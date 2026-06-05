Exclusivo: Kenner quer conquistar a Europa — e vai começar por Paris

Levar marcas do Brasil para o mercado internacional tem sido algo comum no mercado de moda. A Misci fez parceria com a Veja (antiga Vert) para alcançar o mercado europeu; a Carnan já tem mais de 70 pontos de venda nos EUA, Canadá, França, Qatar e Austrália. A carioca Farm segue firme no plano de expansão para a América do Norte. Chegou a vez da Kenner.

Líder consolidada no segmento premium de chinelos no Brasil, com produtos acima de R$ 100, a companhia inaugurou nesta quarta-feira, 3, a nova pop-up store no prédio principal da Galeries Lafayette, em Paris. Dessa vez, do lado feminino.

A notícia foi enviada com exclusividade à Casual EXAME. Esta é a segunda incursão da marca na tradicional loja de departamentos de luxo francesa. Em 2025, a etiqueta já havia ocupado o prédio masculino durante o verão europeu, também em formato pop-up.

"Nossa estratégia de expansão internacional parte de um núcleo muito bem estruturado. A ideia é que vá ganhando corpo de forma gradual, sem pressa. A Galeries nos convidou mais uma vez para ocupar aquele espaço. Tem sido um caminho muito natural", explicou Thomas Simon, CEO do grupo S2 — do qual a Kenner faz parte —, em entrevista exclusiva à Casual EXAME.

A expansão para o mercado europeu, conta ele, vai ser a pequenos passos. "Não estamos buscando impacto no top line (faturamento) da companhia nos primeiros dois ou três anos. Seria um erro trocar a construção de equity de marca por uma visão míope de curto prazo, só pensando na receita", acrescenta Simon.

O laboratório francês antes do avanço europeu

A escolha da França como porta de entrada europeia começou a ser desenhada no fim de 2023, inspirada em modelos de marketing americanos focados na criação de community managers. A marca mapeou o ecossistema francês pela capacidade do país de conectar a alta-costura de Paris à forte cultura de rua e ao streetwear, território onde a Kenner melhor transita.

Simon detalhou à Casual que pretende construir uma comunidade forte antes de avançar para outros países europeus. Atualmente, além do ponto temporário na Galeries Lafayette, as sandálias estão presentes em outras cinco vitrines selecionadas na França, como Spacefoot, Brand Bazar e Corner Street — esta última, palco de uma recente collab internacional para o lançamento do modelo Mekla.

Na Lafayette masculina, em 2025, a equipe monitorou que cidadãos de 25 nacionalidades diferentes consumiram o produto brasileiro em apenas 30 dias. "Demanda há de sobra. As expectativas para o lado feminino são bem altas, considerando o sucesso do ano passado", acrescenta ele.

A estética do novo espaço feminino na capital francesa, assinada pelo diretor artístico Raf Medeiros, joga com essa dualidade entre o popular brasileiro e o estilo luxuoso francês. O estande conta com uma parede revestida por fitas do Senhor do Bonfim personalizadas e assentos feitos a partir de caixotes de bebidas, preenchidos com gesso, cujas cores remetem à Escadaria Selarón, no Rio de Janeiro.

No mix de produtos, o foco está em modelos estruturados de maior valor agregado, que usam neoprene, nylon de alta qualidade e poliéster.

"No desenvolvimento do nosso design, sabemos que estamos no caminho certo quando o produto se apresenta como 'estranhamente atraente'", afirma o CEO. "Não temos interesse no óbvio. Queremos mostrar que o Brasil tem capacidade de exportar alto valor agregado e inovação tecnológica, e não apenas commodities."

A loja ficará aberta na Lafayette até o dia 23 de junho.

Consolidação no Brasil e o peso das colaborações

A decisão de limitar o ritmo do crescimento internacional atua também como um mecanismo de reforço para a operação brasileira, que ainda está contida em poucas fábricas. Com um centro criativo baseado no Rio de Janeiro e um núcleo técnico calçadista em Novo Hamburgo (RS), 100% da produção física da Kenner é concentrada na planta industrial de Campina Grande, na Paraíba.

"A fábrica está operando no teto. Organizar essa infraestrutura industrial é o nosso maior gargalo e o principal foco estratégico do momento, pois é essa engenharia que dará o suporte necessário para o crescimento que projetamos para o futuro do negócio", conclui Simon.

Para equacionar a demanda, a diretoria iniciou o plano estrutural "Kenner 2030", focado em redesenhar toda a cadeia de supply chain, automação e expansão de suprimentos pelos próximos quatro anos.

Mesmo com produção contida, a marca segue em alta de receita. Nos últimos cinco anos, a Kenner registrou um crescimento médio de faturamento de 18% ao ano no mercado nacional. A Kenner também é líder de chinelos premium no Brasil, segundo pesquisa do Instituto IEM.

O crescimento se dá, sobretudo, pela força da marca com o público jovem e por parcerias com expoentes da música urbana nacional. A colaboração com o rapper L7nnon, cujo contrato de licenciamento foi renovado recentemente, atingiu a marca de 1,4 milhão de pares vendidos e movimentou mais de R$ 300 milhões ao longo de toda a cadeia de distribuição.

No espectro feminino, a parceria com a cantora Anitta também foi um ganho de posicionamento de mercado: a ativação gerou um salto de 14% no conhecimento de marca (awareness) e elevou a consideração de compra em 18%.