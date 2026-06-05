Zara Man anuncia colaboração com o artista brasileiro Gabriel Azevedo

A Zara Man apresentou uma nova coleção em collab com o artista plástico e ilustrador brasileiro Gabriel Azevedo. O projeto, em edição limitada, dá continuidade à estratégia global da varejista de estreitar laços com o mercado criativo do Brasil.

A coleção foi desenvolvida a partir da identidade visual característica do trabalho de Azevedo, conhecido por ilustrações de traço marcante e forte saturação cromática. O objetivo foi transpor a energia e os motivos gráficos autorais do artista para o vestuário funcional do cotidiano.

O mix de produtos da colaboração aposta em silhuetas descontraídas e tecidos leves, adequados para as estações mais quentes. Entre as peças de vestuário desenvolvidas, os destaques vão para camisas de botão estampadas e conjuntos coordenados, itens de alfaiataria casual e tricôs de tramas abertas.

Esta é a terceira parceria firmada entre a Zara e um artista brasileiro só em 2026. As duas primeiras foram com o artista pernambucano Samuel de Saboia e Filipe Jardim.

Acessórios e inspiração artística

A estamparia da linha explora motivos de inspiração tropical e grafismos geométricos aplicados em diferentes suportes têxteis. A cartela de cores acompanha a intensidade visual da produção artística de Azevedo, e contrapõe tons vibrantes a fundos neutros.

Para além do vestuário, a coleção estende-se para uma linha completa de acessórios concebida para complementar o styling de forma livre e intuitiva. O portfólio inclui bolsas com texturas que remetem ao trabalho artesanal, lenços estampados, chapéus e calçados de perfil casual.

A coleção de edição limitada une expressão artística e funcionalidade comercial, e já está disponível nas lojas físicas selecionadas da rede e na plataforma de e-commerce oficial da marca.