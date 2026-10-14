Após 8 meses no espaço, astronauta explica por que ainda não estamos prontos para Marte

A humanidade ainda não dispõe da tecnologia necessária para realizar uma viagem tripulada a Marte com segurança, segundo a astronauta francesa Sophie Adenot. Após passar oito meses na Estação Espacial Internacional (ISS), a francesa alertou para os efeitos físicos de missões prolongadas e a necessidade de avanços tecnológicos.

A avaliação foi apresentada durante uma coletiva de imprensa da Agência Espacial Europeia (ESA), em Colônia, na Alemanha, cinco dias após o retorno da astronauta à Terra.

Segundo informações da agência AFP, Adenot afirmou que os recursos disponíveis atualmente não seriam suficientes para enfrentar as condições de uma viagem de vários meses até o planeta vermelho.

A astronauta defendeu o desenvolvimento de sistemas capazes de reduzir o tempo de deslocamento e reproduzir condições semelhantes à gravidade terrestre durante o percurso.

Por que viajar a Marte ainda é um desafio?

Uma viagem da Terra até Marte pode levar entre seis e nove meses, dependendo da trajetória e das condições da missão. Embora o período seja semelhante ao tempo que Adenot passou na Estação Espacial Internacional, as condições de uma nave destinada ao planeta vermelho seriam diferentes.

Na estação orbital, os astronautas contam com equipamentos para exercícios físicos, espaço para movimentação e recursos destinados à manutenção da saúde durante a permanência no ambiente de microgravidade.

Uma nave utilizada para uma viagem interplanetária teria limitações de espaço e de equipamentos, o que poderia dificultar a manutenção do condicionamento físico da tripulação. Segundo Adenot, as condições atuais poderiam comprometer até mesmo a execução de tarefas básicas após meses de deslocamento.

Efeitos da microgravidade no corpo

A permanência prolongada no espaço provoca adaptações no organismo, principalmente pela ausência das condições habituais de gravidade.

Entre os efeitos conhecidos estão perda de massa muscular, redução da densidade óssea e alterações no equilíbrio e na circulação sanguínea. A readaptação à gravidade terrestre também pode provocar sintomas logo após o retorno.

Durante a coletiva, Adenot afirmou que mais de 50% dos astronautas apresentam manifestações como fraqueza intensa e vômitos depois de voltar do espaço. A intensidade desses efeitos varia entre os tripulantes e pode ser diferente até mesmo entre missões realizadas pela mesma pessoa.

A astronauta relatou ter sentido um forte mal-estar quando a cápsula de retorno foi aberta no oceano Pacífico, devido ao movimento do mar. A experiência reforçou a preocupação com a capacidade física de uma tripulação após uma viagem interplanetária prolongada.

Gravidade artificial pode ser solução

Entre as alternativas mencionadas por Adenot está o desenvolvimento de sistemas capazes de produzir gravidade artificial durante o deslocamento até Marte. Uma possibilidade seria utilizar uma nave ou estrutura em rotação, criando uma aceleração que simularia parte dos efeitos da gravidade sobre os astronautas.

A proposta busca reduzir os impactos da exposição prolongada à microgravidade, embora ainda dependa de desenvolvimento tecnológico para aplicação em missões tripuladas.

Outra alternativa seria criar sistemas de propulsão mais eficientes, capazes de diminuir o tempo necessário para chegar a Marte. Na avaliação da astronauta, essas tecnologias poderiam tornar as viagens mais viáveis, mas ainda existem obstáculos importantes a superar.

O que falta para levar humanos a Marte?

Além da duração do percurso, missões tripuladas ao planeta vermelho precisam considerar as condições físicas dos astronautas durante toda a viagem.

O desafio não se limita à chegada a Marte. A tripulação também precisaria manter condições de saúde e capacidade operacional para realizar atividades na superfície e enfrentar o deslocamento de retorno.

Para Adenot, o desenvolvimento de novas tecnologias será fundamental para superar essas limitações. A astronauta ressaltou que avanços na propulsão espacial e na geração de gravidade artificial poderiam mudar as perspectivas das missões de longa duração, mas afirmou que a humanidade ainda precisa superar etapas fundamentais antes de realizar uma viagem tripulada ao planeta vermelho.