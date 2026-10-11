SpaceX investe R$ 40 bilhões e entra no mercado de telefonia móvel dos EUA

The Starlink logo, the satellite internet constellation operated by Starlink Services, a wholly-owned subsidiary of American aerospace company SpaceX founded by Elon Musk, provides coverage to over 70 countries and aims to provide global mobile and internet broadband connection, on their pavilion during the Mobile World Congress 2025 in Barcelona, Spain, on March 5, 2025. (Photo by Joan Cros/NurPhoto via Getty Images) (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 15h21.
A SpaceX, do trilionário Elon Musk, fechou um acordo de US$ 8 bilhões (cerca de R$ 40 bilhões) para adquirir licenças de espectro de baixa frequência da Grain Management. O contrato pavimenta a entrada da Starlink Mobile no mercado norte-americano de telefonia móvel.
A transação envolve a compra de até 14 megahertz na faixa de 800 MHz, um movimento crucial para permitir a penetração do sinal em edifícios e áreas fechadas, e aguarda a aprovação da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC).
Em resumo, o negócio prevê a transferência de até 14 megahertz de espectro pareado na faixa de 800 MHz. Segundo a SpaceX, esses blocos de frequência preenchem o principal gargalo técnico que impedia o serviço de telefonia da Starlink de funcionar com estabilidade em ambiente urbano.
Atualmente, a rede Starlink opera com banda larga via satélite e conta com espectro global na faixa de 2 GHz. Com a incorporação dos 800 MHz — uma frequência de onda longa —, o sinal ganha capacidade de ultrapassar barreiras físicas, o que permite que a conexão alcance aparelhos dentro de edifícios e áreas fechadas.
A proposta da companhia é integrar a constelação de satélites Gen2 com a infraestrutura terrestre em uma única rede contínua, compatível com a maioria dos smartphones já em circulação nos Estados Unidos.
O anúncio causou forte reação no mercado financeiro. No pré-mercado de Wall Street, as ações das principais operadoras americanas registraram queda acentuada: a Verizon recuou mais de 7,7%, a T-Mobile caiu 7,6% e a AT&T apresentou baixa de 6,9%, refletindo o temor do setor quanto à entrada de um concorrente com cobertura híbrida global.
Comentando a transação em sua conta na rede social X, Elon Musk afirmou que o projeto "vai parecer algo completamente insano". A expansão no setor de telecomunicações ocorre em meio a novos patamares de valorização de suas empresas.
Após a abertura de capital e a fusão com a xAI, a SpaceX é avaliada em cerca de US$ 2,2 trilhões (R$ 11 trilhões). O avanço no mercado de telefonia móvel depende agora exclusivamente do aval regulatório da FCC para que a empresa possa iniciar a operação comercial dos serviços de voz e dados nos EUA.