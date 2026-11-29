A família do ex-jogador Gustavo Xuxa divulgou neste final de semana uma atualização sobre seu estado de saúde. O atleta sofreu uma parada cardiorrespiratória em 25 de setembro, durante um treinamento do Mixto-MT, em Cuiabá.

Segundo os familiares, Gustavo não recebeu atendimento imediato no local, e as manobras de reanimação foram realizadas somente após sua chegada ao hospital.

Depois de recuperar os batimentos cardíacos, o jogador foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O período sem oxigenação e circulação sanguínea adequadas provocou uma lesão cerebral grave, diagnosticada como encefalopatia hipóxico-isquêmica. De acordo com a equipe médica, o quadro neurológico é irreversível.

Atualmente, Gustavo permanece em coma persistente, sem apresentar interação, comunicação verbal ou movimentos voluntários. O ex-atleta respira por meio de traqueostomia, alternando períodos em ar ambiente e com suporte ventilatório. A alimentação e a administração de medicamentos são realizadas por gastrostomia.

Apesar das sequelas neurológicas, o jogador apresenta estabilidade cardíaca e respiratória. No entanto, depende integralmente de cuidados permanentes para realizar atividades básicas.

Em comunicado, os familiares agradeceram as mensagens de carinho, o apoio e as orações recebidas desde o episódio. Gustavo foi descrito como um pai dedicado, marido exemplar, atleta e profissional excepcional. A família também reforçou que está concentrada em oferecer ao jogador cuidado, amor e dignidade, além de pedir que ele e seus familiares continuem sendo incluídos nas orações.

Onde Gustavo Xuxa jogou

Formado nas categorias de base do Juventude, Gustavo Xuxa chegou ao futebol profissional pelo Grêmio, em 2013. Ao longo da carreira, também defendeu equipes como Botafogo-SP, CSA, América-RN e Brasiliense.

Um dos momentos de destaque de sua trajetória aconteceu em 2022, quando participou da campanha do Botafogo-SP que garantiu o acesso do clube à Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2026, chegou ao Mixto-MT, equipe pela qual atuava quando sofreu a parada cardiorrespiratória.

Quais são os sinais de alerta

Um estudo realizado pelo Instituto do Coração Smidt, nos Estados Unidos, identificou sintomas que podem anteceder uma parada cardíaca em até 24 horas. Entre os sinais mais relatados estão dor no peito, especialmente entre homens, e falta de ar, mais frequente entre mulheres. Palpitações, tontura e sintomas semelhantes aos de gripe também foram observados.

A parada cardíaca é caracterizada pela perda súbita de consciência, ausência de pulso e interrupção da respiração normal. A ocorrência exige atendimento imediato, com início das manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e utilização de desfibrilador, quando indicado.