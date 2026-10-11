SpaceX investe R$ 40 bilhões e entra no mercado de telefonia móvel dos EUA

A SpaceX, do trilionário Elon Musk, fechou um acordo de US$ 8 bilhões (cerca de R$ 40 bilhões) para adquirir licenças de espectro de baixa frequência da Grain Management. O contrato pavimenta a entrada da Starlink Mobile no mercado norte-americano de telefonia móvel.

A transação envolve a compra de até 14 megahertz na faixa de 800 MHz, um movimento crucial para permitir a penetração do sinal em edifícios e áreas fechadas, e aguarda a aprovação da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC).

Em resumo, o negócio prevê a transferência de até 14 megahertz de espectro pareado na faixa de 800 MHz. Segundo a SpaceX, esses blocos de frequência preenchem o principal gargalo técnico que impedia o serviço de telefonia da Starlink de funcionar com estabilidade em ambiente urbano.

Como a telefonia móvel beneficia Elon Musk

Atualmente, a rede Starlink opera com banda larga via satélite e conta com espectro global na faixa de 2 GHz. Com a incorporação dos 800 MHz — uma frequência de onda longa —, o sinal ganha capacidade de ultrapassar barreiras físicas, o que permite que a conexão alcance aparelhos dentro de edifícios e áreas fechadas.

A proposta da companhia é integrar a constelação de satélites Gen2 com a infraestrutura terrestre em uma única rede contínua, compatível com a maioria dos smartphones já em circulação nos Estados Unidos.

O anúncio causou forte reação no mercado financeiro. No pré-mercado de Wall Street, as ações das principais operadoras americanas registraram queda acentuada: a Verizon recuou mais de 7,7%, a T-Mobile caiu 7,6% e a AT&T apresentou baixa de 6,9%, refletindo o temor do setor quanto à entrada de um concorrente com cobertura híbrida global.

Comentando a transação em sua conta na rede social X, Elon Musk afirmou que o projeto "vai parecer algo completamente insano". A expansão no setor de telecomunicações ocorre em meio a novos patamares de valorização de suas empresas.

Após a abertura de capital e a fusão com a xAI, a SpaceX é avaliada em cerca de US$ 2,2 trilhões (R$ 11 trilhões). O avanço no mercado de telefonia móvel depende agora exclusivamente do aval regulatório da FCC para que a empresa possa iniciar a operação comercial dos serviços de voz e dados nos EUA.