotidiano, porém, objetos possuem propriedades bem definidas e não parecem existir em vários estados ao mesmo tempo.

Explicar como a realidade macroscópica emerge desse comportamento probabilístico continua sendo um dos maiores desafios da física.

Além disso, a relatividade geral de Albert Einstein descreve a gravidade de forma clássica e determinística, criando uma incompatibilidade conceitual com a natureza probabilística da mecânica quântica.

Durante décadas, a principal estratégia foi tentar tornar a gravidade compatível com as regras quânticas. Apesar de avanços em áreas como a teoria das cordas, uma solução definitiva continua fora de alcance.

A teoria que coloca a gravidade no centro da realidade

Uma das propostas mais influentes foi desenvolvida pelos físicos Roger Penrose e Lajos Diósi. Segundo esse modelo, objetos suficientemente massivos não conseguiriam permanecer em superposição por muito tempo porque a própria gravidade tornaria esse estado instável.

A hipótese sugere que, quando uma massa ocupa simultaneamente dois estados diferentes, ela produziria duas curvaturas distintas no espaço-tempo. Como essa situação seria incompatível com a estrutura gravitacional do Universo, a superposição acabaria colapsando, dando origem a uma única realidade observável.

Se a ideia estiver correta, a gravidade poderia ser justamente o mecanismo responsável por transformar possibilidades quânticas em fatos concretos.

Experimentos começam a testar a hipótese

Durante muitos anos, essas propostas permaneceram principalmente no campo teórico. Isso começou a mudar com os avanços experimentais das últimas duas décadas.

Pesquisadores têm conseguido criar superposições envolvendo objetos cada vez maiores, aproximando-se das escalas em que efeitos gravitacionais poderiam começar a se tornar relevantes.

Recentemente, cientistas colocaram um átomo de rubídio em uma superposição de dois estados diferentes: um em queda livre e outro suspenso por forças externas. O experimento mostrou que, em escalas microscópicas, a mecânica quântica e a relatividade geral permanecem compatíveis.

O próximo passo será repetir testes semelhantes com objetos mais massivos. Caso a superposição desapareça acima de determinado limite, isso poderá indicar que a gravidade realmente interfere no comportamento quântico.

E se a gravidade for aleatória?

Outra linha de pesquisa segue um caminho diferente. O físico Jonathan Oppenheim, da University College London, propôs uma teoria chamada "pós-quântica", segundo a qual a gravidade não seria quântica, mas clássica e intrinsicamente aleatória.

Nesse cenário, pequenas flutuações gravitacionais estariam constantemente perturbando sistemas quânticos. Essa aleatoriedade seria suficiente para explicar por que as medições produzem resultados definidos, mesmo quando a teoria quântica prevê múltiplas possibilidades.

A proposta busca preservar a gravidade como um fenômeno clássico, mas introduz um grau de imprevisibilidade capaz de conectar os mundos quântico e macroscópico.

O que essas teorias podem revelar sobre o tempo

As consequências dessas ideias podem ir além da origem da realidade observável. Pesquisas recentes sugerem que modelos que relacionam gravidade e colapso quântico também podem impor um limite fundamental à precisão com que o tempo pode ser medido.

Segundo os cientistas, a própria passagem do tempo poderia apresentar uma espécie de imprecisão intrínseca. Em vez de fluir de forma perfeitamente contínua, haveria um limite natural para a precisão dos relógios, mesmo dos mais avançados.

Embora a tecnologia atual ainda esteja longe de detectar esse efeito, futuras gerações de relógios atômicos poderão testar essa previsão.

A busca pela teoria de tudo

Os físicos ainda não sabem qual dessas hipóteses — se alguma delas — está correta. No entanto, uma nova geração de experimentos envolvendo partículas em superposição, sensores ultraprecisos, pêndulos extremamente sensíveis e relógios atômicos está começando a colocar essas ideias à prova.

Se uma dessas propostas for confirmada, ela poderá ajudar a resolver dois dos maiores problemas da física moderna ao mesmo tempo: explicar como surge a realidade que observamos e aproximar a tão buscada unificação entre gravidade e mecânica quântica.