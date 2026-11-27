Uma nova terapia hormonal contra o câncer de mama reduziu em 30% o risco relativo de recorrência da doença invasiva ou morte, em comparação com os tratamentos convencionais. O resultado foi observado em um estudo clínico internacional de fase 3 que envolveu 4.170 pacientes.

O tratamento utiliza o giredestrant, um medicamento experimental de uso oral que atua sobre os receptores de estrogênio das células cancerígenas, interrompendo os sinais que estimulam o crescimento do tumor.

Denominada lidERA, a pesquisa foi coliderada por cientistas do Centro Oncológico Jonsson da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), nos Estados Unidos, e publicada na última quarta-feira, 25, na revista científica The New England Journal of Medicine.

Os resultados indicam que o medicamento poderá oferecer uma nova opção de tratamento para pacientes com câncer de mama em estágio inicial, com receptores hormonais positivos e HER2 negativo, que apresentam risco intermediário ou alto de recorrência após a cirurgia.

Como o novo medicamento atua contra o câncer de mama?

Cerca de 70% dos casos de câncer de mama apresentam receptores hormonais positivos. Isso significa que hormônios como o estrogênio podem estimular o crescimento das células cancerígenas.

Para reduzir o risco de retorno da doença, as pacientes geralmente recebem terapia hormonal durante vários anos após a cirurgia e, em alguns casos, a quimioterapia. Medicamentos como o tamoxifenoe os inibidores da aromatase atuam bloqueando a ação do estrogênio ou reduzindo sua concentração no organismo.

Apesar dos benefícios desses tratamentos, alguns tumores desenvolvem resistência à terapia hormonal, e o risco de recorrência pode persistir por décadas.

O giredestrant pertence a uma classe de medicamentos conhecida como degradadores seletivos do receptor de estrogênio (SERDs). Além de impedir que o hormônio se ligue aos receptores presentes nas células cancerígenas, o medicamento promove a degradação dessas estruturas.

A dupla ação interrompe os sinais que favorecem o crescimento do tumor e poderá ajudar a superar a resistência aos tratamentos existentes.

Terapia também reduziu o risco de metástase

O ensaio clínico reuniu pacientes diagnosticadas com câncer de mama nos estágios 1, 2 ou 3, que já haviam passado por cirurgia. Parte delas também recebeu quimioterapia.

As participantes foram divididas aleatoriamente em dois grupos. Enquanto 2.084 receberam o giredestrant em comprimidos de uso diário, outras 2.086 foram submetidas à terapia hormonal convencional, com tamoxifeno ou inibidores da aromatase.

O tratamento foi planejado para cinco anos, e os resultados divulgados correspondem a um período mediano de acompanhamento de aproximadamente 32 meses.

Além da redução de 30% no risco relativo de recorrência do câncer invasivo ou morte, os pesquisadores identificaram uma diminuição de 31% no risco relativo de disseminação da doença para partes distantes do corpo.

Esse processo, conhecido como metástase, pode atingir órgãos como os pulmões, o fígado e os ossos, tornando o câncer de mama mais difícil de tratar.

Quais são os efeitos colaterais do giredestrant?

Os efeitos adversos foram semelhantes entre os dois grupos, sendo a dor nas articulações o sintoma mais frequentemente relatado. Entretanto, menos pacientes que receberam o medicamento experimental interromperam o tratamento devido aos efeitos colaterais.

Segundo Aditya Bardia, professor de medicina da UCLA e investigador principal global do estudo, um dos desafios no tratamento do câncer de mama é desenvolver terapias que, além de reduzirem o risco de recorrência, sejam mais bem toleradas pelas pacientes.

A tolerabilidade é particularmente importante porque o tratamento hormonal pode durar vários anos.

Quando o novo tratamento poderá ser aprovado?

O giredestrant está sob análise da Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, para o tratamento do câncer de mama em estágio inicial, com receptor de estrogênio positivo e HER2 negativo.

A decisão é esperada até 30 de novembro de 2026.

Paralelamente, os pesquisadores continuarão acompanhando as participantes do ensaio clínico para verificar se os benefícios se mantêm ao longo dos anos e se o medicamento também aumenta a sobrevida global das pacientes.

Outros estudos investigam se a combinação do giredestrant com terapias direcionadas poderá reduzir ainda mais o risco de retorno da doença.