Ciência

Astronautas envelhecem mais rápido no espaço? Ciência vê ligação com vida na Terra

Estudo sobre missões espaciais sugere que sedentarismo, isolamento e sono desregulado podem acelerar o envelhecimento no planeta

Espaço: cientistas investigam impactos no envelhecimento humano (Freepik)

Espaço: cientistas investigam impactos no envelhecimento humano (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 24 de maio de 2026 às 14h05.

Passar meses no espaço pode acelerar sinais biológicos ligados ao envelhecimento. A conclusão aparece em pesquisas conduzidas pela Nasa com astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS) e vem ajudando cientistas a entender melhor como o corpo envelhece - inclusive na Terra.

Em análise publicada pela New Scientist, pesquisadores relatam que astronautas submetidos a longos períodos no espaço apresentam alterações associadas ao envelhecimento acelerado, como inflamação crônica, perda muscular, problemas cardiovasculares e disfunções celulares.

Segundo especialistas, alguns desses efeitos lembram impactos provocados por fatores comuns na vida moderna, incluindo sedentarismo, isolamento social e alterações no ciclo do sono.

Missão espacial revelou mudanças no corpo

Uma das pesquisas mais conhecidas sobre o tema envolveu os astronautas gêmeos Scott Kelly e Mark Kelly. Enquanto Mark permaneceu na Terra, Scott passou cerca de um ano na Estação Espacial Internacional em 2015.

Durante o experimento, cientistas analisaram sangue, urina e outros marcadores biológicos dos irmãos antes, durante e depois da missão.

Os pesquisadores observaram que Scott apresentou aumento de moléculas inflamatórias, sinais de disfunção mitocondrial e alterações associadas a diferentes marcadores biológicos ligados ao envelhecimento.

Segundo os estudos, astronautas também costumam apresentar perda de massa muscular e óssea, alterações cognitivas e mudanças cardiovasculares importantes após longos períodos em órbita.

O que acelera o envelhecimento no espaço?

Especialistas apontam quatro fatores principais que podem acelerar o envelhecimento durante missões espaciais:

  • ausência de gravidade;
  • alterações extremas no ciclo claro-escuro;
  • exposição à radiação ionizante;
  • isolamento social prolongado.

Na ISS, astronautas chegam a presenciar 16 nasceres e 16 pores do sol a cada 24 horas, o que afeta diretamente o ritmo do organismo.

Além disso, a microgravidade reduz estímulos sobre músculos e ossos, favorecendo perda de massa corporal. Já a exposição constante à radiação espacial pode aumentar danos celulares.

Semelhanças entre espaço e vida na Terra

De acordo com cientistas, parte desses fatores também aparece no cotidiano de muitas pessoas na Terra. O sedentarismo, por exemplo, pode produzir efeitos semelhantes aos da baixa gravidade sobre músculos e ossos.

privação de sono, alterações no relógio biológico e isolamento social também vêm sendo associados a problemas ligados ao envelhecimento.

Nesse contexto, astronautas passaram a ser vistos como uma espécie de “modelo acelerado” para estudar alterações biológicas que normalmente levariam décadas para surgir.

Os estudos ainda estão em estágio inicial, mas especialistas acreditam que futuras descobertas podem contribuir para estratégias sobre a saúde cardiovascular, preservação muscular e redução de inflamações associadas ao envelhecimento — tanto em astronautas quanto na população "normal" aqui da Terra.

Acompanhe tudo sobre:NasaEspaçoAstronautasPlaneta Terra

Mais de Ciência

Como a borracha apaga o lápis? Como a ciência explica uma ação tão comum

Asteroides destruíram dinossauros, mas podem ter ajudado a criar a vida na Terra

Além da balança: estudo revela novo efeito do Ozempic na saúde

Cientistas descobrem benefício inesperado da melancia para o coração

Mais na Exame

Ciência

Como a borracha apaga o lápis? Como a ciência explica uma ação tão comum

Pop

PlayStation Plus: veja quanto os planos vão custar no Brasil após aumentos da Sony

Mundo

Trump diz que EUA não têm pressa para fechar acordo com o Irã

Casual

As bolinhas de tênis da Rolex e quase 50 anos de parceria com o esporte