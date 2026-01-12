Quais foram os grandes vencedores do Globo de Ouro?

A 83ª edição do Globo de Ouro, realizada neste domingo, 11, consagrou produções do cinema e da televisão que dominaram a cerimônia com múltiplos troféus.

Entre dramas, comédias, animações e séries, alguns títulos se destacaram pelo número de prêmios conquistados. Abaixo, veja os principais vencedores da noite.

'Uma Batalha Após a Outra': 4 prêmios

Vencedor de Melhor Filme – Musical ou Comédia, o longa dirigido por Paul Thomas Anderson foi o título mais premiado da noite. Além do prêmio principal, o filme levou Melhor Direção e Melhor Roteiro, ambos para Anderson, e Melhor Atriz Coadjuvante, com Teyana Taylor. A produção acompanha personagens em conflitos intensos, equilibrando humor e drama.

'Adolescência': 4 prêmios

Após um ano de sucesso de público, a série da Netflix venceu como Melhor Série Limitada, Antologia ou Filme para TV e ainda garantiu prêmios de atuação: Melhor Ator Coadjuvante em TV para Owen Cooper, Melhor Ator em Série Limitada para Stephen Graham e Melhor Atriz Coadjuvante em TV para Erin Doherty.

'Hamnet': 2 prêmios

Eleito Melhor Filme – Drama, Hamnet também rendeu o prêmio de Melhor Atriz em Filme – Drama para Jessie Buckley. O longa adapta a obra de Maggie O’Farrell e retrata uma história marcada por perda, luto e relações familiares profundas.

'O Agente Secreto': 2 prêmios

O filme brasileiro venceu como Melhor Filme em Língua Não Inglesa e ainda consagrou Wagner Moura com o prêmio de Melhor Ator em Filme – Drama. A produção se destacou entre os dramas internacionais exibidos na cerimônia.

'Pecadores': 2 prêmios

O longa levou Melhor Trilha Sonora Original, com Ludwig Göransson, e também venceu o prêmio de Melhor Desempenho Cinematográfico e de Bilheteria. A produção chamou atenção tanto pelo impacto comercial quanto pela música.

'Guerreiras do Kpop': 2 prêmios

A animação da Netflix venceu como Melhor Filme de Animação e também conquistou Melhor Canção Original com “Golden”. O título foi um sucesso esmagador de audiência e conseguiu até mesmo emplacar hits nas paradas musicais pop.

'The Pitt': 2 prêmios

A série médica da HBO Max venceu como Melhor Série de Drama, além de garantir Melhor Ator em Série de Drama para Noah Wyle. A produção foi o principal destaque dramático da televisão na noite.

'O Estúdio': 2 prêmios

Eleita Melhor Série – Musical ou Comédia, a produção também rendeu a Seth Rogen o prêmio de Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical, consolidando o sucesso do título na categoria.

Outros vencedores

Entre os títulos e artistas que conquistaram um troféu cada estão 'Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria' (Melhor Atriz em Comédia ou Musical, para Rose Byrne), 'Marty Supreme' (Melhor Ator em Comédia ou Musical, para Timothée Chalamet), 'Valor Sentimental' (Melhor Ator Coadjuvante em Filme, para Stellan Skarsgård), 'Pluribus' (Melhor Atriz em Série de Drama, para Rhea Seehorn), 'Hacks' (Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical, para Jean Smart), 'Morrendo por Sexo' (Melhor Atriz em Série Limitada, para Michelle Williams), além de 'Ricky Gervais: Mortality' (Melhor Performance em Stand-Up na TV) e 'Good Hang With Amy Poehler' (Melhor Podcast).