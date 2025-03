Quando estreia a 4ª temporada de 'Hacks'? Veja data, trailer e onde assistir

Abril chega recheado de bons lançamentos no streaming e a quarta temporada de 'Hacks', vencedora de 12 estatuetas do Emmy Awards, é uma das estreias mais aguardadas.

A trama volta a explorar a relação complexa entre Deborah Vance (Jean Smart) e Ava Daniels (Hannah Einbinder), duas comediantes de 70 e 25 anos, respectivamente, diante de novos desafios no show business de comédia — agora na televisão. O novo ano promete, inclusive, começar 20 minutos após os eventos do último episódio da terceira temporada e vai introduzir uma nova dinâmica de poder, intensificada pela mentira de Deborah sobre o cargo de roteirista-chefe e a chantagem de Ava para garantir a posição.

Em entrevista aos principais veículos de mídia americanos, os criadores da série destacaram que "Hacks" continuará explorando temas atuais, como a cultura do cancelamento e a busca pela reinvenção profissional, além das complexidades das relações de poder em um ambiente competitivo e em constante mudança.

A EXAME POP separou tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada da série. Confira:

Assista ao trailer da 4ª temporada de 'Hacks'

Quando estreia a 4ª temporada de 'Hacks'?

A nova temporada de "Hacks" chega ao streaming no dia 10 de abril de 2025.

Onde assistir à 4ª temporada de 'Hacks'?

Os novos episódios serão disponibilizados exclusivamente na plataforma Max. As temporadas anteriores também estão disponíveis no catálogo do serviço.

Quer começar a assistir 'Hacks'? Veja se vale a pena

Hacks acompanha Deborah Vance, uma lendária comediante de stand-up, interpretada por Jean Smart, que enfrenta o desafio de se reinventar na comédia. Ela contrata Ava Daniels, uma jovem escritora de comédia, para ajudá-la a modernizar sua atuação e encontrar novos caminhos para sua carreira. Ao longo da série, as duas personagens enfrentam obstáculos pessoais e profissionais, enquanto lidam com o mundo do entretenimento e com suas próprias diferenças. A série combina comédia afiada e momentos emocionantes, conquistando um lugar cativo no coração do público.

Quantos episódios tem 'Hacks'?

A série tem até o momento três temporadas com 10 episódios cada, totalizando 30 capítulos no total. A duração dos episódios varia entre 29 e 37 minutos.

Quantos prêmios 'Hacks' já ganhou?

Hacks se destacou como uma das grandes vencedoras de prêmios de TV nos últimos anos. Veja abaixo a lista de conquistas:

Primetime Emmy Awards

2024 : Melhor Série de Comédia

: Melhor Série de Comédia 2024 : Melhor Atriz em Série de Comédia – Jean Smart (terceira vitória pelo papel)

: Melhor Atriz em Série de Comédia – (terceira vitória pelo papel) 2022 : Melhor Atriz em Série de Comédia – Jean Smart

: Melhor Atriz em Série de Comédia – 2022 : Melhor Direção em Série de Comédia – Lucia Aniello

: Melhor Direção em Série de Comédia – 2022 : Melhor Roteiro em Série de Comédia – Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky

: Melhor Roteiro em Série de Comédia – 2021 : Melhor Atriz em Série de Comédia – Jean Smart

: Melhor Atriz em Série de Comédia – 2021 : Melhor Direção em Série de Comédia – Lucia Aniello

: Melhor Direção em Série de Comédia – 2021: Melhor Roteiro em Série de Comédia – Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky

Golden Globe Awards

2025 : Melhor Série de Comédia ou Musical

: Melhor Série de Comédia ou Musical 2025 : Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical – Jean Smart (segunda vitória pelo papel)

: Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical – (segunda vitória pelo papel) 2022: Melhor Série de Comédia ou Musical

Writers Guild of America (WGA) Awards

2025 : Melhor Série de Comédia

: Melhor Série de Comédia 2022: Melhor Nova Série

Critics Choice Awards

2025 : Melhor Série de Comédia

: Melhor Série de Comédia 2025 : Melhor Atriz em Série de Comédia – Jean Smart

: Melhor Atriz em Série de Comédia – 2025 : Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia – Hannah Einbinder

: Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia – 2023: Melhor Atriz em Série de Comédia – Jean Smart

Casting Society of America (CSA) Artios Awards

2025 : Realização Excepcional em Casting para Série de TV – Jeanne McCarthy, Nicole Abellera e Anna Mayworm (3ª temporada)

: Realização Excepcional em Casting para Série de TV – (3ª temporada) 2023: Realização Excepcional em Casting para Série de TV – Jeanne McCarthy, Nicole Abellera e Anna Mayworm (2ª temporada)

American Cinema Editors (Eddie Awards)