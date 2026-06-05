Ciência

Astrônomos encontram no centro da Via Láctea algo procurado há décadas

Estudo identificou um fluxo de matéria saindo de Sagittarius A*, o buraco negro supermassivo da Via Láctea, resolvendo uma das questões mais antigas da astronomia moderna

Sagittarius A*: Observações com telescópios de última geração revelaram uma gigantesca cavidade esculpida pelo vento emitido pelo buraco negro central da galáxia (Imagem gerada por IA)

Sagittarius A*: Observações com telescópios de última geração revelaram uma gigantesca cavidade esculpida pelo vento emitido pelo buraco negro central da galáxia (Imagem gerada por IA)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 5 de junho de 2026 às 14h55.

Depois de mais de meio século de tentativas, cientistas finalmente encontraram evidências do vento produzido por Sagittarius A* (Sgr A*), o buraco negro supermassivo localizado no centro da Via Láctea. A descoberta encerra uma longa busca da astronomia e ajuda a explicar como esses gigantes cósmicos influenciam a evolução das galáxias.

O estudo foi liderado por pesquisadores da Universidade Northwestern e publicado na revista científica Astrophysical Journal Letters. Para realizar a pesquisa, a equipe utilizou dados do radiotelescópio ALMA, no Chile, e do observatório espacial Chandra, da Nasa.

O que os astrônomos encontraram no centro da Via Láctea

Os pesquisadores identificaram uma enorme cavidade em formato de cone próxima a Sagittarius A*. A região está preenchida por gás quente e ionizado e, segundo os cientistas, só poderia ter sido criada pela ação contínua de um vento vindo do buraco negro.

A hipótese é que esse fluxo tenha varrido ou aquecido o gás frio que existia na área, deixando para trás uma espécie de vazio cósmico. A estrutura se origina muito perto do buraco negro e pode se estender por até 6,5 anos-luz, embora seu tamanho exato ainda não seja conhecido.

Segundo a física e astrônoma Lena Murchikova, uma das líderes do estudo, a descoberta resolve uma questão histórica. "Esta descoberta resolve um mistério de meio século", afirmou a pesquisadora.

Como os cientistas identificaram o fenômeno após décadas de buscas

Apesar da importância da descoberta, o vento detectado está longe de ser uma força devastadora. Sagittarius A* possui cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol, mas atualmente passa por uma fase relativamente tranquila. Por isso, o fluxo observado é bastante modesto quando comparado aos ventos e jatos extremamente energéticos registrados em outras galáxias.

O astrônomo Mark Gorski comparou o fenômeno ao clima terrestre. "É uma brisa suave vindo do nosso buraco negro supermassivo. Ela não parece forte o suficiente para reestruturar drasticamente o centro galáctico", disse o pesquisador.

Gorski destacou que os buracos negros passam a maior parte do tempo nesse estado calmo, mas ocasionalmente entram em períodos muito mais violentos. "Seus ventos ou jatos mais intensos podem desorganizar completamente suas galáxias hospedeiras e regiões muito além delas", explicou.

Como nasce o vento de um buraco negro?

Embora os buracos negros sejam conhecidos por engolir matéria, nem todo o material que se aproxima deles acaba sendo consumido. À medida que gás e poeira espiralam em direção ao buraco negro, eles aceleram a velocidades próximas à da luz. Esse processo gera enorme quantidade de energia e pressão, capaz de lançar parte da matéria novamente para o espaço.

"Enquanto parte do gás continua caindo, outra parte é ejetada. Na verdade, mais gás é expelido do que efetivamente cai no buraco negro", explicou Murchikova.

Uma peça fundamental da evolução galáctica

A descoberta tem implicações que vão muito além da Via Láctea. Os astrônomos acreditam que ventos produzidos por buracos negros supermassivos ajudam a controlar a distribuição de gás nas galáxias, influenciando a formação de estrelas e o crescimento das próprias estruturas galácticas.

Encontrar esse fenômeno justamente no centro da nossa galáxia oferece uma oportunidade única de estudar de perto um mecanismo que molda o Universo há bilhões de anos. Depois de décadas procurando um sinal que parecia ausente, os cientistas finalmente confirmaram que o coração da Via Láctea não está silencioso. Mesmo discreta, a brisa que sopra de Sagittarius A* revela que o buraco negro central continua exercendo sua influência sobre a galáxia.

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