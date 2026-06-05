Gestão Sustentável: como riscos socioambientais impactam negócios

O ambiente regulatório do mercado de capitais brasileiro passou por uma alteração importante.

Com a revisão das diretrizes que previam a obrigatoriedade da divulgação de relatórios financeiros de sustentabilidade alinhados aos padrões globais IFRS S1 e S2, o reporte integrado retornou ao caráter voluntário.

Embora a decisão dos reguladores atenda a demandas por maior prazo de adaptação por parte do setor corporativo, ela acende um alerta importante para o mercado como um todo.

A flexibilização das normas não diminui a urgência do tema; pelo contrário, transfere para as próprias empresas a responsabilidade madura de decidir como blindarão suas operações contra vulnerabilidades crescentes.

O risco da acomodação corporativa

O principal reflexo dessa mudança de rumo é o risco de acomodação.

Sem o peso de uma imposição legal imediata, é compreensível que algumas companhias optem por desacelerar ou adiar seus planos de transição e a consolidação de seus relatórios integrados.

No entanto, o que pode parecer um alívio burocrático no curto prazo configura, na verdade, uma escolha estratégica arriscada.

Deixar de mensurar e reportar externalidades não elimina os passivos operacionais e reputacionais; apenas reduz a visibilidade que a própria liderança tem sobre as fragilidades do seu negócio.

O impacto financeiro das questões climáticas

A perspectiva de que o adiamento de uma diretriz anularia o risco é desmentida por dados financeiros contundentes.

Questões socioambientais há muito deixaram de ser pautas de nicho e se tornaram fatores determinantes na linha de resultado das companhias.

Relatórios do Fórum Econômico Mundial e dados consolidados pelo CDP (Carbon Disclosure Project) indicam que os riscos climáticos não gerenciados podem representar mais de um trilhão de dólares em perdas potenciais para as empresas globalmente nos próximos anos, impulsionados por escassez de recursos, mudanças regulatórias internacionais e eventos climáticos extremos.

No cenário nacional, a história recente demonstra como interrupções em cadeias de suprimentos e danos à infraestrutura geram impactos bilionários imediatos no Ebitda de setores que vão do agronegócio à energia.

O peso da transparência no custo de capital

Outro ponto crucial diz respeito ao custo e ao acesso ao capital.

Investidores institucionais e grandes fundos globais utilizam a transparência socioambiental como critério de corte e precificação de risco.

Análises de mercado demonstram consistentemente que empresas com fragilidades em aspectos ESG enfrentam um custo de dívida mais elevado e maior volatilidade no valor de suas ações, uma vez que a opacidade de dados é interpretada como um prêmio de risco adicional.

A opção dos reguladores por flexibilizar a norma retira a padronização universal que facilitava a comparabilidade entre ativos, o que exigirá que os investidores sejam ainda mais criteriosos e proativos na busca por essas informações.

Visão de longo prazo e competitividade

Portanto, em vez de encarar a nova postura dos reguladores como um salvo-conduto para a inércia, as lideranças empresariais devem interpretá-la como um teste de visão de longo prazo.

A gestão de riscos socioambientais e a transparência nunca dependeram exclusivamente de decretos para se provarem necessárias.

As organizações que compreendem as forças macroeconômicas atuais sabem que a resiliência e a responsabilidade corporativa são vantagens competitivas indissociáveis da sustentabilidade financeira.

Aquelas que optarem pelo silêncio descobrirão que o mercado, por meio da alocação de capital, costuma ser um balizador muito mais rigoroso e imediato do que qualquer regra.