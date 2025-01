Três destinos no mundo para ter experiências imersivas

O Leaders Club, programa de fidelidade gratuito da The Leading Hotels of the World — organização de hospitalidade que reúne mais de 400 hotéis, resorts e spas em mais de 80 países — é conhecido por oferecer experiências exclusivas aos seus membros.

As chamadas “Experiências imersivas”, selecionadas pela rede, são um convite para ir além do destino. Entre as opções, destacam-se jornadas gastronômicas, atividades artesanais autênticas e escapadas voltadas ao bem-estar e à aventura.

Além dessas vivências, os membros do Leaders Club desfrutam de benefícios que tornam as estadas ainda mais especiais, como upgrades antes da chegada, café da manhã diário para dois, acúmulo de pontos para futuras reservas e flexibilidade no check-in e no check-out.

Para quem busca viagens que vão além do convencional, o programa é uma oportunidade de explorar o mundo com exclusividade e conforto.

Confira três hotéis para ter experiências imersivas:

Na Ilha de Páscoa (Chile)

O Nayara Hangaroa, na Ilha de Páscoa, traz uma imersão completa na cultura e na natureza desse destino que desperta curiosidade. Unindo luxo e autenticidade, o hotel proporciona acesso a passeios guiados para explorar os icônicos moais e os mistérios da cultura Rapa Nui, além de paisagens vulcânicas e costeiras.

Nayara Hangaroa, na Ilha de Páscoa (Chile) (Divulgação/Divulgação)

Na Garden Route (África do Sul)

Na charmosa Garden Route da África do Sul, o The Manor House at Fancourt entrega uma estadia que é sinônimo de sofisticação. A experiência inclui um passeio de balão ao amanhecer, com vistas deslumbrantes das montanhas Outeniqua e da vida selvagem local.

The Manor House at Fancourt, na África do Sul (Divulgação/Divulgação)

Em Xangai (China)

Localizado no agitado centro financeiro de Lujiazui, em Xangai, o J Hotel está posicionado no topo da Shanghai Tower, o edifício mais alto da China e o terceiro mais alto do mundo. Além de vistas panorâmicas da cidade, o hotel oferece uma experiência de cruzeiro na rota do Bund no Rio Huangpu, a bordo de um iate de edição limitada.

J Hotel, em Xangai (China) (Divulgação/Divulgação)

As reservas podem ser feitas através do site The Leading Hotels of the World